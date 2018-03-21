 Глава ВККС Козьяков: Сейчас судьей можно стать только через конкурс. Президент и ВР из этой процедуры исключены

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Сегодня" рассказал кандидат юридических наук, доцент, глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков.

"В соответствии с новым законодательством, любые кадровые движения судей проходят только через конкурс. Например, во вновь создаваемый суд, или из одного местного суда в другой, или из местного в Апелляционный суд, или когда судья хочет поменять специализацию, скажем, занимался гражданским процессом, а желает — уголовным или административным... После проведения конкурса мы даем рекомендацию Высшему совету правосудия (ВСП) принять решение относительно такого-то судьи или кандидата на должность судьи. ВСП принимает такое решение, например, позитивное, учитывая наши рекомендации", - рассказал Козьяков.

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По его словам, это решение является окончательным, но формализуется указом Президента Украины.

"Подчеркиваю: президент не может не издать указ. Он обязан это сделать. Это одно из важнейших новшеств реформы. Все кадровые решения в судебной системе принимаются исключительно внутри самой системы. Президент и Верховная Рада теперь из этой процедуры исключены", - пояснил глава ВККС.

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