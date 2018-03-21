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 Политика Украины
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Все про:конкурс (660) судебная реформа (868) судья (1851) Козьяков (31) ВККСУ (171)

 Глава ВККС Козьяков: Сейчас судьей можно стать только через конкурс. Президент и ВР из этой процедуры исключены

В задачи Высшей квалификационной комиссии судей Украины входит отбор кандидатов на должность судьи из юристов, которые могут претендовать на эту должность, обучение будущих судей, проведение любых конкурсов в судебные органы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Сегодня" рассказал кандидат юридических наук, доцент, глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков.

"В соответствии с новым законодательством, любые кадровые движения судей проходят только через конкурс. Например, во вновь создаваемый суд, или из одного местного суда в другой, или из местного в Апелляционный суд, или когда судья хочет поменять специализацию, скажем, занимался гражданским процессом, а желает — уголовным или административным... После проведения конкурса мы даем рекомендацию Высшему совету правосудия (ВСП) принять решение относительно такого-то судьи или кандидата на должность судьи. ВСП принимает такое решение, например, позитивное, учитывая наши рекомендации", - рассказал Козьяков.

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По его словам, это решение является окончательным, но формализуется указом Президента Украины.

"Подчеркиваю: президент не может не издать указ. Он обязан это сделать. Это одно из важнейших новшеств реформы. Все кадровые решения в судебной системе принимаются исключительно внутри самой системы. Президент и Верховная Рада теперь из этой процедуры исключены", - пояснил глава ВККС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056945
 
 
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рошен так і сказав своїм суддям, щоб про нього більше не говорили!
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фабрика троллей пригожина - факт если нам не выгодно - фактом не являться)))
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Вам індейцям-дикунам видніше що є для вас фактами, можна ще покурити трубку миру і взагалі почнуться галюцинації. А суддя Чаус, особистий суддя рошена, втік до Молдови, щоб його не вбили. Скоро туди будуть тікати всі 7500 суддів.
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СУДЬЁЙ в украине может стать только СЫН(ДОЧЬ) судьи да и то через бабло и таких сыновей 70% остальные 30 Это прокуроры менты и адвокаты -насобиравшие бабла на экзамены... конкурсные экзамены сдать НЕВОЗМОЖНО- только бабло помогает стать судьёй.. без бабла -только по политическим силам разнарядка от АП на банковой или по звонку с самого верха (ШОКО...ладники и райкины ответить на вопросы по 14 кодексам существующим в стране НЕВОЗМОЖНО- без знания ЗАРАНЕЕ того какие вопросы тебе зададут ЗАПОМНИ УКР СУДЕЙСКАЯ МАФИЯ это такая мафия возле которой итальянские мафиози ВЕШАЮТСЯ от зависти
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Добавьте - Закрытый от Публичности конкурс.
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Да вы шо..?? А что же теперь зрадоботам делать...как быть...как орать о том что все судьи подчиняются барыге..??? Глава ВККС Козьяков: Сейчас судьей можно стать только через конкурс. Президент и ВР из этой процедуры исключены - Цензор.НЕТ 3769
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100000000%-враньё, как и всё остальное от этих ворюг и барыг.
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щедоврально - а ты вообще кто по жизни?))))
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((((((оооооооо - а как бы тебя увидеть та тогда?))))))))))))))
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как так - а шо теперь будут писать тролли - они же без работы остануться ,а у них дети)))
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Теперь понятно,наверное по рекомендации ВККС вся эта люстрированая судейская шушера успешно возвращается на круги своя.
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я бы в Судьи не пошел работать и за 10 миллионов долларов в день.Паскудная работа.
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Под словом Барыга понимается обычно скупщик перекупщик наркоты,суррогатного алкоголя. Глава ВККС Козьяков: Сейчас судьей можно стать только через конкурс. Президент и ВР из этой процедуры исключены - Цензор.НЕТ 1399Сколько идиотов на сайте,мама моя мама
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И ОФФШОРЫ!!! конфетные афёры и пани=амские СЛЕПЫЕ ТРАСТЫ Ё!_МОЁ ЛИЗНУЛ и порадовал олигарха и гаранта .. не позорь ФИДЕЛЯ КАСТРО-РУС!!!!!!! своим ником
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Аргентинский кокс Плешивого воффки Кремля не в счёт.
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Ну кто проводит и отвечает за конкурс - это понятно. А кто назначает судью на должность?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава ВККС Козьяков: Сейчас судьей можно стать только через конкурс. Президент и ВР из этой процедуры исключены
 
 
 
 
 
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