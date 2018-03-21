 Европарламент принял изменения, которые сделают невозможным строительство "Северного потока-2"

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Польское радио".

Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований энергетике, поддержали изменения в газовые директивы, которые должныт помешать строительству газопровода Nord Stream 2. Евродепутаты приняли отчет председателя парламентского комитета Ежи Бузека. Теперь, с сильной поддержкой, Ежи Бузек начнет переговоры со странами Европейского Союза, которых представляет Болгария, председательствующей в Евросоюзе, в деле окончательной версии обновленных положений. Работу в этом деле пытаются отсрочить Австрия, Бельгия, Нидерланды и Германия.

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Изменения в положения Европейская комиссия предложила в ноябре прошлого года. Речь идет о том, чтобы на все газопроводы, в частности те, что импортируют сырье, распространялось действие евросоюзного законодательства - Третьего энергетического пакета. Отсутствие точных положений в этом деле приводило в прошлом к ​​разному толкованию евросоюзного закона и позволяла сторонникам Nord Stream 2 продвигать эту инвестицию.



Экс-президент Европарламента и автор отчета Ежи Бузек сказал, что некоторые положения в обновленном законе следует заострить и еще более уточнить. Он предложил, чтобы в случае, когда газопровод, объединяющий евросоюзную страну с государством из-за пределов Сообщества и проходит по дну моря (как в случае Nord Stream 2), евросоюзную директива распространялась также на территориальные воды и исключительные экономические зоны государств ЕС.

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Кроме того, Ежи Бузек предложил, чтобы государства Евросоюза имели право временно выводить из-под действия директивы только те газопроводы, которые были построены до 8 ноября 2017 года, то есть до даты принятия изменений Еврокомиссией. Это условие не выполняет Nord Stream 2, завершение строительства которого запланировано на конец 2019 года. Для новых газопроводов такое исключение будет возможным в течение максимум 5-летнего периода.



В то же время ни один из таких исключений не может угрожать диверсификации и безопасности поставками газа в Евросоюз. Вниманию нужно также принять экономические санкции, введенные против поставщика. Сейчас экономические ограничения действуют в отношении России и ничто не указывает на то, чтобы их в ближайшее время отменили.





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