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 Европарламент принял изменения, которые сделают невозможным строительство "Северного потока-2"

Депутаты Европейского парламента поддержали изменения в газовые директивы, которые должны помешать строительству газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Польское радио".

Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований энергетике, поддержали изменения в газовые директивы, которые должныт помешать строительству газопровода Nord Stream 2. Евродепутаты приняли отчет председателя парламентского комитета Ежи Бузека. Теперь, с сильной поддержкой, Ежи Бузек начнет переговоры со странами Европейского Союза, которых представляет Болгария, председательствующей в Евросоюзе, в деле окончательной версии обновленных положений. Работу в этом деле пытаются отсрочить Австрия, Бельгия, Нидерланды и Германия.

Также читайте: Польша поддерживает заявление Госдепа США о санкциях против работающих над "Северным потоком-2" компаний

Изменения в положения Европейская комиссия предложила в ноябре прошлого года. Речь идет о том, чтобы на все газопроводы, в частности те, что импортируют сырье, распространялось действие евросоюзного законодательства - Третьего энергетического пакета. Отсутствие точных положений в этом деле приводило в прошлом к ​​разному толкованию евросоюзного закона и позволяла сторонникам Nord Stream 2 продвигать эту инвестицию.

Экс-президент Европарламента и автор отчета Ежи Бузек сказал, что некоторые положения в обновленном законе следует заострить и еще более уточнить. Он предложил, чтобы в случае, когда газопровод, объединяющий евросоюзную страну с государством из-за пределов Сообщества и проходит по дну моря (как в случае Nord Stream 2), евросоюзную директива распространялась также на территориальные воды и исключительные экономические зоны государств ЕС.

Также читайте: Из-за отравления Скрипаля Германия должна пересмотреть планы по "Северному потоку-2", - МИД Польши

Кроме того, Ежи Бузек предложил, чтобы государства Евросоюза имели право временно выводить из-под действия директивы только те газопроводы, которые были построены до 8 ноября 2017 года, то есть до даты принятия изменений Еврокомиссией. Это условие не выполняет Nord Stream 2, завершение строительства которого запланировано на конец 2019 года. Для новых газопроводов такое исключение будет возможным в течение максимум 5-летнего периода.

В то же время ни один из таких исключений не может угрожать диверсификации и безопасности поставками газа в Евросоюз. Вниманию нужно также принять экономические санкции, введенные против поставщика. Сейчас экономические ограничения действуют в отношении России и ничто не указывает на то, чтобы их в ближайшее время отменили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под санкции, - Госдеп США

Источник: https://censor.net.ua/n3056939
 
 
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почти все, осталось дожать турецкий поток сланцевым газом , чтоб он вообще исчез
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Так там вроде часть уже законсервировали?
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это убедительная победа хуйла, болезненный, во время отравил Скрипаля
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Ты не радуйтесь вы раньше времени - некоторые и поздравлять Чмуйла с выборами не собирались, а оно вон как получилось.
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Помни уроки прошлого, о легкомысленная Европа. Кто завтракает с людоедами, оказывается в их меню на ужин.
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"Новичок" отравил "Северный поток"
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Один пшик из баллончика с "Новичком", а снес весь "Северный Поток-2". Страшный газ!
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Апять затевают русофобию, все кто вот это затевают, затевают это все вот... Европарламент принял изменения, которые сделают невозможным строительство "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9931
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А шо делать? Быть русофобом, значит быть человеколюбцем и гуманистом.
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Пишут, что говорящая лошадь отмучилась - и до середины мая уйдёт в отставку.

Европарламент принял изменения, которые сделают невозможным построение "Северного потока" - Цензор.НЕТ 5908
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Ты не понял. В казламордии отставка таких чиновников это в 99% из 100 отставка от всего. Вспомни Чуркина.
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Я-то понял. Жду его отставки с помощью капли никотина или "Новичка".
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Не, не так. Клаааааааааааааааааааассссссссс...
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Не можно просто так взяти і не дати копняка рашці. Европарламент принял изменения, которые сделают невозможным строительство "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9608
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Брависсимо!!! Получили то, что заслужили. Вова и, проголосовавший за него, народ. Продолжение, надеюсь, следует...
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Бедные роттенберги!
Строили строили....
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Как приятно находиться в кружке русофобов! Лепота!
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Может, тавой, партию какую-нить создать? Например: "Партия любителей русофобии" или "русофобствующие гуманисты"?
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А все-таки Степан Андреевич объединяет.
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Ну теперь точно с Украиной контракт расторгнут, и будут на зло всем глобальное потепление делать.
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Запах и смог из пердаков из-за поребрика скоро достигнет восточных границ Украины.
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Как? Ведь "Северный пердовод-2" скороразберут...
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Не, уже поговаривают о новом договоре, потому как признали, что без украинской ГТС Европа замерзнит. Європарламент ухвалив зміни, які унеможливлять будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7392
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Евросоюз поставил скрепных в колено- локтевую позу .
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На кону $3 млрд. в год для Украины и бог знает сколько для Польши. Бузек и болгары не подведите.
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Наркобарон уволил говорящую лошадь Кремля.Вот это номер.
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Сколько до внезапной смерти коняки? Ваши ставки, джентльмены.
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До внезапной запланированной смерти?
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У него вся семья в Америке, с детьми и внуками, поедет к ненавистным пиндосам...
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Скажет , ...пустите безработного армяна..., те прослезятся и пустят.
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МинПанд‏ @crimeapanda 1 ч.1 час назад
В Волоколамске госпитализировали более 20 детей из-за выброса сероводорода со свалки, которую отказались закрыть.
На выборах за путина в Волоколамске проголосовало 70%.
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Вот и вспоминаешь пропутинское "Мы готовы даже сдохнуть, чтобы путину помочь".
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странно, что заголовок этой статьи не выделена жирным
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тю, казали ж, шо ми Європє нінужни!
ніпанятне шось робиться
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Нк вот и приплыли тапочки к обрыву...
По ходу старик Кабаев всех переиграл))))
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да ему пофиг, стадо баранов голосовавшие за его всё оплатят.
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ну між вибром США й парашія...та про що це я...який нафіг вибір....чмирдяїв в стойло
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Зараз ще Шрьодера на лічильник посадять, щоб бабло вертав вкладене)
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если я поздравлю кацапов с приближением большого пистец, интересно они обидятса?
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Европарламент это просто говорильня. 99% что никаких последствий не будет.
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русский,это тебе надо постить на срусвЯЯсне. Ты адресом обознамшись
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Силу Сибири заменили Казахским газом Назарбаева китайцы.Одни паБЕДЫ у Наркобарона. Європарламент ухвалив зміни, які унеможливлять будівництво "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 163
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропарламент принял изменения, которые сделают невозможным строительство "Северного потока-2"
 
 
 
 
 
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