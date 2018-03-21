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 Политика Украины
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 Порошенко ввел в действие решение СНБО о внедрении для граждан России процедуры предварительного сообщения о поездке в Украину и проверки оснований для въезда

Президент Петр Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

СНБО поручил Правительству утвердить план мероприятий на 2018 - 2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года, предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО рассмотрел предложения по усилению контроля за обретением гражданства Украины

Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесение сведений о иностранцах или лицах без гражданства, их паспортных данных в соответствующий реестр ; порядок заполнения и использования иммиграционной карточки, в частности при проверке оснований для въезда в Украину, продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на ее территории.

Кабинету министров поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады ряда проектов законов, в том числе "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определить полномочия государственных органов по осуществлению такой проверки.

Также читайте: СНБО продлит санкции против российских банков, их уход из Украины - это дело времени, - Порошенко

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3056938
 
 
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А чому не можна відразу ввести візи? Чи не вистачає менеджерських талантів все організувати?
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слово "виза" как красная тряпка для кацапа, а тут легкий троллинг "уведомление")))
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А ми ще досі боїмось чимось образити москалів? Це після 10 тисяч загиблих громадян України?
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Я бы при вьезде граждан россии в Украину ставил им в паспорт печать о вьезде с большими буквами в центре печати СЛАВА УКРАЇНІ
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Тому що помалу давити набагато цікавіше,ніж зразу відрубати голову.
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Ars UA - а не потому ли, что власти Украины конченные импотенты, а куча депутатов мотаются в маскву по делам?
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Визовый центр Владивосток Консульство Украины.Обжалование отказа в украинской визе

Часы работы:
09.00-13.00 and 14.00-18.00 Примечание: Часы работы консульства могут изменяться неожиданно.Консульство Украины в Россия
Ukrainian Consulate General in Vladivostok, Russia Str. Svyetlanskaya 11/25 Vladivostok Russia
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Кацапи, вчить слов"янську мову, згодиться незабаром.
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русский язык и так славянский,которому Киевские Князья обучили местные племена московии,говорившие на финских языках,так что русский язык наш,правда русские его подпортили своими диалектами и ордынскими существительными,но все же основа языка славянская и большинство слов тоже
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Порошенко-зрадник! Порошенко ввел в действие решение СНБО о внедрении для граждан России процедуры предварительного сообщения о поездке в Украину и проверки оснований для въезда - Цензор.НЕТ 9164 Порошенко ввел в действие решение СНБО о внедрении для граждан России процедуры предварительного сообщения о поездке в Украину и проверки оснований для въезда - Цензор.НЕТ 9164 Порошенко ввел в действие решение СНБО о внедрении для граждан России процедуры предварительного сообщения о поездке в Украину и проверки оснований для въезда - Цензор.НЕТ 9164
Напишіть хтось більше про зраду!
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"... прежде всего граждан Российской Федерации, ... механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину Источник: https://censor.net.ua/n3056938"

Основание:
1) Пожрать качественных продуктов;
2) Указать хахлам, как правильно жить, что делать и почему они не правильно живут.
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Важка тема для троллів від БЮТ та оппоблоку.

Але, думаю, вони впораються. Профі.
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21 марта подписал решение от 1 марта....Бо неотложные меры....М-да Порошенко ввел в действие решение СНБО о внедрении для граждан России процедуры предварительного сообщения о поездке в Украину и проверки оснований для въезда - Цензор.НЕТ 6103
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Приезжает гиркин и делает запрос. - Меня зовут Снайперов,хочу полюбоваться Украиной-матушкой. Кто его проверять будет ? Наше проросийское нелюстрированное сбу ? Так они сами косячат без конца с кацапами.
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От вас прикацапленных плющит!
Давай, мысли креативней, а то уволит хозяин, поедешь в резань лаптями торговать!
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Ты видно не понял,что речь шла о защите Украины. Внимательно читай в следующий раз.
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Минстець туповатых школяров набирает, шо ты с них хочешь... Куча ошибок по тексту.
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раньше эта мразь даже не уведомляло, приехало и водружало свои тряпки на Востоке...
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Говорящая Кобыла Кремля уходит в отставку.Лавров напишет мемуары про Ихтамнетов и ВагнерНетов Порошенко ввел в действие решение СНБО о внедрении для граждан России процедуры предварительного сообщения о поездке в Украину и проверки оснований для въезда - Цензор.НЕТ 7475
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ну или кокс с новичком перепутает...
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вот кацапа ни разу не бомбит))))))))))))))ущербный,пока тут строчишь тот же туркмен-строитель твою бабу имеет,украинцы уже брезгуют вашими после всех чеченов
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Проснулись? Это нужно было делать в марте 2014 года.
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истинный москаль с истинно ордынским ником "руслан" научись не гадить в своих подъездах, а про прислугу украинскую расскажешь своей жене или матери, только смотри, чтобы они тебе морду не набили за издевательство
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Руссо турысто, сельскохозяйственные работы - вот и все обоснования. У нас весь Донбасс набит этими туристами и трактористами.
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Отпечатки рогов и копыт теперь винторогим нужно будет присылать заранее...... Порошенко ввел в действие решение СНБО о внедрении для граждан России процедуры предварительного сообщения о поездке в Украину и проверки оснований для въезда - Цензор.НЕТ 5346
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО о внедрении для граждан России процедуры предварительного сообщения о поездке в Украину и проверки оснований для въезда
 
 
 
 
 
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