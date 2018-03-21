 Порошенко ввел в действие решение СНБО о внедрении для граждан России процедуры предварительного сообщения о поездке в Украину и проверки оснований для въезда

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

СНБО поручил Правительству утвердить план мероприятий на 2018 - 2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года, предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину.

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Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесение сведений о иностранцах или лицах без гражданства, их паспортных данных в соответствующий реестр ; порядок заполнения и использования иммиграционной карточки, в частности при проверке оснований для въезда в Украину, продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на ее территории.

Кабинету министров поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады ряда проектов законов, в том числе "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определить полномочия государственных органов по осуществлению такой проверки.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.