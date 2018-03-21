 Савченко еще не предоставила Комитету ВР объяснений по поводу выдвинутых в отношении нее обвинений, - Павел Пинзеник

Об этом в комментарии для "Цензор НЕТ" сообщил и.о. председателя комитета Павел Пинзеник.
"Нет, пояснений она не предоставила", - сказал он. Г-н Пинзеник также сказал, что у него не было возможностей обсудить с г-жой Савченко этот вопрос лично. "Не было возможностей лицезреть ее в зале Верховной Рады. Как-то мы не пересеклись. Поэтому нет, мы с ней не общались", - сообщил он.
Отвечая на вопрос о том, будут ли представления Генпрокуратуры по Надежде Савченко незамедлительно вынесены на голосование в сессионный зал в случае принятия комитетом решения по ним, Павел Пинзеник ответил: "Это вопрос к председателю Верховной Рады. Но я полагаю, что такое может быть".
У меня такое ощущение, что это один и тот же многостаночник...
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
За зверненням Генерального прокурора України
засідання Комітету буде проводитись 22 березня 2018 року за адресою:
вул. Грушевського, 5, конференц-зал, о 8 год. 30 хв.
ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ:
1. Про подання, підтримані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. від 15 березня 2018 року, «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Савченко Надії Вікторівни», «Про надання згоди на затримання народного депутата України Савченко Надії Вікторівни», «Про надання згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту) стосовно народного депутата України Савченко Надії Вікторівни» (№ 10/4-18316-15).
Или журналисты и ТВ будут каждые 2 часа эту "новость" мусолить?
Мне более интересно было узнать, что дом презика от митингующих защищала титушня, которая в 2014-м в Донецке разгоняла патриотов.
Вот ЭТО новость https://www.youtube.com/watch?v=xcZ_Jnnob5w
А Савченко - так , мыльный пузырь, который презик и юля надули, а теперь он громко лопнул.
грибысюрреализм
3 mins ·
Операция ТРЕСТ, или история Савченко и Рубана
Интересный слив у Ледокоина Гетьмана на Твиттере. Я слышал слухи об этой истории и вот она вся в деталях.