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 Политика Украины
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Все про:Савченко (2619) Пинзеник Павел (46)

 Савченко еще не предоставила Комитету ВР объяснений по поводу выдвинутых в отношении нее обвинений, - Павел Пинзеник

Народный депутат Надежда Савченко на данный момент не предоставила комитету Верховной Рады по вопросам регламента письменных пояснений по поводу выдвинутых в отношении нее обвинений.

 Об этом в комментарии для "Цензор НЕТ" сообщил и.о. председателя комитета Павел Пинзеник.

Читайте: Савченко пытается через Верховный Суд добиться возвращения в Комитет ВР по нацбезопасности. ДОКУМЕНТ

"Нет, пояснений она не предоставила", - сказал он. Г-н Пинзеник также сказал, что у него не было возможностей обсудить с г-жой Савченко этот вопрос лично. "Не было возможностей лицезреть ее в зале Верховной Рады. Как-то мы не пересеклись. Поэтому нет, мы с ней не общались", - сообщил он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли представления Генпрокуратуры по Надежде Савченко незамедлительно вынесены на голосование в сессионный зал в случае принятия комитетом решения по ним, Павел Пинзеник ответил: "Это вопрос к председателю Верховной Рады. Но я полагаю, что такое может быть".

Источник: https://censor.net.ua/n3056936
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
В Верховній Раді крім Савченко майже немає нормальних депутатів, які б системно та чесно відстоювали проукраїнську державницьку позицію!
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Ти вже попросив вибачення у матерів ;ополченцев Донбасса;?
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Ну то таке, головне не припиняти відстрілювати терористів, ну і звичайно просити вибачення, як це роблять всі християни!
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та за шо же их отстреливать, если они "хорошие ребята" ?
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на Цензоре кроме Igor L почти нет "нормальных" форумчан . которые бы систематично и упорно гнали бы бредятину по каждому затронутому вопросу Савченко еще не предоставила Комитету ВР объяснений по поводу выдвинутых в отношении нее обвинений, - Павел Пинзеник - Цензор.НЕТ 7987
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Там еще есть Игорь Хирскл.
У меня такое ощущение, что это один и тот же многостаночник...
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не знаю . с Хирсклом мне приходилось цапаться . он конечно сильно загоняется и в некоторых вопросах мы на разных полюсах но в целом человек вполне вменяемый а вот L полный неадеквашка
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Всегда с удовольствием читаю посты Игоря, Сенатора, Саши Крещчатика(и других). Тонкая аналитика, боль за свою страну, уверенность в будущем. Только ради этого стоит заходить на Цензор.
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19 березня 2018, 11:19Засідання Комітету
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
За зверненням Генерального прокурора України
засідання Комітету буде проводитись 22 березня 2018 року за адресою:
вул. Грушевського, 5, конференц-зал, о 8 год. 30 хв.
ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ:
1. Про подання, підтримані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. від 15 березня 2018 року, «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Савченко Надії Вікторівни», «Про надання згоди на затримання народного депутата України Савченко Надії Вікторівни», «Про надання згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту) стосовно народного депутата України Савченко Надії Вікторівни» (№ 10/4-18316-15).
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ах да . забыл восклицательный знак поставить ! Савченко еще не предоставила Комитету ВР объяснений по поводу выдвинутых в отношении нее обвинений, - Павел Пинзеник - Цензор.НЕТ 1785
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Лучше бы Савченко нам объяснила почему у неё не получилось. Так нас обнадёжить и так разочаровать. Савченко еще не предоставила Комитету ВР объяснений по поводу выдвинутых в отношении нее обвинений, - Павел Пинзеник - Цензор.НЕТ 8865
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Кремль пообіцяв Юлі що Савченко стане тараном, а Савченко виявилася малахольною камінюкою.
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Савченко дает пояснения по поводу предьявленных ей обвинений


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ты не прав . Игорек конечно персонаж занятный но сильно сомневаюсь что он хоть как то связан с москалями . с другой стороны если бы он ничего не писал кто бы нам поднимал настроение по утрам
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А шооо, сроки уже прошли?
Или журналисты и ТВ будут каждые 2 часа эту "новость" мусолить?

Мне более интересно было узнать, что дом презика от митингующих защищала титушня, которая в 2014-м в Донецке разгоняла патриотов.
Вот ЭТО новость https://www.youtube.com/watch?v=xcZ_Jnnob5w
А Савченко - так , мыльный пузырь, который презик и юля надули, а теперь он громко лопнул.
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Что теперь ее на такой серьезный канал как Ньюс Ван не пригласят больше ?
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Вєдьмєччук ще пояснення пише. Старенький вже, швидкість не та...
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Она все уже объяснила. Это всё грибы сюрреализм
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Yuriy Romanenko
3 mins ·



Операция ТРЕСТ, или история Савченко и Рубана
Интересный слив у Ледокоина Гетьмана на Твиттере. Я слышал слухи об этой истории и вот она вся в деталях.
Савченко ще не надала Комітету ВР пояснень з приводу висунутих проти неї обвинувачень, - Павло Пинзеник - Цензор.НЕТ 4716
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко еще не предоставила Комитету ВР объяснений по поводу выдвинутых в отношении нее обвинений, - Павел Пинзеник
 
 
 
 
 
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