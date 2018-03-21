 Савченко еще не предоставила Комитету ВР объяснений по поводу выдвинутых в отношении нее обвинений, - Павел Пинзеник

Об этом в комментарии для "Цензор НЕТ" сообщил и.о. председателя комитета Павел Пинзеник.

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"Нет, пояснений она не предоставила", - сказал он. Г-н Пинзеник также сказал, что у него не было возможностей обсудить с г-жой Савченко этот вопрос лично. "Не было возможностей лицезреть ее в зале Верховной Рады. Как-то мы не пересеклись. Поэтому нет, мы с ней не общались", - сообщил он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли представления Генпрокуратуры по Надежде Савченко незамедлительно вынесены на голосование в сессионный зал в случае принятия комитетом решения по ним, Павел Пинзеник ответил: "Это вопрос к председателю Верховной Рады. Но я полагаю, что такое может быть".