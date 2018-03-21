 Депутаты решили подготовить совместный проект постановления о непризнании выборов президента РФ: завтра этот вопрос не будет выноситься на голосование в Раде, - Ирина Луценко

Об этом на заседании заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам иностранных дел Анна Гопко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Ко мне обратился спикер парламента Андрей Парубий, чтобы мы рекомендовали парламенту принять консолидированное постановление относительно выборов президента РФ. Чтобы от коалиции было подано одно постановление, а не два, как есть сейчас", - заявила она.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел и нардеп "Батькивщины" Борис Тарасюк отметил, что фракции коалиции "Народный фронт" и БПП подали два разных проекта постановления.

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В частности, проектом постановления - 8153, авторов: Максима Бурбака и Георгия Логвинского из "Народного фронта" предлагалось принять Заявление ВР по поводу непризнания Украиной легитимности в целом выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица.

Тогда как фракция БПП в лице представителя президента Ирины Луценко и группы нардепов предложила принять Заявление ВР о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ только на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

"Если мы не признаем выборы президента РФ в целом, тогда мы попадаем в правовой вакуум", - подчеркнула Луценко.

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По оценкам МИДа, непризнание выборов президента РФ в целом может негативно отобразиться на процессе освобождения украинских политзаключённых в России. Поэтому внешнеполитическое ведомство рекомендовало парламентскому комитету и Раде принять Заявление о нелегитимности выборов президента РФ только на территории АРК. Однако, члены комитета от "Народного фронта" и Радикальной партии Олега Ляшко настаивали на необходимости принятия парламентом более жесткого заявления о непризнании избрания Владимира Путина на всей территории РФ.

Также заместитель комитета и нардеп Игорь Гузь предложил двум фракциям коалиции "сесть в закрытом режиме и провести заседание, чтобы подготовить единое постановление".

Представитель президента в Раде Луценко добавила, что фракции большинства начнут такую работу.

"Завтра постановление по выборам президента РФ не будет выноситься на голосование в сессионный зал", - добавила она в комментарии.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел выступает за признание Верховной Радой нелегитимными выборов президента России только на территории аннексированного ею Крыма. Об этом на заседании комитета Рады по иностранным делам сообщил замдиректора департамента - начальник политического отдела департамента противодействия угрозам со стороны России МИДа Марко Шевченко.

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"Министерство иностранных дел поддерживает проект постановления №8168, который продолжает политику непризнания попытки аннексии территории Украины, который не признает выборы на временно оккупированных территориях", - сказал он.