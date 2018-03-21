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 Политика Украины
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Все про:выборы (20228) Крым (19717) Россия (68539) Тарасюк (268) Луценко Ирина (307) Гопко (85)

 Депутаты решили подготовить совместный проект постановления о непризнании выборов президента РФ: завтра этот вопрос не будет выноситься на голосование в Раде, - Ирина Луценко

Депутаты решили переписать постановление о непризнании выборов президента Российской Федерации.

Об этом на заседании заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам иностранных дел Анна Гопко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Ко мне обратился спикер парламента Андрей Парубий, чтобы мы рекомендовали парламенту принять консолидированное постановление относительно выборов президента РФ. Чтобы от коалиции было подано одно постановление, а не два, как есть сейчас", - заявила она.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел и нардеп "Батькивщины" Борис Тарасюк отметил, что фракции коалиции "Народный фронт" и БПП подали два разных проекта постановления.

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В частности, проектом постановления - 8153, авторов: Максима Бурбака и Георгия Логвинского из "Народного фронта" предлагалось принять Заявление ВР по поводу непризнания Украиной легитимности в целом выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица.

Тогда как фракция БПП в лице представителя президента Ирины Луценко и группы нардепов предложила принять Заявление ВР о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ только на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

"Если мы не признаем выборы президента РФ в целом, тогда мы попадаем в правовой вакуум", - подчеркнула Луценко.

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По оценкам МИДа, непризнание выборов президента РФ в целом может негативно отобразиться на процессе освобождения украинских политзаключённых в России. Поэтому внешнеполитическое ведомство рекомендовало парламентскому комитету и Раде принять Заявление о нелегитимности выборов президента РФ только на территории АРК. Однако, члены комитета от "Народного фронта" и Радикальной партии Олега Ляшко настаивали на необходимости принятия парламентом более жесткого заявления о непризнании избрания Владимира Путина на всей территории РФ.

Также заместитель комитета и нардеп Игорь Гузь предложил двум фракциям коалиции "сесть в закрытом режиме и провести заседание, чтобы подготовить единое постановление".

Представитель президента в Раде Луценко добавила, что фракции большинства начнут такую работу.

"Завтра постановление по выборам президента РФ не будет выноситься на голосование в сессионный зал", - добавила она в комментарии.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел выступает за признание Верховной Радой нелегитимными выборов президента России только на территории аннексированного ею Крыма. Об этом на заседании комитета Рады по иностранным делам сообщил замдиректора департамента - начальник политического отдела департамента противодействия угрозам со стороны России МИДа Марко Шевченко.

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"Министерство иностранных дел поддерживает проект постановления №8168, который продолжает политику непризнания попытки аннексии территории Украины, который не признает выборы на временно оккупированных территориях", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3056935
 
 
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все просто ,позвонил хуйло и сказал пети,если не признаешь выборы,магазины рошен в россии закроются
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SOS-ПОПЫТКА СИЛОВОГО ЗАХВАТА ТЕЛЕКАНАЛА ZIK -НАШ ДОЛГ ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ ОБЕЗУМЕВШЕЙ ВЛАСТИ !!!!
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мож разнесут тот зик к чертям,наконец то
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и да)прям щас все стали и побежали этот кацапский рупор защищать)))))))))
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Уколи галоперидол или обратись в психоневрологический диспансер. Гниды из ZIK это проплаченное кремлём антиукраинское кодло. Об этом знает даже самый ленивый. Гниды должны сидеть по 109 статье УПК Украины. Без обсуждений. А сам канал (анал) нужно люстрировать и определить, наконец, на кого он работает. Достали бомжацкие ублюдки ! Демократия в Украине зашкаливает. Это уже не демократия а тупой беспредел в пользу колаборантов и предателей типа подонков из "руха новых сил", "демальянса", "самопомичи" и прочей проремлёвской нечисти. Сколько терпеть будем ?
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Ось і подивимося хто утримається від прийняття чи буде проти Поіменно! Депутаты решили подготовить совместный проект постановления о непризнании выборов президента РФ: завтра этот вопрос не будет выноситься на голосование в Раде, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 7201
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Бред. Трамп уже поздравил. Не смешите теперь.
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ПРОШУ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ О ПОПЫТКЕ ЗАХВАТА БАНДОЙ ТЕЛЕКАНАЛА ZIK !!!!
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Це той самий канал, власником якого являється олігарх-вбивця Димінський?
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Галоперидол уколи. Или бахнись головой об стенку. С разгону. И, это, сдрысни с британского флага. Дурачков нет, которые поведутся на твой прокси, крысёныш эфэсбэшный. Куда "цензор" смотрит ? Почему этих кремлёвских гнид не банят ?
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Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF 5 ч.5 часов назад

Сегодня день рождения гетмана Ивана Мазепы, от одного имени которого у российской ваты бомбит вот уже три столетия.
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юлька специально делает такие заявы штод невозможно было за них проголосовать https://youtu.be/dYbkipdZaXk
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты решили подготовить совместный проект постановления о непризнании выборов президента РФ: завтра этот вопрос не будет выноситься на голосование в Раде, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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