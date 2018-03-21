 ВККСУ допустила 219 кандидатов на конкурс в Высший IP-суд

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККСУ, об этом сообщила член Комиссии Татьяна Шилова во время Межрегионального судебного форума "Высшая квалификационная комиссия: кадры решают все!", который состоялся 19 марта 2018 в селе Подгорцы Киевской области.

Шилова также отметила, что 14 кандидатам было отказано в принятии документов, а в отношении одного кандидата рассмотрение вопроса отложено.

ВККС напомнила, что согласно Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" кандидат может участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности через год после принятия решения относительно его результатов на последнем конкурсе (квалификационном оценивании).

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"После длительных обсуждений Комиссия приняла решение допустить к конкурсу в IP-суд кандидатов, участвовавших в конкурсе в Верховный Суд. Однако их результаты в этом конкурсе приниматься во внимание не будут", - отметила член ВККСУ.

Она добавила, что во время экзамена в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности предусмотрены узкоспециализированные вопросы. И именно они имеют большое значение для того, чтобы в суд пришли специалисты со знаниями права в сфере интеллектуальной собственности.

К созданию тестовой базы конкурса и анализа задач были привлечены специалисты из Национальной школы судей и Института интеллектуальной собственности.

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Процедура конкурса будет подобной конкурсу в Верховный Суд. Все кандидаты пройдут специальную проверку уполномоченными органами СБУ, НАПК, НАБУ и т.п., включая ОСД, сдадут экзамены, психологические тесты, а также пройдут собеседования с членами ВККСУ по результатам анализа досье.

Конкурс в IP-суд был объявлен 30 сентября 2017 на 21 должность. Сейчас на одно место претендуют десять кандидатов. Среди допущенных - 206 судей, шесть патентных поверенных, пятеро адвокатов и двое - с совокупным стажем. Больше всего кандидатов в возрасте от 30 до 39 лет - 130, от 40 до 49 - 57, от 50 до 59 лет - 29 кандидатов, трое - старше 60 лет.

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