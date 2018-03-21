 "В этом году Укравтодор получил беспрецедентно высокое финансирование на контроль качества дорог - 30 млн грн", - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабмина заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Чрезвычайно важно, чтобы дороги были в надлежащем состоянии не только на время их гарантийного ремонта, но и на 20-30 лет минимум. Благодаря сотрудничеству с международной инициативой CoST, которая проводит мониторинг дорожных проектов, выявлено, что в период с 2013 по 2015 год, а также в течение части 2016 заказчики не принимали достаточных мер для устранения подрядчиками недостатков на дорогах в течение гарантийного периода. Я хочу поблагодарить правительств Великобритании, Кореи и программе развития ООН, создали эту инициативу и поддерживают, потому что это важная добавленная стоимость для качества нашей работы", - заявил Владимир Омелян.
"В текущем году заканчивается 3-х летний гарантийный период на текущий средний ремонт, который осуществлялся в 2015 году. Также в этом году Укравтодор получил беспрецедентно высокое финансирование на контроль качества дорог - 30 млн грн. Передавая дороги местного значения, которые ремонтировались в 2015 году, мы обязаны принять все возможные меры, чтобы передать их в надлежащем состоянии. Именно поэтому мы совместно с Укравтодором сейчас проверяем все дороги, которые ремонтировались в 2015 году, и предположим, что гарантийный ремонт завершается и дороги передаются в надлежащем состоянии на балансы областей или на государственный баланс. К мониторингу, безусловно, привлечем представителей соответствующих ОГА ", -отметил глава Министерства.
Владимир Омелян внес постановление о создании правительственной рабочей группы по контролю качества дорог: "Для нас крайне важно, чтобы это было нормальной европейской практикой, когда у нас заканчивается 5-летний, 10-летний ремонт, по 2,3,4 месяца мы проводим полную инспекцию этой автодороги и государство ее получает на свое содержание в надлежащем качестве.
Державне підприємство"Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції" (ДП "Дорцентр")
02160, м. Київ - 160, вул. Каунаська,
ДНТЦ «Дор'якість» є головною організацією, що спеціалізується на контролі якості виконання дорожньо-будівельних робіт (ремонт, реконструкція, експлуатаційне утримання).
Наказом Укравтодору № 135 від 12.04.2006 р. у складі ДНТЦ «Дор затверджено галузевий орган із сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів, конструктивних елементів автомобільних доріг та штучних споруд «Дорсертифікація».
Орган здійснює сертифікацію наступної продукції:
щебінь для поверхневих обробок, щебенево-мастикового асфальтобетону, асфальтобетону верхніх шарів, бітумно-емульсійних технологій;
мінеральний порошок для виготовлення асфальтобетонних сумішей;
бітум для асфальтобетонів верхніх шарів дорожнього покриття, поверхневих обробок, тонкошарових покриттів, приготування бітумних емульсій;
бітумні емульсії для поверхневих обробок і емульсійно-мінеральних сумішей;
гідроізоляційні матеріали для штучних споруд на автомобільних дорогах;
матеріали для розмітки доріг;
геосинтетичні матеріали.
ДНТЦ «Дор'якість» проводить відомчу атестацію дорожньої техніки та виробництв:
машини для влаштування розмітки проїзної частини автомобільних доріг;
асфальтобетонні виробництва;
виробництва щебеневої продукції;
виробництва бітумних емульсій;
виробництва дорожніх знаків;
виробництва залізобетонних конструкцій;
виробництва бар'єрних огороджень.
ДНТЦ «Дор'якість» виготовляє обладнання для випробувальних та дослідних лабораторій.
Для виконання цих робіт підприємство має:
акредитовану лабораторію з випробувань дорожньо-будівельних матеріалів (свідоцтво №ПТ-177/09 від 3.06.2009 р.);
пересувні лабораторії, укомплектовані обладнанням для контролю якості викання робіт безпосередньо на об'єкті будівництва, ремонту і реконструкції;
кільцевий випробувальний стенд, призначений для перевірки роботоздатності та довговічності дорожніх конструкцій та матеріалів в умовах максимально наближених до реальних;
ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ліцензія АВ №445936), що дозволяє виконувати вишукування, інженерно-геологічні роботи, лабораторні дослідження, інжинірингові роботи, технічний огляд і оцінку стану будівельних конструкцій, будівель і споруд та інженерних мереж, обстеження і оцінку технічного стану будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж (в т.ч. мостів та шляхопроводів), технічний нагляд за будівництвом та геодезичний контроль за будівництвом.
Співробітники ДНТЦ «Дор'якість» здійснюютьдіагностику транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та збір даних для інформаційних систем дорожнього господарства.
На підприємствіпостійно виконуються науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, в результаті яких розробляються методики випробувань нових матеріалів та конструкцій дорожніх одягів, рекомендації щодо їх застосування, технічні умови та інші нормативні документи, обладнання для контролю якості дорожньо-будівельних робіт тощо.
ДНТЦ «Дор'якість» проводить навчання та атестацію працівників лабораторій та інженерів відділів якості з питань контролю якості дорожніх робіт.
Хорошая дорога только у Днепра. Все остальные - направления.
Болело все.......
Молился что бы с утра не оказалось какого то защемления...
П-ц просто.
А в воскресенье увидел рекламу гроси и пороха о новых и ремонте старых дорог за 2017 год
На маты даже жена из кухни пришла....
Ги-пер-луп!
Ги-пер-луп!
Дайош гиперлуп до Лондона!