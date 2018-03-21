 "В этом году Укравтодор получил беспрецедентно высокое финансирование на контроль качества дорог - 30 млн грн", - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабмина заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Чрезвычайно важно, чтобы дороги были в надлежащем состоянии не только на время их гарантийного ремонта, но и на 20-30 лет минимум. Благодаря сотрудничеству с международной инициативой CoST, которая проводит мониторинг дорожных проектов, выявлено, что в период с 2013 по 2015 год, а также в течение части 2016 заказчики не принимали достаточных мер для устранения подрядчиками недостатков на дорогах в течение гарантийного периода. Я хочу поблагодарить правительств Великобритании, Кореи и программе развития ООН, создали эту инициативу и поддерживают, потому что это важная добавленная стоимость для качества нашей работы", - заявил Владимир Омелян.

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"В текущем году заканчивается 3-х летний гарантийный период на текущий средний ремонт, который осуществлялся в 2015 году. Также в этом году Укравтодор получил беспрецедентно высокое финансирование на контроль качества дорог - 30 млн грн. Передавая дороги местного значения, которые ремонтировались в 2015 году, мы обязаны принять все возможные меры, чтобы передать их в надлежащем состоянии. Именно поэтому мы совместно с Укравтодором сейчас проверяем все дороги, которые ремонтировались в 2015 году, и предположим, что гарантийный ремонт завершается и дороги передаются в надлежащем состоянии на балансы областей или на государственный баланс. К мониторингу, безусловно, привлечем представителей соответствующих ОГА ", -отметил глава Министерства.

Владимир Омелян внес постановление о создании правительственной рабочей группы по контролю качества дорог: "Для нас крайне важно, чтобы это было нормальной европейской практикой, когда у нас заканчивается 5-летний, 10-летний ремонт, по 2,3,4 месяца мы проводим полную инспекцию этой автодороги и государство ее получает на свое содержание в надлежащем качестве.