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 Общество, За рубежом
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Все про:диктатура (111) Туркменистан (95) 8 марта (81) Туркменбаши (7) Бердымухамедов (7)

 "Сто дней в пути был караван", - через 10 дней после 8 марта ТВ Туркменистана показало песню-поздравление от президента Бердымухамедова. ВИДЕО

Телевидение Туркменистана через 10 дней после 8 марта показало поздравление с праздником.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хроники Туркменистана, Туркменбаши спел для женщин песню "Каракум", которую он, как оказалось, записал во время новогоднего банкета.

"Президент исполнил эту песню не специально для женщин, а еще на новогоднем банкете. Этим объясняются елки на заднем плане и желтая жилетка и брюки, в которых глава государства, известный своей суеверностью, встречал 2018 год - год желтой собаки по китайскому календарю", - пишут в комментариях сотрудники "Хроник Туркменистана".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Баскетбол на велосипеде и настольный теннис: Президент Туркменистана Бердымухамедов проводит тренировку для глав силовых ведомств страны. ВИДЕО

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Бердымухамедов запретил в Туркменистане автомобили всех цветов, кроме белого

Источник: https://censor.net.ua/n3056928
 
 
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Хуйло еще не пело) ватники в чем дело?)
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Как не пело? Для всех переселенцев исполняли "Тот Ванинский порт" и "Колыма" "Сто дней в пути был караван", - через 10 дней после 8 марта ТВ Туркменистана показало песню-поздравление от президента Бердымухамедова - Цензор.НЕТ 1237
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Ну а как можно забыть "Кольщик" со слезами на глазах ?
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Блеать, 3,14здец песня Каракум -1987 года.... Дальше комментарии излишни.
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Ну год желтой собаки наступил 16 февраля, так что всего-то 35 дней. Свежачок "Сто дней в пути был караван", - через 10 дней после 8 марта ТВ Туркменистана показало песню-поздравление от президента Бердымухамедова - Цензор.НЕТ 7831
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с 1 января 2017 года минимальный размер заработной платы в Туркменистане установлен в размере 650 манатов 185$
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Слушай, я многократно бывал в Туркмении и не только в Ашгабате, так что эти сказки прибереги для ваты "Сто днів у дорозі був караван", - через 10 днів після 8 березня ТВ Туркменістану показало пісню-привітання від президента Бердимухамедова - Цензор.НЕТ 6239 185 долларов - это для провинциальной Туркмении целое состояние.
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есть официальные данные,это факты более надежные,чем ты,рассказчик без доказательств,по ним минимальная зарплата 185 долларов,это закон,средняя 288 долларов,безработица 3.5 %,инфляция 0.1%,а ватники это как раз те ,кто верит сказкам,но не верит фактам
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Это все отлично, но там просто дают 0,25 ставки и твои 185 долларов превращаются в 46 "Сто днів у дорозі був караван", - через 10 днів після 8 березня ТВ Туркменістану показало пісню-привітання від президента Бердимухамедова - Цензор.НЕТ 7667 И главное все по закону "Сто днів у дорозі був караван", - через 10 днів після 8 березня ТВ Туркменістану показало пісню-привітання від президента Бердимухамедова - Цензор.НЕТ 7667 Или просто официально не берут.
Это страна, вроде КНДР, там тоже похожая статистика 3,5% стоят на бирже труда, а остальных просто не регистрируют. Ловкость рук и никакого мошенства "Сто днів у дорозі був караван", - через 10 днів після 8 березня ТВ Туркменістану показало пісню-привітання від президента Бердимухамедова - Цензор.НЕТ 8623
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https://www.youtube.com/watch?v=9sB15aGoiFU

https://www.youtube.com/watch?v=AgSHNINsAqo

Богачи "Сто днів у дорозі був караван", - через 10 днів після 8 березня ТВ Туркменістану показало пісню-привітання від президента Бердимухамедова - Цензор.НЕТ 139 Больше пропаганду слушай. Нищая страна, 90% населения в жо...е.
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А как белокурая кацапка выплясывала... "Сто дней в пути был караван", - через 10 дней после 8 марта ТВ Туркменистана показало песню-поздравление от президента Бердымухамедова - Цензор.НЕТ 7239
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Она хотябы очки сняла как у черепахи Тортиллы
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Песни здорового человека о караванах
(группа из Кыргызстана, хотя после первого альбома перебрались в Германию. Примечательно, что на вокале девушка "Сто днів у дорозі був караван", - через 10 днів після 8 березня ТВ Туркменістану показало пісню-привітання від президента Бердимухамедова - Цензор.НЕТ 438 )
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Здорово, на индийского артиста похож(танцор диско). Пойду пересмотрю еще раз.
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этот хоть поет ,порошенко только брешет
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Они скоро у себя в Туркмении будут петь "Отречёмся от старого мира". А перед этим - арию голодного из оперы "Дайте пожрать". Богатейшая, на нефть, газ и другие полезные ископаемые, страна - на грани голода... Откройте сайт "Русский еврей", за сегодня, почитайте... Я о подобном еще месяца четыре назад на "Цензоре" пророчил... Многие удивлялись...
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Минимальная зарплата в Туркменистане 185 долларов,больше чем в Украине,РФ и Беларуси
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А Вы читали "Графа Монте-Кристо"? Тот эпизод, когда банкир, ворочавший миллиардами, покупал жареную курицу за миллион? Нефтью не напьёшься, а урановой рудой не наешься... То, как живёт Ашгабат, и как живут аулы и кочевья две большие разницы... Москва и "русская глубинка" лишь их жалкие подобия, в смысле "контраста"...
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не думаю,что там в туркменской провинции на 185 долларов живут хуже,чем в Украине на 120 долларов,при чем в россии тоже минималка меньше,в 1.5 раза чем в Туркменистане,остольное ,описанное тобой,художественная литература,проще говоря вымысел
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А Вы "туркменскую глубинку" видели?! Я в конце 80-х был. В Уч-Кудуке... Там хорошо жили только те, что работали на добыче урана... А у крестьян обычной едой были лепёшки и чай. в лучшем случае - раз-два в неделю - плов... Не думаю, что они "озолотились" за эту четверть века... Особенно, если сравнивать с соседями, которые пашут в России. Туркмены уехать на заработки не могут, потому что у них уже опущено подобие "железного занавеса"...
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Знаете, за что мне нравятся американцы?
За то, что у них в Декларации Независимости написано:
Мы считаем за очевидные истины, что все люди сотворены равными, что им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся - жизнь, свобода и право на счастье, что для обеспечения этих прав людьми учреждены правительства, пользующиеся своей властью с согласия управляемых, - что если какое-либо правительство препятствует достижению этих целей, то народ имеет право изменить или уничтожить его и учредить новое правительство на таких основаниях и началах, организуя его власть в таких формах, которые лучше всего должны обеспечить его безопасность и счастье. Благоразумие указывает, чтобы давно уже учрежденные правительства не были сменяемы на основании маловеских и преходящих причин; и, согласно с этим, опыт показывает, что люди скорее склонны терпеть зло, пока оно выносимо, чем восстанавливать свои права путем уничтожения тех форм, к которым они привыкли. Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно преследующих ту же цель, обнаруживает стремление подчинить их полному деспотизму, то это их право, то это их долг - свергнуть такое правительство и установить новые гарантии ограждения их будущей безопасности.
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))))ну наконец то,а то заждались все когда Бердымухамедов поздравит
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Туркмены - они вообще загадочные. Имела несчастье сдать им квартиру - студентам в Харькове. Так они всюду разложили ковры и развели клопов. И жили с клопами дружно весь учебный год - потом несколько месяцев клопов травили вместе с соседями.
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У нас прошедшим летом в соседний подъезд вселились переселенцы из Лугандона и заразили весь дом этими скрепными инсектоморфами. Только зимой удалось окончательно отгеноцидить кровосисей методом синхронизированной дезинсекции (т.е. все жильцы одновременно), с повтором холокоста через 14 дней - ибо яды плохо действуют на кладки яиц, соответственно нужно добить вылупившийся после апокалипсиса молодняк.
Если что, пользовался вот этим циклоном-Б, вполне эффективный:

"Сто днів у дорозі був караван", - через 10 днів після 8 березня ТВ Туркменістану показало пісню-привітання від президента Бердимухамедова - Цензор.НЕТ 5445
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После этого видео , такое ощущение , что попала в 80-годы . Аж страшно стало...
Совдепия там до сих пор. Ужасть 😝
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лично мне в 80-х годах было спокойней,чем сейчас с озверевшими людьми,которые друг друга могут убить на улице по любому пустяку,кидать гранаты в окна,когда любой мажор может делать что хочет безнаказанно
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Та же Северная Корея- они музыке удивились
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согласен и восточный менталитет плюс даме
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Восточный "дамский" менталитет это выступать в роли одного из домашних животных в семье?
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Пока молодые.
Вообще восточные женщины как-то быстро теряют привлекательность с возрастом.
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Вот збс восточная девчонка - Bahara Golestani, американская модель афганского (точнее, генетически иранского) происхождения :3


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Я , когда в совковой служил, у меня товарищ был, туркмен, Мурад Пашаевич( это по имени-отчеству). Он показывал фото своей подруги - я такой небесной красоты до того не видел. Говорил он мне - приезжай после дембеля, мы тебе такую красавицу найдем - эх, может и зря я не поехал "Сто днів у дорозі був караван", - через 10 днів після 8 березня ТВ Туркменістану показало пісню-привітання від президента Бердимухамедова - Цензор.НЕТ 592
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Как в 80х побывал...ипать отец народа веселит плебс, когда уже наш "кормчий"7/40 отожжёт ?
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тебе в 80-х было спокойней жить или сейчас?
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Ну тогда молод был зело, хотя спокойней жилось тогда, но был Афган...
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я был школьников в 80-е года и помню,что было спокойней и люди не были такими жестокими,были бесплатные кружки для детей,спортивные секции,Афган был конечно большой ошибкой,но он был далеко,а теперь это все происходит рядом,в соседних областях,да и на улицах не особо безопасней
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https://www.youtube.com/watch?v=KS546uLd26M

https://www.youtube.com/watch?v=KS546uLd26M
***учись ,
студент, как надо жить для с в о е г о народа !
***владельцы легковых автомобилей имеют возможность
бесплатно получить 150 литров в месяц дизельного топлива или бензина,
а граждане, владеющие грузовым автомобилем или автобусом
- 200 литров топлива.
Горючее же сверх этих лимитов можно купить на автозаправочных станциях по рыночным цена,
где 1 литр, А-95 стоит порядка 16 центов.
• граждане Туркменистана бесплатно
пользуются электричеством, газом и водой, а также пищевой солью. В стране на электроэнергию действуют следующие лимиты:
в месяц каждому гражданину страны положено 35 к Вт. бесплатно,
сверх этого лимита 1000 кВт. стоит 3,23 долл
. Для примера - семья из 5 человек платит за электричество примерно
12-14 долларов… в год.
Это цена за пользование светом сверх лимита. Исходя из этого, можно утверждать, что электричество почти бесплатное, как и вода;
•символическими являются квартплата, услуги ЖКХ, проезд в общественном транспорте и даже цена на хлеб;
•государство выделяет льготные кредиты под 1% на 30 лет для покупки жилья, причём берёт на себя половину его оплаты; Подобные невиданные в мире льготы рождают чисто туркменский юмор:
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Забудьте про это, Вами перечисленное... Откройте сайт "Русский еврей", и прочитайте статью... О приближающемся голоде в Туркмении... Сайтик этот, хоть и поёт из СПБ, но, довольно-таки, объективен...
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https://www.youtube.com/watch?v=N3QloWNenoY

https://www.youtube.com/watch?v=N3QloWNenoY

.
..Креативненько однакко -
Сайт - русский еврей..
а
почему не Украинский - их в ВЗ аж 234 чела ..
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Просто я им больше верю, чем россиянам и многим украинцам... Я читаю многих, а потом сравниваю...
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ты еще приведи пример ДРУГИХ нефтегазобочек.
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А за что было переживать?
Что генсеки менялись чаще времен года,
что рванул реактор
что за съедобным нужно было побегать по гастрономам, а на быттехнику и мебель отмечаться в очередях?
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я так и не понял, бабы кончили или нет ?
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ТРОХИ КРАЩЕ СПІВАЄ НІЖ СПІВАВ ЛЬОНЯ КОСМОС......
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Да уж, вспомнилась песенка из самого начала 80-х. Я уж и не помню, кто ее пел тогда. Но прикололо, Этакая ностальжи за молодостью, не более.
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ФАНЕРА. Фейковая песня, фейковое бринчание на гитаре, фейковый-обработаный голос.
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Вятрович целых 10 дней держал оборону. А я думаю куда он пропал?
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Можно бойз-бэнд замастырить!
"Сто днів у дорозі був караван", - через 10 днів після 8 березня ТВ Туркменістану показало пісню-привітання від президента Бердимухамедова - Цензор.НЕТ 3220

ВИА - ХуйлоБерды!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Сто дней в пути был караван", - через 10 дней после 8 марта ТВ Туркменистана показало песню-поздравление от президента Бердымухамедова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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