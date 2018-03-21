 "Сто дней в пути был караван", - через 10 дней после 8 марта ТВ Туркменистана показало песню-поздравление от президента Бердымухамедова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хроники Туркменистана, Туркменбаши спел для женщин песню "Каракум", которую он, как оказалось, записал во время новогоднего банкета.
"Президент исполнил эту песню не специально для женщин, а еще на новогоднем банкете. Этим объясняются елки на заднем плане и желтая жилетка и брюки, в которых глава государства, известный своей суеверностью, встречал 2018 год - год желтой собаки по китайскому календарю", - пишут в комментариях сотрудники "Хроник Туркменистана".
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Это страна, вроде КНДР, там тоже похожая статистика 3,5% стоят на бирже труда, а остальных просто не регистрируют. Ловкость рук и никакого мошенства
https://www.youtube.com/watch?v=AgSHNINsAqo
Богачи Больше пропаганду слушай. Нищая страна, 90% населения в жо...е.
маня была там инкогнито.
(группа из Кыргызстана, хотя после первого альбома перебрались в Германию. Примечательно, что на вокале девушка )
За то, что у них в Декларации Независимости написано:
Мы считаем за очевидные истины, что все люди сотворены равными, что им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся - жизнь, свобода и право на счастье, что для обеспечения этих прав людьми учреждены правительства, пользующиеся своей властью с согласия управляемых, - что если какое-либо правительство препятствует достижению этих целей, то народ имеет право изменить или уничтожить его и учредить новое правительство на таких основаниях и началах, организуя его власть в таких формах, которые лучше всего должны обеспечить его безопасность и счастье. Благоразумие указывает, чтобы давно уже учрежденные правительства не были сменяемы на основании маловеских и преходящих причин; и, согласно с этим, опыт показывает, что люди скорее склонны терпеть зло, пока оно выносимо, чем восстанавливать свои права путем уничтожения тех форм, к которым они привыкли. Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно преследующих ту же цель, обнаруживает стремление подчинить их полному деспотизму, то это их право, то это их долг - свергнуть такое правительство и установить новые гарантии ограждения их будущей безопасности.
Если что, пользовался вот этим циклоном-Б, вполне эффективный:
Совдепия там до сих пор. Ужасть 😝
Вообще восточные женщины как-то быстро теряют привлекательность с возрастом.
https://www.youtube.com/watch?v=KS546uLd26M
***учись ,
студент, как надо жить для с в о е г о народа !
***владельцы легковых автомобилей имеют возможность
бесплатно получить 150 литров в месяц дизельного топлива или бензина,
а граждане, владеющие грузовым автомобилем или автобусом
- 200 литров топлива.
Горючее же сверх этих лимитов можно купить на автозаправочных станциях по рыночным цена,
где 1 литр, А-95 стоит порядка 16 центов.
• граждане Туркменистана бесплатно
пользуются электричеством, газом и водой, а также пищевой солью. В стране на электроэнергию действуют следующие лимиты:
в месяц каждому гражданину страны положено 35 к Вт. бесплатно,
сверх этого лимита 1000 кВт. стоит 3,23 долл
. Для примера - семья из 5 человек платит за электричество примерно
12-14 долларов… в год.
Это цена за пользование светом сверх лимита. Исходя из этого, можно утверждать, что электричество почти бесплатное, как и вода;
•символическими являются квартплата, услуги ЖКХ, проезд в общественном транспорте и даже цена на хлеб;
•государство выделяет льготные кредиты под 1% на 30 лет для покупки жилья, причём берёт на себя половину его оплаты; Подобные невиданные в мире льготы рождают чисто туркменский юмор:
https://www.youtube.com/watch?v=N3QloWNenoY
.
..Креативненько однакко -
Сайт - русский еврей..
а
почему не Украинский - их в ВЗ аж 234 чела ..
Что генсеки менялись чаще времен года,
что рванул реактор
что за съедобным нужно было побегать по гастрономам, а на быттехнику и мебель отмечаться в очередях?
в с е .
ВИА - ХуйлоБерды!