 "Сто дней в пути был караван", - через 10 дней после 8 марта ТВ Туркменистана показало песню-поздравление от президента Бердымухамедова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хроники Туркменистана, Туркменбаши спел для женщин песню "Каракум", которую он, как оказалось, записал во время новогоднего банкета.

"Президент исполнил эту песню не специально для женщин, а еще на новогоднем банкете. Этим объясняются елки на заднем плане и желтая жилетка и брюки, в которых глава государства, известный своей суеверностью, встречал 2018 год - год желтой собаки по китайскому календарю", - пишут в комментариях сотрудники "Хроник Туркменистана".

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