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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1101) Борисполь (486) Укрзализныця (1313) Кравцов Евгений (35)

 Получено разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли в Борисполе для инфраструктуры экспресса, - Кравцов

ПАО "Укрзализныця" получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 гектаров земли на территории Борисполя. Земля необходима для строительство инфраструктуры экспресса, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и Международным аэропортом "Борисполь".

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ.

Через отведенный земельный участок будет пролегать часть маршрута экспресса от действующей железной дороги перегона Георгия Кирпы - Борисполь до автомобильной трассы Киев - Харьков.

Согласно проекту, "Укрзализныце" должно быть передано 6 земельных участков общей площадью 13 гектаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проектная документация для запуска скоростного поезда в Борисполь готова, - Кравцов

Кроме 3,2 км пути, будет построена 340-метровая одноколейная железнодорожная эстакада над трассой Киев - Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала D аэропорта Борисполь.

Получено разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли в Борисполе для инфраструктуры экспресса, - Кравцов 01

"Начать строительные работы планируем по графику - уже в июне", - отметил Кравцов.

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Получено разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли в Борисполе для инфраструктуры экспресса, - Кравцов 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3056927
 
 
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Этот убыточный проект потом будет приватизирован за 1 гривню.
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Представляю как у нас это будет. Билет на экспресс 40гр. Шаттл от терминала до экспресса - 80. Гыы.
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Серьезно? Это в каком году Полет был 40 гривен? Получено разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли в Борисполе для инфраструктуры экспресса, - Кравцов - Цензор.НЕТ 2896
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Возле аеропорта уже томится недострой на десятки милионов для приема януковича в аеропорту. Теперь и электричка будет пустой ездить.
Маршруткой из киева в аэропорт можно доехать за 30 грн
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолучено разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли в Борисполе для инфраструктуры экспресса, - Кравцов
 
 
 
 
 
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