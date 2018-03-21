 Получено разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли в Борисполе для инфраструктуры экспресса, - Кравцов

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ.
Через отведенный земельный участок будет пролегать часть маршрута экспресса от действующей железной дороги перегона Георгия Кирпы - Борисполь до автомобильной трассы Киев - Харьков.
Согласно проекту, "Укрзализныце" должно быть передано 6 земельных участков общей площадью 13 гектаров.
Кроме 3,2 км пути, будет построена 340-метровая одноколейная железнодорожная эстакада над трассой Киев - Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала D аэропорта Борисполь.
"Начать строительные работы планируем по графику - уже в июне", - отметил Кравцов.
Маршруткой из киева в аэропорт можно доехать за 30 грн