 Получено разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли в Борисполе для инфраструктуры экспресса, - Кравцов

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ.

Через отведенный земельный участок будет пролегать часть маршрута экспресса от действующей железной дороги перегона Георгия Кирпы - Борисполь до автомобильной трассы Киев - Харьков.

Согласно проекту, "Укрзализныце" должно быть передано 6 земельных участков общей площадью 13 гектаров.

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Кроме 3,2 км пути, будет построена 340-метровая одноколейная железнодорожная эстакада над трассой Киев - Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала D аэропорта Борисполь.

"Начать строительные работы планируем по графику - уже в июне", - отметил Кравцов.

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