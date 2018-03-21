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 Политика Украины
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 Суд отказал адвокатам Януковича в повторном допросе Порошенко

Оболонский райсуд Киева отклонил ходатайство защиты беглого президента Януковича о повторном допросе свидетеля Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Оболонского райсуда Киева.

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По словам адвоката Андрианы Фозекош, защитники не смогли во время допроса задать все необходимые вопросы - об обращении Януковича от первого марта, о боеспособности армии, о настроениях в Крыму и о событиях на Майдане. Суд незаконно ограничил наше право задать вопросы, подчеркнула она.

Кроме того, защита обратилась с просьбой считать недопустимым доказательством прерванный допрос Порошенко.

Суд, посоветовавшись на месте, отказал в повторном допросе свидетеля Порошенко. Судья Девятко также напомнил, что допрос был прерван из-за действий защиты - адвокаты не задавали вопросы по сути.

Напомним, сегодня, 21 марта 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 41-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На позапрошлом, 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания дали экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3056924
 
 
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Пусть допрашивает боров борова ! Меньше времени гадить ,будут стране.
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что что ,а Порох без бумажки на нескольких языках свободно изьясняется - это не педофил ваш пришибленный крысой из за угла)))
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и что?ти по с экономим на переводчиках содержание Пети? С экономили.... содержание выросло в 2 раза
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Ничего, через год-второй допросят по полной программе.
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Почему отказал,значит боятся соевые,рыло у них в дерьме.
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патамучта, ани могуть спрасить пра мальдифы...
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да нет. это просто. вот о нелегкой судьбе страусов и почему алкаш занял место ген прокулола - это точно. + пачка карандашей для подмоги.
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