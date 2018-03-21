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 На Ривенщине разоблачен врач, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ривненском районе врача областной больницы на поставке наркотических и психотропных веществ заключенным исправительной колонии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

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В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что врач, который по совместительству работал в медицинской части исправительной колонии, незаконно заносил на ее территорию наркотики, которые затем сбывал заключенным. Оперативники спецслужбы задокументировали в течение месяца несколько фактов противоправных действий злоумышленника.

Сотрудники СБ Украины задержали медработника во время очередной попытки пронести на территорию пенитенциарного заведения марихуану и психотропные таблетки Субитекс. Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет более десять тысяч гривен. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией, представителями пенитенциарной службы под процессуальным руководством прокуратуры".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Преступная группа, занимавшаяся сбытом психотропных веществ, задержана на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3056921
 
 
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