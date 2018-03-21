 Порошенко подписал закон, запрещающий допуск в здания госвласти лиц с оружием

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"В соответствии с законом, в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также другие органы государственной власти Украины и в отношении которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые в соответствии с данным законом осуществляют государственную охрану соответствующего здания). Также в эти здания не допускаются лица со взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или воспламеняющимися твердыми веществами, пиротехническими средствами", - говорится в сообщении.

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Напомним, вчера, 20 марта, Верховная Рада приняла за основу и в целом изменения в законодательство, которыми запрещается прохождение с оружием, взрывчаткой и другими запрещенными предметами в здания органов власти, которые находятся под государственной охраной. Закон предусматривает также, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины при осуществлении госохраны будут иметь право не допускать в вышеуказанные здания лиц, которые имеют при себе запрещенные предметы.

Закон вступит в силу со дня его публикации.