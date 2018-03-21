 Порошенко подписал закон, запрещающий допуск в здания госвласти лиц с оружием

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"В соответствии с законом, в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также другие органы государственной власти Украины и в отношении которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые в соответствии с данным законом осуществляют государственную охрану соответствующего здания). Также в эти здания не допускаются лица со взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или воспламеняющимися твердыми веществами, пиротехническими средствами", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 20 марта, Верховная Рада приняла за основу и в целом изменения в законодательство, которыми запрещается прохождение с оружием, взрывчаткой и другими запрещенными предметами в здания органов власти, которые находятся под государственной охраной. Закон предусматривает также, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины при осуществлении госохраны будут иметь право не допускать в вышеуказанные здания лиц, которые имеют при себе запрещенные предметы.
Закон вступит в силу со дня его публикации.
а пусть в суде как минимум оправдаться должен.
Ведь убьют же иуду
Треба починати з недоторканості.
Теперь мучается бедный Гройсман, всё его никак никто не может убить ))
Так и Порошенко. Только сцыт всего и вся, а в реале это гавно никому не нужно.
Правь дальше алексеичь,Правь дальше алексеичь,Правь дальше алексеичь,
Аналогично нужно расстрелять большинство депутатов (рыгов, рошеновцев,, итд) и в ВР, за коррупцию, воровство и обнищание граждан.
Огонь символ борьбы, испытаний, вода - потрясения, которые ты несешь в жизни. А вот медные трубы - это тот самый момент, когда, пройдя все испытания человек якобы получает жизненную награду.
И это в жизни самое тяжелое испытания.
Вместе со славой приходит и мнимая вседозволенность, когда человек считает, что он может все и именно он управляет всеми жизненными процессами.
Примеров, когда люди изменились до неузнаваемости множество. И это самое последнее испытания проходят не многие…
Смотрел вчера показания Савченко, которая пыталась разбить будущие факты и доказательства ее Бонапартизма.
Человек в одном лице стал и разведчиком, и патриотом, и немыслимым комбинатором, пытавшаяся, по ее мнению, так извернуться, что в результате ее хитроумного гамбита в один день в Украине доложено было настать общество всеобщего благоденствия.
Как писали в старых некрологах:
«- еще одна сгорела на работе…»
Закон правильный и своевременный , так как гибридная война идет не только на Донбассе , а по всей Украине ! ФСБшная кремлёвская шпана не дремлет !! Будьте вы прокляты !