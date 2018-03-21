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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1373) ВР (21779) закон (2419) оружие (3388) Порошенко (14507)

 Порошенко подписал закон, запрещающий допуск в здания госвласти лиц с оружием

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", принятый Верховной Радой 20 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"В соответствии с законом, в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также другие органы государственной власти Украины и в отношении которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые в соответствии с данным законом осуществляют государственную охрану соответствующего здания). Также в эти здания не допускаются лица со взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или воспламеняющимися твердыми веществами, пиротехническими средствами", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада запретила допуск людей с оружием в органы власти, находящиеся под госохраной

Напомним, вчера, 20 марта, Верховная Рада приняла за основу и в целом изменения в законодательство, которыми запрещается прохождение с оружием, взрывчаткой и другими запрещенными предметами в здания органов власти, которые находятся под государственной охраной. Закон предусматривает также, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины при осуществлении госохраны будут иметь право не допускать в вышеуказанные здания лиц, которые имеют при себе запрещенные предметы.

Закон вступит в силу со дня его публикации.

Источник: https://censor.net.ua/n3056914
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Так тепер його самого не пустять, з незареєстрованим пістолетом на нозі!
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Порошенко досі не показав дозвіл на той Глок з яким він ходив по аеродрому під час зустрічі американців. Тобто першого потрібно перевіряти порошенка, він публічно нехтує законом України і носить незареєстровану зброю! Який поп такий і приход!
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Порошенко,как крестный отец мафии никому не обязан никакие разрешения показывать
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не только снимать
а пусть в суде как минимум оправдаться должен.
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А як же ж правова держава? Тепер Президент на вході в АП має проходити обшук на наявність вибухових предметів та вогнепальної зброї! Закон суровий але це закон! Сам написав - сам виконуй1
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В этой стране тебя любой Пашинский пристрелит,а суд еще заставит заплатить за пулю
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вооруженные люди были те,кто расстрелял Майдан,что бы Порошенко уселся в кресло президента,после этого у него галюцинации,что кто то так же поступит с ним
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какой там пистолет на ноге,он бы со своим свинячим брюхом не дотянулся бы,в нужный момент
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Навіть якби в попа пістолет був в руках, він навряд чи з нього вистрілив би у торгових партнерів.
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это животное и в детей бы выстрелило,его ничего кроме собственного брюха не волнует
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Для того щоб натиснути на курок потрібно мати сміливість, а людина яка не вилазить з припинень вогню, має тільки хронічний переляк!
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вот с испуга за свое брюхо и будет палить
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дуже схоже на тебе картинка... Президент Порошенко повільно, але рухається вперед. На захист України. Тому пропаРашкинці так його бояться й ненавидять. Він вже багато зробив для українців. Не все. А хто все зробив? На паРашку подивіться - там взагалі люди - сміття.
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рошен повільно рухається до прірви і тягне за собою Україну! Без рошена Україна вже провела б реформи та мала б зарплати як в Польщі!
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Не выстрелил бы, потому что не знает, что пистолет надо снимать с предохранителя.
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Йому радник бірюков про це ще не сказав.
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В принципе, теперь вооружённую охрану Порошенко нельзя пускать ни в администрацию иуды, ни в ВР, ни в Кабмин, в министрерства и ведомства, ни в облгосадминистрации, райгосадминистрации, итд...
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Як же ж тепер депутани будуть на роботу ходити без зброї? Тепер зброю будуть лишати в машині на стоянці, а звідти її будуть викрадати.
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А охрана Порошенко как будет его охранять без оружия в администрации?
Ведь убьют же иуду Порошенко підписав закон, що забороняє допуск у будівлі держвлади осіб зі зброєю - Цензор.НЕТ 1172
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как оперативно ,это же не создание антикоррупционного суда,тут скорость реакции нужна,что бы от корыта не выкинули
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А кто его убивать собирался ? Савченко не собиралась. Хотела бы - убила. Он опасных для себя в Раде не держит.
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Это 178 или 179 рехформа? А нахрена столько навыдавли и за какие такие заслуги???
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Абсолютно бестолковы закон, как и все остальное, шо пэтя напринимал. Депутатская непркосновенность запрещает их досматривать и обыскивать
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В ВР дети на экскурсии приезжают, ты хочешь их подвергать опасности?
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Ну они как минимум должны Знать и Понимать, что вокруг них Ходят 450 человек с огнестрельным, холодным оружием и взрывчаткой. А родители пусть уже решают, доверять этим людям или нет. Когда страной правид Бесноватая вооружённая стая это стрёмно.
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Но Дверь может и не открыца. Это не проблема. Турникеты, решётки, сетки пуленепробиваемые-стекла (колья). Это же какие ЗВЕРИ управляют Украиной. Бесноватые животные, их опасно на улицу выпускать.
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Так закон писан не для депутатов, а для народа, чтобы не перестрелял своих слуг
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Також подумав: а як виконуватимуть, коли хтось не дозволить себе обшукати? Разом з тим, депутата ніхто не може не допустити до сесійної зали.
Треба починати з недоторканості.
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Спасибо чувак, а в Метро не запрещается. Спасибо чувак.
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Когда им надо.. так сразу быстро принимают и подписывают.. когда надо что то для народа.. тянут, редактируют под себя
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Гройсман ещё год назад во всеуслышание заявлял, что его хотят убить, что его скоро убьют...
Теперь мучается бедный Гройсман, всё его никак никто не может убить ))
Так и Порошенко. Только сцыт всего и вся, а в реале это гавно никому не нужно.
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Бандитская укрвласть боится сучью жизнь ? И правильно ,за их сраные жизни и ломаного гроша не дадут!
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Вообще-то правильный закон. Мамкинын революционеры негодуют.
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- риторика рыгов во время Майдана... И Порошенко рыг, поэтому всё повторяется.
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А Топор можно ? Ну или канистру с бензином, Кислоту ещё забыл алексеичь. Это как же Всё плохо БЛИН.
Правь дальше алексеичь,Правь дальше алексеичь,Правь дальше алексеичь,
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и как теперь на работу в раду ходить? - вообще перестанут...
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Здорово их Надя напугала, буквально за пару дней и закон приняли и подписали.))
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когда законы принимают головой,это долго...... а вот когда жопой,это быстро Порошенко підписав закон, що забороняє допуск у будівлі держвлади осіб зі зброєю - Цензор.НЕТ 5420
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Вроде как совецкий фильм ...Бункер Гитлера - Штирлиц сдает оружие при доступе к телу фюрера... Порошенко підписав закон, що забороняє допуск у будівлі держвлади осіб зі зброєю - Цензор.НЕТ 7092 симтомы: мышцы ануса потеряли эластичность.
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Порошенко в теме , потому на манеже всё те же😀
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заходить декілька тролів і починають типу дискусію і одне і теж мелять на кожній гілці
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під новиною про те що росія хвора країна вони всі повскривались
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как быстро они принимают законы которые в их интересах,а законы которые в интересах народа очень медленно
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а детсад..школа...почта...телеграф...это здания госвласти?
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в Красноярске убил свою женщину вырезал сердце сварил и сожрал.Ужасы Наркобарона.
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Ну, мы плюнули на требование снятия депутатской неприкосновенности вот и имеем теперь. Народные избранники считают, что они заслуживают более высокого уровня безопасности, чем их народ. Проникновение в Раду с насморком еще не считается "покушением на жизнь и здоровье должностного лица"?
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Блаженний Августін: "Якщо в державі відсутнє правосуддя, то вона перетворюється на банду розбійників".
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Норд Ост, Беслан,расстрел Парламента в Армении 27 октября 1999 года.в Ютубе всё есть.Любуйтесь
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В норд осте пуйло потравил людей, всех заложников. Парламент Армении бвл расстрелян по делу как антинародный.
Аналогично нужно расстрелять большинство депутатов (рыгов, рошеновцев,, итд) и в ВР, за коррупцию, воровство и обнищание граждан.
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в прошлом году украинцы купили 100 000 автомобилей.Никогда такого не было за 27 лет.Нищие ядрён батон
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Чиновники и их родственники... Да, действительно никогда так не воровали чиновники в наглую, как при воре Порошенко.
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Неужели ты не понимаешь, что с такими проявлениями терроризма должны бороться контр-террористические организации, а не металлические рамки на входе в ВР? Или думаешь, что тебе как то поможет то, что депутат будет чувствовать себя в безопасности?
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Родилось дитя мертвым,кто заставит неприкосновенного сдать оружие,ведь закон запрещает любые даже законные действия относительно неприкосновенного.Надо было Порошенку подписывать этот дебильный закон в комплексе с законом лишения неприкосновенности депутатов.
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P.S. Или ввести мараторий на отмену депутатской неприкосновенности на определенный срок.А это он вполне может сделать никого не спрашивая и не согласовывая.
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Народ одобряет убийства воровских депутатов
Порошенко підписав закон, що забороняє допуск у будівлі держвлади осіб зі зброєю - Цензор.НЕТ 2182
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В сказках герой проходит через огонь, воду и медные трубы…
Огонь символ борьбы, испытаний, вода - потрясения, которые ты несешь в жизни. А вот медные трубы - это тот самый момент, когда, пройдя все испытания человек якобы получает жизненную награду.
И это в жизни самое тяжелое испытания.
Вместе со славой приходит и мнимая вседозволенность, когда человек считает, что он может все и именно он управляет всеми жизненными процессами.
Примеров, когда люди изменились до неузнаваемости множество. И это самое последнее испытания проходят не многие…
Смотрел вчера показания Савченко, которая пыталась разбить будущие факты и доказательства ее Бонапартизма.
Человек в одном лице стал и разведчиком, и патриотом, и немыслимым комбинатором, пытавшаяся, по ее мнению, так извернуться, что в результате ее хитроумного гамбита в один день в Украине доложено было настать общество всеобщего благоденствия.
Как писали в старых некрологах:

«- еще одна сгорела на работе…»
Закон правильный и своевременный , так как гибридная война идет не только на Донбассе , а по всей Украине ! ФСБшная кремлёвская шпана не дремлет !! Будьте вы прокляты !
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Будьте вы прокляты Порошенко и его иуды, ставленники пуйла, уничтожающие Украину
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Да пох на этот закон, никто разрешения не спросит, придёт время Ч, завалят кабана и над трупом поглумятся.
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Педро если я перехерячу твоих нукеров то мне предъявят только нарушение закона на полном оружия ? Педро Ганди охрана зажмурила.
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Наркобарон кремля не спит,ФСБшные Крысы тоже
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Полковник Первого главного управления КГБ ссср Олег Гордиевский сдал советскую агентуру Штирлицов за бугром в количестве 386 Хмырей.Хорошая работа. Порошенко підписав закон, що забороняє допуск у будівлі держвлади осіб зі зброєю - Цензор.НЕТ 2173
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Самое интересное, что без обговорювань, комиссий, круглых столив. Это ж вам не закон об антикоррупционном суде или не дай Бог об импичменте самого дорогого, что у нас есть !
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с коррупцией успешно боролся только 1 политик в мире Бенито Дуче Муссолини за 2018 лет от Рождества Христового..Гитлер не смог потому что братаном Кремлевских Иуд был Порошенко підписав закон, що забороняє допуск у будівлі держвлади осіб зі зброєю - Цензор.НЕТ 2701Борцуны с Ветряными Мельницами.
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Говорящая Лошадь Кремля уходит в отставку. Порошенко підписав закон, що забороняє допуск у будівлі держвлади осіб зі зброєю - Цензор.НЕТ 5819Скучно пля будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон, запрещающий допуск в здания госвласти лиц с оружием
 
 
 
 
 
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