 Российский юморист Слепаков попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Симферополя

Как передает Цензор.НЕТ, российский комик и музыкант Семен Слепаков попал в базу данных сайта "Миротворец". Информация о нем размещена в разделе "Чистилище".
Причины внесения Слепакова в базу данных следующие: "Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма. Выступление на открытии ресторана "Simfero" в Симферополе 17.03.2018 г".
Фото с открытия ресторана, на котором играл Слепаков, было опубликовано в Instagram симферопольского фотографа Андрея Черногородова. На его запись, как на источник информации, ссылается "Миротворец".
Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма"
закон суров, но он закон.
Однажды, в студеную зимнюю пору,
Сижу за решеткой, в темнице сырой.
Гляжу - поднимается медленно в гору
Вскормленный в неволе орел молодой.
И шествуя важно, в спокойствии чинном,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
Кровавую пищу клюет под окном.
"Здорово, парниша!" - "Ступай себе мимо" -
Клюет, и бросает, и смотрит в окно.
"Откуда дровишки?" - "Из лесу, вестимо" -
Как будто со мною задумал одно...
- "Так вот оно что! А как звать тебя?" - "Власом".
Зовет меня взглядом и криком своим...
Но, мертвая!" - крикнул малюточка басом,
И вымолвить хочет: "Давай улетим!"
Живет она сейчас в Конча-Заспе.
вот подкуют маленько - и тогда сразу всех скопом в сестру сирию,
рубежы так сказать, охранять.
Семён Слепаков: Патриотическая-эротическая
Вы, например, знали, что вчера был день рождения великого украинского патриота гетмана Ивана Мазепы? Я тоже не знал. Благодаря сведущим людям, подсказавшим это, теперь запомню навсегда.
За гетмана Мазепу, однако! Будьмо!
https://www.youtube.com/watch?v=0y6xUxaqNa4
Текст песни: Америка нас не любит... Англия нас не любит... Германия нас не любит... Уж много веков подряд Франция нас не любит... Япония нас не любит... Короче, никто нас не любит... Но трахнуть все очень хотят! А мы, а мы без любви не можем... А мы, а мы без любви не хотим... Для нас это чувство всех прочих важней и дороже А мы без любви не дадим, не дадим, не дадим! А нас всё хотят, как шалаву Напоить и нагнуть в переулке Хотят к нам подкрасться когда мы В душе нагнёмся за Крымом Расшириться нам во все щели А после - остаться друзьями, И делать так снова и снова, А о любви - ни слова! А мы, а мы без любви не согласны, А мы, сжав булки, стоим на своём Ведь все, кто учили историю, знают прекрасно, Что мы без любви никогда никому не даём! Понять вас, ребята, можно Любить нас довольно сложно Но прежде, чем лезть к нам под юбку Вы кое-что знать должны Мы, может, вас разочаруем... Россия - женщина с хуем! Так что, для вас же лучше При нас не снимать штаны...