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 Политика Украины
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 Российский юморист Слепаков попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Симферополя

Артист посещал оккупированный Крым в обход требований украинского законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, российский комик и музыкант Семен Слепаков попал в базу данных сайта "Миротворец". Информация о нем размещена в разделе "Чистилище".

Причины внесения Слепакова в базу данных следующие: "Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма. Выступление на открытии ресторана "Simfero" в Симферополе 17.03.2018 г".

Российский юморист Слепаков попал в базу данных сайта Миротворец за посещение оккупированного Симферополя 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пушистое чудо" с автоматом, казаки и "старушка" с портретом Аксенова: в оккупированном Крыму прошел конкурс красоты. ФОТОрепортаж

Фото с открытия ресторана, на котором играл Слепаков, было опубликовано в Instagram симферопольского фотографа Андрея Черногородова. На его запись, как на источник информации, ссылается "Миротворец".

Российский юморист Слепаков попал в базу данных сайта Миротворец за посещение оккупированного Симферополя 02

Источник: https://censor.net.ua/n3056908
 
 
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А его то за что? Он так жёстко троллит ватную кремлядскую власть!?
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"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым.
Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма"
закон суров, но он закон.
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Статью читайте: Артист посещал оккупированный Крым в обход требований украинского законодательства.Источник: https://censor.net.ua/n3056908
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Да-да, троллит и ему никто даже не угрожает за это. Он нужен, что бы рядовой кацапский ватан выпускал пар слушая его песенки и был не так зол на власть
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Да никого он не троллит. Найдите, если интересно, статью "Слепаков ответил на упреки в трусливой позиции по отношению к власти".
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Там же четко написано. Или ты тоже кацап, не пАнимАШ? За незаконное посещение Крыма в обход украинских пунктов пропуска.
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Если он поехал в Крым, то значит он ничего против российской оккупации Крыма не имеет. Т.е. он обычный имперец-украинофоб, просто конкретно Путина не любит.
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да то поначалу, а потом и подлизывать не забывал
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в рф нет оппозиции также кае и нет троллей, все тролли живут за границей рф
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Или сидят в тюряге.

Однажды, в студеную зимнюю пору,
Сижу за решеткой, в темнице сырой.
Гляжу - поднимается медленно в гору
Вскормленный в неволе орел молодой.

И шествуя важно, в спокойствии чинном,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
Кровавую пищу клюет под окном.

"Здорово, парниша!" - "Ступай себе мимо" -
Клюет, и бросает, и смотрит в окно.
"Откуда дровишки?" - "Из лесу, вестимо" -
Как будто со мною задумал одно...




- "Так вот оно что! А как звать тебя?" - "Власом".
Зовет меня взглядом и криком своим...
Но, мертвая!" - крикнул малюточка басом,
И вымолвить хочет: "Давай улетим!"
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А София Ротару в списке? Закон один для всех...Она из Мацквы каким образом к себе в дом в Никитский ботсад добирается?
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ротару любит Украину.. ей можно простить... она для Украины столько сделала что не один ещё не сделал...она наш шпион
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Всё правильно. А наш шпион - диверсант, это Натаха Поклонская
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у неё сексмиссия на фоне шизофрении и полной неадекватности.
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Киселёв и Соловьёв просто птенцы-желторотики не её фоне.
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вот вся Рада и АП и КМ так "любят" Украину....все ощущают по жизни эту "любовь" к материальным благам и ден.знакам.
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Сейчас в Крыму София Ротару бывает редко, в лучшем случае - раз в год. "К сожалению, вырваться в Крым и в "Виллу Софию" у нее получается крайне редко. Причина банальна и проста: отсутствует воздушное сообщение, а добираться на автомобиле, как вы понимаете, не только долго, но и крайне утомительно", - поведал сын певицы.
Живет она сейчас в Конча-Заспе.
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Она вьезжает и выезжает из Крыма через украинские пункты пропуска. Для особо "одаренных" кацапов повторяю. Посещай Крым со стороны материковой Украины и никто тебя никуда не занесет. Просто как дважды два. Но кацапня это принципиально игнорирует, а потом не пАнимАТ, чеВо это бандЄрАвцы их заносят в базы данных Миротворца.
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А почему Ротару должна быть в списке? Что она нарушила?
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В Крыму не берут в российскую армию призывников, которые не пошли на "выборы" президента РФ - газета" Мордовский Моряк"
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политически неподкованые потому что.
вот подкуют маленько - и тогда сразу всех скопом в сестру сирию,
рубежы так сказать, охранять.
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Очень давно мечтал стать геем-так и пел: мол-стану геембля!-вот и зашкварилсЯ... Российский юморист Слепаков попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Симферополя - Цензор.НЕТ 8935-а насчет троллинга-то его и хуйло слушает и лыбится как параша-разрешенный троллинг.
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"Миротворец" безразмерный шо пузо у Антонины.
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Послов всех стран мира пригласили в МИД Наркобарона,выяснить отношения по поводу отравления Скрыпаля.После всех стран мира отказались встречаться с лошадьми Лаврова Российский юморист Слепаков попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Симферополя - Цензор.НЕТ 579
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они туда не едут , боятся их тоже как Скрипаля накормят картошкой с селёдкой с нафталина
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Может, их насторожило, что рассейские МИД-овцы пришли на встречу в костюмах химзащиты, держа за спинами какие-то балончики?
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кацапов опустили.теперь с ними мутить в падлу.Послы как ни кто другой это понимают. Російський гуморист Слєпаков потрапив у базу даних сайту "Миротворець" за відвідування окупованого Сімферополя - Цензор.НЕТ 3125
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база данных Миротворец, ни к чему не обязывающая хрень. Запрета на въезд никакого. Кто эту базу вообще читает кроме модеров
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нормально читают - они СБУ давно уже данные передают,а потом нарушителей на границе не пускают
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Зря, он один из немногих, кто критикует путинскую власть, таких людей надо вносить в списки друзей
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Еще Стрелкова-Гиркина запиши в список друзей, он ведь тоже критикует путинскую власть.

Семён Слепаков: Патриотическая-эротическая
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Если человек критикует путинскую власть, это не означает, что не одобряет российскую оккупацию Крыма. Навальный вот тоже Путина критикует, но при этом вполне доволен тем, что Крым теперь "их". Так что и до Путина, и во время Путина, и после Путина кацап остается кацапом - имперцем и украинофобом.
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Что, и здесь удар по культуре Украины? Обеднеет без Слепакова? Законы страны надо соблюдать.
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Всякой чушью загружают украинский интернет, а главные, важные факты, напрямую касающиеся Украины, в нем не найдешь.
Вы, например, знали, что вчера был день рождения великого украинского патриота гетмана Ивана Мазепы? Я тоже не знал. Благодаря сведущим людям, подсказавшим это, теперь запомню навсегда.
За гетмана Мазепу, однако! Будьмо!
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Что то не слышно про финских наблюдателей на выборах в Крыму.Петя просил финов не ездить,послали.Вносить то будут или предпочитпют пока не теребить эту тему?
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наблюдатели))))))))))))))))))опять кацапия каких то отбросов,ничего не стоящих у себя в стране,купила?
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Эх, Семен, а нравился ты мне...На хрен тебе этот вшивый Крым? Подлизнул Хуйлу?
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А до этой новости тебя ничего не смущало в Слепакове?

https://www.youtube.com/watch?v=0y6xUxaqNa4

Текст песни: Америка нас не любит... Англия нас не любит... Германия нас не любит... Уж много веков подряд Франция нас не любит... Япония нас не любит... Короче, никто нас не любит... Но трахнуть все очень хотят! А мы, а мы без любви не можем... А мы, а мы без любви не хотим... Для нас это чувство всех прочих важней и дороже А мы без любви не дадим, не дадим, не дадим! А нас всё хотят, как шалаву Напоить и нагнуть в переулке Хотят к нам подкрасться когда мы В душе нагнёмся за Крымом Расшириться нам во все щели А после - остаться друзьями, И делать так снова и снова, А о любви - ни слова! А мы, а мы без любви не согласны, А мы, сжав булки, стоим на своём Ведь все, кто учили историю, знают прекрасно, Что мы без любви никогда никому не даём! Понять вас, ребята, можно Любить нас довольно сложно Но прежде, чем лезть к нам под юбку Вы кое-что знать должны Мы, может, вас разочаруем... Россия - женщина с хуем! Так что, для вас же лучше При нас не снимать штаны...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский юморист Слепаков попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Симферополя
 
 
 
 
 
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