 Российский юморист Слепаков попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Симферополя

Как передает Цензор.НЕТ, российский комик и музыкант Семен Слепаков попал в базу данных сайта "Миротворец". Информация о нем размещена в разделе "Чистилище".

Причины внесения Слепакова в базу данных следующие: "Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма. Выступление на открытии ресторана "Simfero" в Симферополе 17.03.2018 г".

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Фото с открытия ресторана, на котором играл Слепаков, было опубликовано в Instagram симферопольского фотографа Андрея Черногородова. На его запись, как на источник информации, ссылается "Миротворец".