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 Экономика
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Все про:Укрметаллургпром (20) Каленков Александр (4)

 Госбюджет Украины выиграет от снижения ставок портовых сборов, – президент ОП "Укрметаллургпром" Каленков

Снижение ставок портовых сборов в среднесрочной перспективе приведет к увеличению поступлений в государственный бюджет.

Такое мнение в комментарии МинПрому высказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Нужно думать не одним годом и одним бюджетом, а, по крайней мере, на несколько лет вперед. По расчетам Всемирного банка, понижение ставок портовых сборов приведет к увеличению поступлений в бюджет в среднесрочной перспективе", – сказал он.

А.Каленков выразил уверенность, что прошедшее снижение портовых сборов на 20% является недостаточным. "Та работа, которая была проведена Всемирным банком совместно с Министерством инфраструктуры, показала, что ставки портовых сборов в Украине в разы превышают ставки в портах-конкурентах. Это отрицательно влияет на конкурентоспособность украинских товаров, а также уменьшает потоки через украинские порты", – отметил президент "Укрметаллургпрома".

При этом он обратил внимание на тот факт, что портовые сборы в украинских портах в 2-3 раза выше аналогичных в других странах, но для грузов горно-металлургического комплекса это превышение гораздо выше – 4-5 раз. "Естественным экономическим решением при правильной государственной политике было бы привести портовые сборы в Украине к уровню стран-конкурентов. Поэтому снижение на 20% можно считать только первым предварительным шагом. Дальнейшее снижение как минимум еще на 50% и более позволит нам выйти на уровень конкурентоспособности по этому параметру с нашими глобальными конкурентами", – сказал А.Каленков.

Вместе с тем президент "Укрметаллургпрома" обратил внимание на неэффективность использования средств, которое получает от портовых сборов Администрация морских портов, поскольку половина их прибыли согласно действующему законодательству, выкачивается в госбюджет. "Учитывая, что все наши порты нуждаются в больших инвестициях, наверное, стоит рассмотреть вопрос, чтобы этот процент вообще свести к нулю. Все платежи, которые поступают в АМПУ от портовых сборов, должны быть целевыми и соответственно тратиться на дноуглубительные работы, на развитие портовой инфраструктуры и т.д. Поэтому крайне важно, чтобы решение о снижении ставок портовых сборов также сопровождалось решением о понижении ставки отчислений в бюджет от портов Украины", – считает он.

"Экономически гораздо более грамотно не выкачивать деньги из инфраструктуры, тем самым не давая промышленности развиваться, а поддержать инвестиции в ее развитие, для того чтобы она решила свои проблемы. И тогда производители смогут больше продавать, перевозить через порты и в итоге у нас будет больший эффект для госбюджета", – резюмировал президент "Укрметаллургпрома".

Источник: https://censor.net.ua/n3056906
 
 
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Ну они правильно говорят. Это правильная стратегия. Порты -это толчек для страны. А Южный и Черноморск вообще критически важные.

Кхе,кхе... А когда мост уберем, так и Мариуполь подключиться.
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На основе обновленной методики Национальный банк перечислил квартальные и годовые объемы частных переводов заробитчан!!! за последние три года.
Как следствие, их оценки увеличены:
в 2015 году - на 1,8 млрд долларов до 7 млрд долларов,
в 2016 году - на 2,1 млрд долларов до 7,5 млрд долларов,
в 2017 году - на 2 млрд долларов до 9,3 млрд долларов.
Соответственно, это привело к улучшению сальдо текущего счета платежного баланса:
в 2015 году - с дефицита в размере 0,2% ВВП до профицита в размере 1,8% ВВП,
в 2016 году - размер дефицита с 3,7% ВВП до 1,4% ВВП,
в 2017 году - размер дефицита с 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.
Издание констатирует, что денежные переводы мигрантов имеют гораздо больший эффект для стабильности национальной валюты чем прямые иностранные инвестиции, которые в прошлом году были всего на уровне 1,8 млрд долларов.
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Де таких дебілів як Калєнков набирають в бізнес? Навіщо порівнювати ставки портових зборів в Україні та інших країнах ЄС? В інших країнах ЄС обороти вантажів в портах набагато більші, бо там йде транзит через ці країни в інші країни ЄС чи світу! Україна після початку війни з росією перестала через себе перевалювати російський транзитний вантаж в портах, тому ми навіть якщо знизимо портові збори до нуля, це не поверне російські вантажів в українські порти!!!! Калєнков ідіот і тези його ідіотські! Перевалка вантажів через українські порти буде збільшуватись навіть якщо не зменшувати портові збори - а збільшувати їх, бо висока світова ціна на метал, металобрухт та руду є головним чинником збільшення експорту українського металу, а портові збори тут взагалі не мають значення! Портові збори потрібно збільшувати, щоб проводити розчистку фарватерів портів, оновлювати парк кранів та перевантажувачів в портах. Замість цього мафія домоглась зменшення портових зборів, щоб менше платити в державну казну! А щоб навіть ці гроші можна було вкрасти створили АМПУ, якому віддали 50% портових прибутків, але вже хочуть всі 100% портових прибутків розкрадати в АМПУ! АМПУ має бути ліквідована як абсолютно безглузде створіння! Всі порти мають управлятись через департамент морського транспорту міністерства інфраструктури.
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Короче железку подмяли,выгнав Бальчуна.Пришло время заняться портами Держбюджет України виграє від зниження ставок портових зборів, - президент ОП "Укрметалургпром" Каленков - Цензор.НЕТ 6236
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГосбюджет Украины выиграет от снижения ставок портовых сборов, – президент ОП "Укрметаллургпром" Каленков
 
 
 
 
 
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