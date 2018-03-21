 Важно, что украинские компании переориентируются с российского рынка на рынок ЕС, - торговый представитель Украины Микольская

Украина впервые достигла тех показателей торговли, которые были до начала военной и торговой агрессии России. Об этом накануне в Брюсселе заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская, пишет 5 канал.



"Количество украинских компаний, которые экспортируют в ЕС, выросло вдвое с начала действия УВЗСТ. Важно то, что компании также переориентируются с российского рынка на рынок ЕС и рынки третьих стран - Африка, Ближний Восток, США и Канада", - отметила она.



Торговый представитель сообщила, что правительство находится в постоянном диалоге с Европарламентом об увеличении доступа украинских компаний на рынок ЕС. Однако, по ее мнению, протекционистстские настроения, которые сейчас царят в международной торговле, препятствуют, в частности, дальнейшей интеграции Украины с ЕС. В качестве примера она привела недавнее решение Еврокомиссии отбросить предложенные экспортерами горячекатаного проката обязательства для неприменения антидемпинговых пошлин.



"К Украине было применено такое же решение, как и к другим странам, не имеющим ЗСТ с ЕС. Положения ст. 50 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает предпочтение ценовым обязательствам. Поэтому украинская сторона разочарована таким решением и сейчас совместно с национальной индустрией подробно это анализирует. Правительство не прекращает диалог с Еврокомиссией для обеспечения доступа украинской продукции на рынок ЕС и выполнения Соглашения об ассоциации", - сообщила Наталья Микольская.



"Важно вести постоянный диалог, потому что вопросы пересмотра Соглашения, увеличения квот и их отмены, пересмотр определенных исключений из Соглашения, относится к компетенции Европарламента. Мы также доносим важный месседж к европейским партнерам: украинские товары и услуги нужны европейскому потребителю, поскольку имеют высокое качество, конкурентоспособную цену и изготовлены с индивидуальным подходом", - прокомментировала Торговый представитель Украины.



По ее словам, соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС способствует привлечению инвестиций в экономику Украины. Кроме того, благодаря УВЗСТ с ЕС Украинский бизнес является участником цепей добавленной стоимости на европейском рынке.



Напомним, за 2017 г. экспорт товаров и услуг из Украины в ЕС увеличился на 26,7% (или на 4,2 млрд долл.) и составил 20 млрд долл. В прошлом году больше всего выросли поставки из Украины в ЕС руды и концентратов железных - на $563,2 млн, кукурузы - на $395 млн, семена рапса - на $356,1 млн, масла подсолнечного - на $256,3 млн, ферросплавов - на $240,6 млн, проводов изолированных - на $230,5 млн, полуфабрикатов из стали - на $227 млн. На Евросоюз приходится 40,4% внешнеторгового оборота товаров и услуг Украины.