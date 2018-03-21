 "Укрзализныця" обеспечивает доставку сырья на российский завод в Приднестровье, - Тымчук

Об этом оннаписал на своей странице в Facebook.
Так, в августе прошлого года глава ассоциации "Укрметаллургпром" А.Каленков заявил, что потери украинского горно-металлургического комплекса (ГМК) от коррупционного распределения вагонов "Укрзализныци" в 2017 году составят 1,2 миллиарда долларов.
"Похоже, проблема из сферы коррупции явно переходит в вопрос национальной безопасности нашей державы, - пишет народный депутат. - В частности, по данным группы ИС, за счет "перераспределения" вагонов в ущерб украинским производителям, Центр транспортной логистики "Укрзализныци" обеспечивает работу предприятий в российском анклаве – "Приднестровской Молдавской Республике". А это, как общеизвестно, - целиком и полностью теневой бизнес, организованный россиянами".
"По нашим данным, в 2017 году Центр транспортной логистики "УЗ" во главе с С.Подгородецким обеспечил доставку более 250 000 тонн металлолома из Украины (это в то время, когда его критически не хватает украинским металлургам) на Молдавский металлургический завод (г.Рыбница, Приднестровье). Для этого понадобилось более 5 000 вагонов. Тех самых, которых катастрофически не хватает украинским экспортерам. Тот же "Укрметаллургпром" заявляет об обеспеченности вагонами всего на 25%, борьба идет за каждый десяток вагонов, тогда как Центр транспортной логистики "УЗ" ежемесячно отправляет их в непризнанное, контролируемое россиянами Приднестровье сотнями", - продолжает координатор группы "ИС".
Сам данный завод в ПМР, к слову, с 2013 года контролируется "Металлоинвестом" - одним из крупнейших металлургических холдингов России, и является одним из главных "доноров" ПМР.
"В общем, пока патриотическая украинская общественность требует прервать любые экономические связи Украины с РФ, бизнес наших госпредприятий с россиянами процветает совсем на ином направлении. И при этом больно бьет по интересам украинских же производителей", - резюмировал Дмитрий Тымчук.
Ранее группа "Информационное Сопротивление" публиковала заявление народного депутата Украины Ирины Фриз о том, что Россия рассматривает Приднестровье как плацдарм для нападения на соседние страны.
2. Именно Порошенко подписал минскую капитуляцию пуйлу, сдав часть Донбасса пуйлу.
3. Именно Порошенко через своё подконтрольное большинство назначил своего карманного винницкого вора - иуду Гройсмана премьером.
4. Именно Порошенко всем руководит и за всё отвечает. И ответит.
чего тут удивляться.
страну тупо ведут в Мордор.
или в кого то есть сомнения???
петюшки не в счет.