 "Укрзализныця" обеспечивает доставку сырья на российский завод в Приднестровье, - Тымчук

Об этом оннаписал на своей странице в Facebook.

Так, в августе прошлого года глава ассоциации "Укрметаллургпром" А.Каленков заявил, что потери украинского горно-металлургического комплекса (ГМК) от коррупционного распределения вагонов "Укрзализныци" в 2017 году составят 1,2 миллиарда долларов.

"Похоже, проблема из сферы коррупции явно переходит в вопрос национальной безопасности нашей державы, - пишет народный депутат. - В частности, по данным группы ИС, за счет "перераспределения" вагонов в ущерб украинским производителям, Центр транспортной логистики "Укрзализныци" обеспечивает работу предприятий в российском анклаве – "Приднестровской Молдавской Республике". А это, как общеизвестно, - целиком и полностью теневой бизнес, организованный россиянами".

"По нашим данным, в 2017 году Центр транспортной логистики "УЗ" во главе с С.Подгородецким обеспечил доставку более 250 000 тонн металлолома из Украины (это в то время, когда его критически не хватает украинским металлургам) на Молдавский металлургический завод (г.Рыбница, Приднестровье). Для этого понадобилось более 5 000 вагонов. Тех самых, которых катастрофически не хватает украинским экспортерам. Тот же "Укрметаллургпром" заявляет об обеспеченности вагонами всего на 25%, борьба идет за каждый десяток вагонов, тогда как Центр транспортной логистики "УЗ" ежемесячно отправляет их в непризнанное, контролируемое россиянами Приднестровье сотнями", - продолжает координатор группы "ИС".

Сам данный завод в ПМР, к слову, с 2013 года контролируется "Металлоинвестом" - одним из крупнейших металлургических холдингов России, и является одним из главных "доноров" ПМР.

"В общем, пока патриотическая украинская общественность требует прервать любые экономические связи Украины с РФ, бизнес наших госпредприятий с россиянами процветает совсем на ином направлении. И при этом больно бьет по интересам украинских же производителей", - резюмировал Дмитрий Тымчук.

Ранее группа "Информационное Сопротивление" публиковала заявление народного депутата Украины Ирины Фриз о том, что Россия рассматривает Приднестровье как плацдарм для нападения на соседние страны.