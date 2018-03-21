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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10349) паспорт (595) Госмиграция (183) ID-карта (51)

 Паспорт гражданина Украины будет оформляться только в форме ID-карточки, - Кабмин

Кабинет Министров запретил оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Изменения внесены в постановление Кабмина "Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины" №302 от 25 марта 2015 года.

Кабмин исключил положение, предусматривающее, что до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки, паспорт гражданина Украины может оформляться с использованием бланка паспорта гражданина в форме книжечки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году было оформлено 1,1 млн ID-карточек и почти 4 млн биометрических паспортов, - Госмиграция

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что такое решение принимается, так как подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.

По данным Министерства внутренних дел на 13 февраля 2018 года оформлено 1 542 538 паспортов граждан Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки.

Также читайте: Украина поднялась на 21 пункт в международном рейтинге паспортов

Источник: https://censor.net.ua/n3056899
 
 
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Навіщо всі ці різні паспорти, окремо внутрішній паспорт, окремо закордонний параметричний??? потрібен єдиний параметричний документ для всіх, по якому можна виїжджати за кордон!
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дурня.
А тим кому не можна виїзжати то підтверджувати свою особу не потрібно?
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Разрешить выезжать за границу по любой бумажке не есть проблема...
Проблема въехать в ту заграницу....а для того что бы въехать нужен загранпапорт виде книжки...такой в котором есть страницы и места для отметок таможни.....

Внутри страны такой паспорт не нужен..... достаточно айди удостоверения....
И к стати в некоторые страны..в частности в Турцию..можно въехать по этому айди удостоверению....
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а як на пластіку відображаються дані про шлюб, розірвання шлюбу, зміна реєстрації чи це вже не потрібно?
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Информация о семейном положении и регистрации прошита в чипе айди паспорта.....
Пляс к этому...временно..до момента пока повсеместно не будут установлены считывающие устройства....данные о регистрации печатаются на бумаге и выдаются вместе с айди паспартом...
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головне щоб шахраї не скористалися, продати суспільне майно у шлюбі наприклад, так паперовий додаток потрібен а то с приватними нотаріусами буде кідалово.
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Приватный нотариус он своей жопой отвечает за свою работу.....
А если он в сговоре с кем то хочет нарушить закон..то ему и бумажный додаток нах не нужен...и паспорт с печатью не помеха....
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30 баксов стоит считыватель....у всех приватных нотариусов он скорее всего уже есть....
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Отпечатки хотят... За пару дней до оформления 15-20 секунд пальцы в кислоте подержать и болт они получат, а не отпечатки.
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Во всем мире паспорт - это книжка.Конченые карточки- это способ отмывания бабла через госбуджет, тк. книжки менять не надо- только вклеивать фото, а карточки меняют каждые 10 лет
Далее- Затраты на оформления документов которые вычитают с минимальной зарплаты.
И Еще- Отсутствие в паспорте данных про регистрацию места проживания и семейное положение.
А также -Нет возможности внести дополнительные данные.

Все разговоры о том, что это одно из требований ЕС замена бумажных паспортов на пластиковый id-паспорт - манипуляция.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПаспорт гражданина Украины будет оформляться только в форме ID-карточки, - Кабмин
 
 
 
 
 
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