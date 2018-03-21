 Паспорт гражданина Украины будет оформляться только в форме ID-карточки, - Кабмин

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Изменения внесены в постановление Кабмина "Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины" №302 от 25 марта 2015 года.
Кабмин исключил положение, предусматривающее, что до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки, паспорт гражданина Украины может оформляться с использованием бланка паспорта гражданина в форме книжечки.
В пояснительной записке к постановлению отмечается, что такое решение принимается, так как подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.
По данным Министерства внутренних дел на 13 февраля 2018 года оформлено 1 542 538 паспортов граждан Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки.
А тим кому не можна виїзжати то підтверджувати свою особу не потрібно?
Проблема въехать в ту заграницу....а для того что бы въехать нужен загранпапорт виде книжки...такой в котором есть страницы и места для отметок таможни.....
Внутри страны такой паспорт не нужен..... достаточно айди удостоверения....
И к стати в некоторые страны..в частности в Турцию..можно въехать по этому айди удостоверению....
Пляс к этому...временно..до момента пока повсеместно не будут установлены считывающие устройства....данные о регистрации печатаются на бумаге и выдаются вместе с айди паспартом...
А если он в сговоре с кем то хочет нарушить закон..то ему и бумажный додаток нах не нужен...и паспорт с печатью не помеха....
Далее- Затраты на оформления документов которые вычитают с минимальной зарплаты.
И Еще- Отсутствие в паспорте данных про регистрацию места проживания и семейное положение.
А также -Нет возможности внести дополнительные данные.
Все разговоры о том, что это одно из требований ЕС замена бумажных паспортов на пластиковый id-паспорт - манипуляция.