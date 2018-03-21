 В Днепре можно оплатить парковку с помощью мобильного приложения. ВИДЕО

21 марта новый способ оплаты за услугу представил директор КП "Горавтопарк" Дмитрий Омельченко.

"Сейчас приложением можно воспользоваться на трех открытых парковочных площадках: на площади Героев Майдана, 1, возле торгового центра "Мост-Сити" и на центральном рынке "Озерка". Это наиболее загруженные точки. Если эта услуга будет популярной у горожан, мы распространим ее на все открытые дневные парковки города. Всего их 21", - отметил Дмитрий Омельченко.

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Чтобы рассчитаться за парковку, следует открыть мобильное приложение, зайти в раздел "Транспорт" и выбрать функцию "Оплата парковки". Далее определить свое местоположение с помощью сервиса геолокации, выбрать необходимый адрес и провести расчет.



"У вас на телефоне появляется билет с датой, временем, номером машины. Кроме этого, в течение часа в телефон приходит сообщение с предложением при необходимости продлить время парковки. Также на паркомате есть специальный QR-код, который можно отсканировать с помощью приложения и так же рассчитаться", - отметил разработчик сервиса Евгений Васильцов.



Используя современные технологии, в городе планируют отойти от наличного расчета, а парковщикам оставить контроль.

"Работать удобно, потому что мне на телефон приходит отчет об успешной оплате. Мне на работе выдали смартфон с установленным приложением. Пользоваться легко и просто", - отметил парковщик Александр Грива.