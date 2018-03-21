 Отравление Скрипаля: послы Великобритании, Франции, Германии, США и Китая не придут на встречу в МИД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Москвы".
В частности, не придут на нее руководители дипмиссий Великобритании, Франции, Германии, США, а также Китая. Посольства будут представлены на рабочем уровне.
Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова пригласила всех послов в Москве для встречи с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Сергея Скрипаля.
Сегодня Захарова сказала, что дело не в статусе дипломатов, которые придут на встречу, а собственно, в содержании разговора.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
Вчера, 20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
В игнор Рашку!
От лишнехромосомных можно всего ожидать - типа "да, это сделали мы, можем повторить" (с этими словами представители росиси надевают противогазы, двери блокируются, что-то начинает зловеще шипеть...)
Или просто побоялись познакомиться с Новичком.
т.е. не будет только руководителей дипмиссий, а послы будут.
ви б пішли?
всем все уже давно понятно.