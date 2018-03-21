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 За рубежом
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 Отравление Скрипаля: послы Великобритании, Франции, Германии, США и Китая не придут на встречу в МИД РФ

Послы ведущих западных стран отказались участвовать в сегодняшней встрече, которую организует МИД России

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Москвы".

В частности, не придут на нее руководители дипмиссий Великобритании, Франции, Германии, США, а также Китая. Посольства будут представлены на рабочем уровне.

Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова пригласила всех послов в Москве для встречи с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Сергея Скрипаля.

Сегодня Захарова сказала, что дело не в статусе дипломатов, которые придут на встречу, а собственно, в содержании разговора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны". 

Вчера, 20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Источник: https://censor.net.ua/n3056892
 
 
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К тому же есть такая штука, как инстинкт самосохранения.
От лишнехромосомных можно всего ожидать - типа "да, это сделали мы, можем повторить" (с этими словами представители росиси надевают противогазы, двери блокируются, что-то начинает зловеще шипеть...)
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Вы правы. Я даже за Скайп-встречу не ручаюсь.
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Или дезодорант какой-нить распылить...
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ага, і скажуть - це не ми, це посол Великої Британії підсипав.
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Ну да, Правительство Польши уже Слетали.
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Если это правда, то это очень показательно.
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Так должна же пройти инвентаризация при смене власти. И надо ввести в курс дел будущих хазяев.
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О, Китай в этом списке! Очень хорошо
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А мокшам пофігу. Прийдуть різні зімбабви-занзібари.
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Ото правильно. Пусть перед албанцами и эфиопами распинается.
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Пусть оправдываются перед Нуару и Гваделупой, пошто Скрипаля травили.
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Там Маша Захерова расскажет еще 144 версии отравления Скрипаля.
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А что, по поводу сбитого рашистами в 2014 году "Боинга" встреча, с указанием виновных, уже была?
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Педальный конь Лавров уже гремит подковами скача по лестнице для доклада об этом хуйлу....
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Да у посла Китая в Москве и фамилия с именем подходящие - Ли Хуэй.
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Я думал, что так теперь здороваются с рос. дипломатами.
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А удивление и радость от встречи: О Хуей Лі !!!
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Без противоядия ехать нельзя. Потравят как крыс под Кремблем.
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ешо отравят на хрен...бойтесь сруцкого міра..он такой...его ваще нігдє нєт.....
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Послы так и написали официально свой отказ: "Ты Х**ло собачье ...". Отравление Скрипаля: послы Великобритании, Франции, Германии, США и Китая не придут на встречу в МИД РФ - Цензор.НЕТ 6818
Или просто побоялись познакомиться с Новичком.
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Костюм для официальных визитов в московитский МИД.


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народ, расслабьтесь. "В частности, не придут на нее руководители дипмиссий Великобритании, Франции, Германии, США, а также Китая. Посольства будут представлены на рабочем уровне."
т.е. не будет только руководителей дипмиссий, а послы будут.
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Посол - это и есть руководитель дипмиссии.
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спочатку несе якусь муйню про "самі ви дурні, самі ви його отруїли", а потім :пріхадітє к нам абсудіть праблєму!
ви б пішли?
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глядіть там, обережно, бо татаро-монгольські нащадки з послами не вагаються. Пам"ятаєте що їхні пращури з послами робили?? Ото ж, обережно.))
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Созвал Гаврила дипломатов.А дипломаты клали член!
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Созвал Гаврила дипломатов. Гаврила "Новичок" припас.
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Милости просим к нам на Колыму, Нет уж лучше ВЫ к НАМ.
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RTVI:министр иностранных дел рф с. лавров (лошадь) уходит в отставку
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Машка, Калинка-малинка Немытая голова, шалава, да кто же из приличных людей будет терять свое время на словесный понос и бред мудаков из МИДа ОбосРашки.
всем все уже давно понятно.

Отруєння Скрипаля: посли Великої Британії, Франції, Німеччини, США та Китаю не прийдуть на зустріч у МЗС РФ - Цензор.НЕТ 3176
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Газ "Новичок" в Англии, это мелочи по сравнению с тем, что применяют в России: газ "Дурачок", распространяемый через телевизор, заражению которым подвержено большинство россиян.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтравление Скрипаля: послы Великобритании, Франции, Германии, США и Китая не придут на встречу в МИД РФ
 
 
 
 
 
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