 Пересмотр цены на газ и создание антикоррупционного суда - условия завершения пересмотра программы с Украиной, - постпред МВФ Люнгман

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в лекции для студентов экономического факультета Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина унаследовала неэффективный энергосектор, в котором годами газ населению реализовался по ценам, составляющим только небольшую часть его настоящей рыночной стоимости", - сказал он.
По словам Люнгмана, в 2016 году приведение цен на газ для населения в соответствии с его рыночной стоимостью "было настоящим прорывом", однако с тех пор разница между ценами на газ для населения и его рыночной стоимостью снова увеличивается.
"Пересмотр цены на газ в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями наряду с полноценным созданием антикоррупционного суда остаются условиями завершения очередного пересмотра программы", - напомнил представитель МВФ.
Напомним, в марте 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с внедрением механизма расширенного финансирования (EFF) в общем объеме 17,5 млрд дол. сроком на четыре года. Первый транш в сумме 5 млрд дол. Украина получила в марте 2015 года, второй (1,7 млрд дол.) в августе 2015 года, третий (1 млрд дол.) в сентябре 2016 года, четвертый (1 млрд дол.) в апреле 2017 года. Теперь ожидается, что пятый и шестой транши Украина получит в течение нынешнего года, если выполнит условия МВФ.
за газом и электроэнергией автоматически подымутся и цены на абсолютно ВСЕ.
категорически, что бы нам повысили цену на газ. Особенно голландский город Роттердам.
лоліта п...дить...
Поднимать цену и запрещать экономить!
Пора олигархам брать подушный налог.
Западные "инвесторы" уверены, что на лохундеях-украинцах с помощью аля-патриотической системы Порошенко-Яценюка надо зарабатывать. Что они с успехом и делают.
Суки, скоро в Украине не останется образованной молодежи.