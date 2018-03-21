 Пересмотр цены на газ и создание антикоррупционного суда - условия завершения пересмотра программы с Украиной, - постпред МВФ Люнгман

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в лекции для студентов экономического факультета Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина унаследовала неэффективный энергосектор, в котором годами газ населению реализовался по ценам, составляющим только небольшую часть его настоящей рыночной стоимости", - сказал он.

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По словам Люнгмана, в 2016 году приведение цен на газ для населения в соответствии с его рыночной стоимостью "было настоящим прорывом", однако с тех пор разница между ценами на газ для населения и его рыночной стоимостью снова увеличивается.

"Пересмотр цены на газ в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями наряду с полноценным созданием антикоррупционного суда остаются условиями завершения очередного пересмотра программы", - напомнил представитель МВФ.

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Напомним, в марте 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с внедрением механизма расширенного финансирования (EFF) в общем объеме 17,5 млрд дол. сроком на четыре года. Первый транш в сумме 5 млрд дол. Украина получила в марте 2015 года, второй (1,7 млрд дол.) в августе 2015 года, третий (1 млрд дол.) в сентябре 2016 года, четвертый (1 млрд дол.) в апреле 2017 года. Теперь ожидается, что пятый и шестой транши Украина получит в течение нынешнего года, если выполнит условия МВФ.