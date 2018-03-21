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 Политика Украины
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Все про:кредит (2071) МВФ (2508) Люнгман Йоста (9)

 Пересмотр цены на газ и создание антикоррупционного суда - условия завершения пересмотра программы с Украиной, - постпред МВФ Люнгман

Разница между ценой на газ для населения и его рыночной стоимостью снова увеличивается.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в лекции для студентов экономического факультета Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина унаследовала неэффективный энергосектор, в котором годами газ населению реализовался по ценам, составляющим только небольшую часть его настоящей рыночной стоимости", - сказал он.

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По словам Люнгмана, в 2016 году приведение цен на газ для населения в соответствии с его рыночной стоимостью "было настоящим прорывом", однако с тех пор разница между ценами на газ для населения и его рыночной стоимостью снова увеличивается.

"Пересмотр цены на газ в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями наряду с полноценным созданием антикоррупционного суда остаются условиями завершения очередного пересмотра программы", - напомнил представитель МВФ.

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Напомним, в марте 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с внедрением механизма расширенного финансирования (EFF) в общем объеме 17,5 млрд дол. сроком на четыре года. Первый транш в сумме 5 млрд дол. Украина получила в марте 2015 года, второй (1,7 млрд дол.) в августе 2015 года, третий (1 млрд дол.) в сентябре 2016 года, четвертый (1 млрд дол.) в апреле 2017 года.  Теперь ожидается, что пятый и шестой транши Украина получит в течение нынешнего года, если выполнит условия МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3056891
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Замість пересмотру ціни на газ має бути введення воєнного стану на націоналізація всіх облгазів та всіх свердловин газу! Гам має відпускатись населенню по внутрішнім цінам 20-40 у.е. за 1000 куб.м. і за транспортування газу до споживача мають нараховуватись невеликі додаткові гривні. Досить вже обдирати народ!
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С Газом ТО не проблема, Заплатим Ахметке и больше, а вот с Судом - ПРОБЛЕМА. Не нужен Украине Антикоррупционный суд (Юрий Витальевичь всё толково доходчиво Разобъяснил) Украина должна жить Своим умом и своими интересами. ЕС отдельно, Украина отдельно. Вот как и было раньше
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Я теж вважаю що суд не потрібен, потрібні масові розстріли всіх чиновників, суддів, прокурорів, ментів, сбушників, чи статки не відпвідають доходам! Для чого ті Антикорупційні суди, вони тільки все ускладнюють.
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А ещё говорят "некоторые", что НЕ_ВИДЯТ РЕФОРМ. Точно, что кто не видит реформ в Украине-тот ДУРАК"
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життя по новому от будкостроителей.
за газом и электроэнергией автоматически подымутся и цены на абсолютно ВСЕ.
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цена на газ - не вопрос, сколько угодно кондитер будет повышать. С судом все сложно
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Давно уже пора прекратить продавать газ населению вообще, тогда МВФ не сможет диктовать условия. Сколько тех холодов, всего полгода и потерпеть можно.
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Не-не, газом можешь не пользоваться, но платить придётся.
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Пересмотрит вас проктолог, через известное место, твари.
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Не возбухайте уважаемые. Вся Мировая общественность и разные организации требуют
категорически, что бы нам повысили цену на газ. Особенно голландский город Роттердам. Пересмотр цены на газ и создание антикоррупционного суда - условия завершения пересмотра программы с Украиной, - постпред МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 6359
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Вальцман, пора поднимать цены на газ. Население уже давно требует. Чаво тормозишь? Ты что, дебил?
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70% это газ добытый в Украине и его вполне хватает для населения, но почему-то его постоянно привязывают к скачкам цены на европейском хабе.
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Предлагаю газ, недорого. Раслачиваться только горохом.
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Покажите ей Конституцию, статью про недра и кому они пренадлежат
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Страшный сон Офшоренко-Мальдивского....Независимый от НЕГО Антикоррупционный Суд....и прям завтра!
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Про газ эо сказки! Ну чтоб показать какие международные организации, спонсоры, МВФ плохие и НИЗЗЯ идти у них на поводу и суд только как Дон Педро Панамский придумал......Первое требование - Антикор Суд по требованиям Венецианской комиссии. А газ, так это жить по средствам и сбалансировать доходы и расходы.
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Сбалансировать, говоришь? Я за коммуналку плачу 90% того, что зарабатываю и уже бы давно скопытился, если бы не держал курей, свиней, гусей,.... и прочее. Я встаю в 5 и ложусь в 23, чтоб это всё обойти и на работу попасть. Мне 59 лет. Как ты думаешь, я долго так протяну?
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Это не о вас лично...а о государстве...Не воровать...и честно распределять деньги бюджета, т.е. налогоплательщиков....Не истерите, не забудьте покормить курочек. Перегляд ціни на газ і створення антикорупційного суду - умови завершення перегляду програми з Україною, - постпред МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 6310
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Издевайся дальше, я уже привык, тебе с америки виднее, конечно.
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Правильная политика.
Поднимать цену и запрещать экономить! Перегляд ціни на газ і створення антикорупційного суду - умови завершення перегляду програми з Україною, - постпред МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 1823
Пора олигархам брать подушный налог.
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а в это время "левый"(не учтенный) газ, уже предлагают бизнесу купить(за наличные) по...1500(!) гривен за 1000 м3
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Фишка в том, что получив контроль над газоносными месторождениями запад желает продавать добываемый в Украине газ украинцам по мировым ценам, а не по той цене, за которую украинцы хотят покупать свой газ.
Западные "инвесторы" уверены, что на лохундеях-украинцах с помощью аля-патриотической системы Порошенко-Яценюка надо зарабатывать. Что они с успехом и делают.

Суки, скоро в Украине не останется образованной молодежи.
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Запад это понятно...только вот Властные хрен пускают реальных инвесторов с баблом и технологиями. Сами цены подняли, МВФ прикрываются, а народ грабят...хабами, роттердамами и прочими хренями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПересмотр цены на газ и создание антикоррупционного суда - условия завершения пересмотра программы с Украиной, - постпред МВФ Люнгман
 
 
 
 
 
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