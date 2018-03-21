 Кабмин в несколько раз увеличил госпремии им. Чорновила, Франко, Рыльского и Леси Украинки

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

В частности, Кабмин увеличил премию им. Вячеслава Чорновила (за лучшую публицистическую работу в области журналистики) с 5 тыс. до 20 тыс. гривен, им. Ивана Франко (в области информационной деятельности) с 2 тыс. до10 тыс. гривен в каждой из 4 номинаций, им. Леси Украинки (за литературно-художественные произведения для детей и юношества) с 10 тыс. гривен до 20 тыс. гривен в 4 номинациях.

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Премия им. Максима Рыльского писателям и поэтам за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов, а также за перевод произведений украинских классиков и современных авторов языками народов мира увеличена с 10 тыс. до 20 тыс. гривен.

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Решение принято с целью повышения престижа государственных премий, поощрения журналистов, авторов, художников, переводчиков художественных и публицистических произведений, творческих коллективов театра и кино к созданию новых оригинальных произведений.