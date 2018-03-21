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 Политика Украины
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 Кабмин в несколько раз увеличил госпремии им. Чорновила, Франко, Рыльского и Леси Украинки

Кабинет Министров увеличил ежегодные премии им. Вячеслава Чорновила, Ивана Франко, Максима Рыльского и Леси Украинки до 10-20 тысяч гривен.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

В частности, Кабмин увеличил премию им. Вячеслава Чорновила (за лучшую публицистическую работу в области журналистики) с 5 тыс. до 20 тыс. гривен, им. Ивана Франко (в области информационной деятельности) с 2 тыс. до10 тыс. гривен в каждой из 4 номинаций, им. Леси Украинки (за литературно-художественные произведения для детей и юношества) с 10 тыс. гривен до 20 тыс. гривен в 4 номинациях.

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Премия им. Максима Рыльского писателям и поэтам за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов, а также за перевод произведений украинских классиков и современных авторов языками народов мира увеличена с 10 тыс. до 20 тыс. гривен.

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Решение принято с целью повышения престижа государственных премий, поощрения журналистов, авторов, художников, переводчиков художественных и публицистических произведений, творческих коллективов театра и кино к созданию новых оригинальных произведений.

Источник: https://censor.net.ua/n3056889
 
 
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Премии увеличили а издание произведений уменьшили. Кабмін у кілька разів збільшив держпремії ім. Чорновола, Франка, Рильського та Лесі Українки - Цензор.НЕТ 9137
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Отмывка 100%. Вручается коло 500 премий в месяц, КОМУ?- неизвестно, ни отчётов ни списков нигде нет. Куда, кому эти деньги перечисляются - НЕИЗВЕСТНО. а это 10млн. грн. кому то в карман. Это НАШИ налоги которые не доходят до реальных дорог, медицины, армии науки.
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