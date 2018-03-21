 По делу Януковича допросят четырех новых свидетелей, включая "раненого" охранника Иванцова

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Оболонского райсуда Киева.

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Так, суд удовлетворил ходатайства защиты Януковича о допросе свидетелей Выговского, Кобылинского, Павленко и Иванцова.

По словам адвокатов, свидетель Кобылинский может объяснить что происходило в Межигорье и доказать, что Янукович не самоустранялся, а ему угрожали. Бывший начальник штаб охраны президента Павленко, заявили они, может подтвердить, что Наливайченко с Аваковым ездили в Крым в конце февраля 2014 года, чтобы "ликвидировать" Януковича".



Следует отметить, что в допросе Выговского и Кобылинского суд ранее уже отказывал.

Поскольку Выговской, Павленко и Иванцов находятся в РФ, суд постановил допросить их по видеосвязи без задействования процедуры международно-правовой помощи.

Напомним, сегодня, 21 марта 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 41-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На позапрошлом, 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания дали экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.



На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.