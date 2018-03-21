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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (543) комитет (317) Савченко (2619)

 Савченко пытается через Верховный Суд добиться возвращения в Комитет ВР по нацбезопасности. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Надежда Савченко через суд обжалует решение Верховной Рады об исключении ее из состава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в Facebook.

"Сегодня я подала административный иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады относительно исключения меня из членов комитета по национальной безопасности и обороне", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко - завербованный агент. Мы проголосуем за снятие с нее неприкосновенности, - Бурбак. ВИДЕО

Савченко считает, что указанное постановление является незаконным и подлежит отмене, "поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют".

"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнародованы представления ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности. ДОКУМЕНТ

Савченко пытается через Верховный Суд добиться возвращения в Комитет ВР по нацбезопасности 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3056886
 
 
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кстати, в иске опубликован Гадин телефон: все желающие могут позвонить или послать СМСку с "теплыми" словами для Гади
+38066 421 92 41
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Надо ж наглая какая! Это ей ведмедчук велит опять вынюхивать и докладывать! Да её расстрелять бы надо было.
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без украинских СЕКРЕТОВ не проживет , ГАДЯ !!!
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)))))))))))))а миха тоже такой ржачный был как гадя?а то что то подзабылся уже
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Сявченко , пакуй валізи і вали на**** поки не пізно 😀
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Савченко пытается через Верховный Суд вернуться в Комитет ВР по нацбезопасности.

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И это после того, как на своем "брифинге" она по факту призналась, что возила оружие из Дыры, планировала теракты, вербовала людей и т.п.?
У неё с головой вообще всё в порядке? Или она думает, что своим "брифингом" она уже от всего отмазалась? Типа оружие возила, чтобы врагам меньше было, а теракты планировала просто так, для хохмы?
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... подсадная кобыла выполняет инструкции, которые ей вдувают в уши кураторы ...
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А мне таки интересно- чего это она прет аки танк? Спокойно так себе. И ничего не боится...
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так вы ее биографию,ею же написанную прочитайте ,которая заканчивается фразой: Да,я е-а-утая
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Гадя, а слабо подать иск о незаконности присвоения тебе звания Героя Украины?
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Ещё когда "голодала" и пачка в экран не помещелась, чувствовал, что то тут не то...
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Какая тупая баба...........нет слов.............
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Гадя не может спокойно жить без доступа до "нацсекретов" Украины... какое рвение, однако
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Нет . Сама она не могла это придумать)) Кто ей подсказывает иски подавать интересно.
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та да в европе наверное научили, не зря ездила.
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откуда такое рвение во что бы то ни стало вернуться в комитет по безопасности?
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Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.. (с)
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Это существо - говорящая марионетка. Нужно понять и вычислить кукловода, тогда все прояснится. Ограниченный антропоид, коим ЭТО является, спокойно быкует и буровит: а ведь обвинения, озвученные ему (правда, весьма одиозным персонажем), тягчайши!
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Жеменж па систжур . дайте что нибудь на пропитание бывшему члену Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне
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Та закройте ее в психушку уже! А то она до реального срока доскачет на своих мыслях,своих скакунах.
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Может, нужно было просто насрачниками? Так быстрее дошло б...
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Гадя сава та макакашвілі це кремлівські троянські кобила та кінь
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, , сомневаюсь , що у надежды получится , , в том комитете сплошь олигархо-коррупционеры , , без взятки не попасть туда ,,, , а бабла , у савченко , походу , нетути , и взятка - как бы уголовно наказуемое деяние , , иначе - никак , , бо там всякие пашинские , и прочие монстры ,,,
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так підкинь їй бабла. Чи вам в ольгіно скоротили вже фінансування?
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Надя - Надежда Украины . Надю в президенты. Давай девочка расшевели этот гадюшник.
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з шостої, звісно )), не з палати ж лордів ))
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Сам дурак . Если не видишь кто на пользу Украине работает, а кто карманы набивает под лозунг Слава Украине.
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огласите список полезных дел Надюхи . пожалуйста Савченко намагається через Верховний Суд домогтися повернення в Комітет ВР з нацбезпеки - Цензор.НЕТ 5241
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что ей дали сделать? она бы уже пленных давно всех вернула. но кому то выгодно время тянуть, сейчас расследование по контрабанде , так на этот раз эта мафия её посадит. У неё видно от голодовок мозги переклинило , в распилах участвовать не хочет, до всего пытается докопаться , мешает многим.
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С набиванием карманов согласен, но Гадюху это ну никак не может оправдать.
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ти її в госдупу свою запроси. Там в вас непочатий край роботи )))
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"бабах".. и вот вскрылась еще одна ФСБшная консерва.. и это
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особенно забавно звучит слово девочка Савченко намагається через Верховний Суд домогтися повернення в Комітет ВР з нацбезпеки - Цензор.НЕТ 283 ты бы еще написал умница и красавица
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Надежда - вона для вас, а для Украіни вона Гадя, ну про ху*ло ти вже в курсі...
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блін, запустили дурко в Раду, тепер і не виженеш. Якщо гадя така ініціативна, чесна, нетерпима, то чого саме в Раді? Хай свою політсилу розкручує, та йде на вибори.. Чи вже "розкрутила"?? Ніхто до навіженої під прапори не хоче йти? Тільки такі ж як і вона?.. Не "пішла" політсила?? )))
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А навіщо закон, який дозволяє виключити з членів комітету? Виключити може той, хто включив, а саме ВР. А раз нема закону який регулює оцей вкл/викл, то на яких підставах суд буде приймати рішеня?
Вона взагалі не про те думає, ій тікати треба, поки недоторкана, бо зовсім скоро позбудеться мандату і буде заарештована та осуджена
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Гадя - всеукраїнській лідер путєнськіх палєзних (корисних) ідіотів!
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гадя бізнес втратила по зливу особливо важливоі інформаціі..Куска хліба хЄроіню лишили...тому ця курва буде боротись до останнього
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Когда то СССР был такой артист Леонид Филатов. Так вот он написал знаменитую сказку про Фидота Стрельца. А там слова бабы яги вспомнились.

Ну случайно. Ну шутя.
Сбилась с верного путя.
Так ведь я ж дитя природы.
Хош дурное но дитя !!!!!!!!!!
Как судить- дак тех двоих.
Соучастников моих.
Енто я по виду нечисть.
А по сути - чище их.

Никого не напоминает?????????????//
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Очень сомневаюсь что оно до этого додумалось само) Кураторы в ключевых вопросах ее ведут. Оно и понятно, зачем им это одоробло в формате простого депутат и то с довольно сомнительными полномочиями. Вот в сов. нац. безопасности уже другое дело. Боюсь барышню даже сажать не будут. Просто обрубят все концы и кураторам она уже станет не интересна. После этого мы про нее и слышать перестанем.
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)))))))))якби не жуля, то сиділа гадя десь на Троєщині, дивилася СТБ і горя не знала.
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Это точно. Баба Юля - старая кремлёвская проститутка.
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молодчина Савченко, чмыри их. пусть их трусит от страха и злобы.
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Это просто ппц) сколько еще с этой дурой,будет продолжаться этот цирк? Одного выслали,теперь эта вышла на арену террористка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко пытается через Верховный Суд добиться возвращения в Комитет ВР по нацбезопасности. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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