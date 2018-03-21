 Савченко пытается через Верховный Суд добиться возвращения в Комитет ВР по нацбезопасности. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в Facebook.
"Сегодня я подала административный иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады относительно исключения меня из членов комитета по национальной безопасности и обороне", - написала она.
Савченко считает, что указанное постановление является незаконным и подлежит отмене, "поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют".
"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", - отметила она.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
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И это после того, как на своем "брифинге" она по факту призналась, что возила оружие из Дыры, планировала теракты, вербовала людей и т.п.?
У неё с головой вообще всё в порядке? Или она думает, что своим "брифингом" она уже от всего отмазалась? Типа оружие возила, чтобы врагам меньше было, а теракты планировала просто так, для хохмы?
Вона взагалі не про те думає, ій тікати треба, поки недоторкана, бо зовсім скоро позбудеться мандату і буде заарештована та осуджена
Ну случайно. Ну шутя.
Сбилась с верного путя.
Так ведь я ж дитя природы.
Хош дурное но дитя !!!!!!!!!!
Как судить- дак тех двоих.
Соучастников моих.
Енто я по виду нечисть.
А по сути - чище их.
Никого не напоминает?????????????//