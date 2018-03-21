 Савченко пытается через Верховный Суд добиться возвращения в Комитет ВР по нацбезопасности. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в Facebook.

"Сегодня я подала административный иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады относительно исключения меня из членов комитета по национальной безопасности и обороне", - написала она.

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Савченко считает, что указанное постановление является незаконным и подлежит отмене, "поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют".

"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", - отметила она.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.