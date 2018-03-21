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 На прошлой неделе были разоблачены 14 взяточников. Размер неправомерной выгоды колебался от 500 гривен до 10 тыс. долларов, - Лысенко. ИНФОГРАФИКА

Прокуратурами различных областей во взаимодействии с другими правоохранительными органами государства были зафиксированы 14 фактов получения неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Так, по его словам, среди задержанных взяточников - архитектор, лесничий, врач, чиновники местного самоуправления, миграционной, таможенной службы, полицейский, военнослужащий, педагог и представители службы эксплуатации подземных газопроводов.

"Размер взяток в рамках расследования этих уголовных производств колебался в пределах - от 500 грн до 10 тыс. долларов США", - сообщил Лысенко.

На прошлой неделе были разоблачены 14 взяточников. Размер неправомерной выгоды колебался от 500 гривен до 10 тыс. долларов, - Лысенко 01

Кроме того, он отметил, что в период с 14 по 20 марта в собственность государства и территориальных общин из незаконного использования удалось вернуть 4299 гектаров земель общей стоимостью более 79,8 млн грн.: "В списке - земли сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения, общины города, жилой застройки, а также земли обороны. География расположения их широкая. Достаточно сказать, что над этим успешно поработали прокуратуры Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Сумской, Хмельницкой областей и Военная прокуратура Центрального региона Украины. Решение о возвращении этих земель приняты судебными инстанциями, где прокуратура должным образом отстояла интересы государства".

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На прошлой неделе были разоблачены 14 взяточников. Размер неправомерной выгоды колебался от 500 гривен до 10 тыс. долларов, - Лысенко 02

Вместе стем, Лысенко подчеркнул, что отдельным участком работы было возвращение государству имущества и средств: "В поддержку позиции прокуратуры в судах были приняты и выполнены решения об изъятии этого добра на сумму более 50 млн. грн. Имущество и средства вернули из сферы земельных отношений, сельхозпроизводства, страхования, бюджета, аренды и рынка ценных бумаг. В этом процессе отличились прокуратуры города Киева, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Днепропетровской областей, Военные прокуратуры Центрального и Западного регионов Украины".

На прошлой неделе были разоблачены 14 взяточников. Размер неправомерной выгоды колебался от 500 гривен до 10 тыс. долларов, - Лысенко 03                                                                                                   Инфографика: Лысенко / Facebook                     

На прошлой неделе были разоблачены 14 взяточников. Размер неправомерной выгоды колебался от 500 гривен до 10 тыс. долларов, - Лысенко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3056883
 
 
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Ребятушки,скажите одно: сколько громких ваших пшиков завершилось судом и реальными сроками?
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У них принцип спортивной рыбалки - поймали, взвесили и аккуратно отпустили, что бы те дальше жир нагуливали.
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Он всю жизнь Кучму посадить хотел, да прокуроры продажные мешали.
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Так "большую рыбу" ловить ссыкотно. Вот и ловят мелюзгу всякую за 500 гривен.
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9 месяцев назад я писал пост о мега-масштабной операции против "спрута Клименко". Тогда я писал, что такого масштаба операции редки даже для Европы. Следствие длилось 9 месяцев и родилось обвинение. Посмотрите цифры - они реально впечатляют.
Конечно, вы скажете - "А суды?" Да, суды - это самое долгое и трудное. Но и они постепенно ротируются, реформа идет. И слабые суды - не повод не ловить преступников. Лучше делать, чем не делать и ныть.
Итак - цифры:
3000 следственных действий, 900 обысков, 600 временных доступов к документам, 700 осмотров имущества и документов,
допрошены 800 свидетелей, более 2500 заседаний Печерского суда и 950 заседаний Апелляционного суда, 1050 судебных постановлений.
Предъявлены обвинения 52-м подозреваемым высоким чиновникам Минсдоха, 25 из них - в розыске.
Следствием и судом арестовано имущество подозреваемых на сумму 6,9 млрд грн, в том числе недвижимое и движимое имущество, корпоративные права.
Деньги возвращаются в бюджет.
В Украине создается прецедент.
Об этом нужно говорить, а не только ругать свою страну !!
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Пономаря сейчас постят только абсолютно невменяемые.
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И-и-и-и?
Кроме дорогих покатушек на вертолетах какой результат?

Как там поживают "бриллиантовые прокуроры"?
У них все хорошо?
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Взятка в Украине это красивый национальный обычай! Давайте все его уважать.
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Вот это достижение, аж по 2 день на всю страну, да и то большая часть откупится.
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Более 60% украинцев считают взяточничество нормой жизни, - опрос / Гневные отзывы вызвала статья «Задержан хирург, требовавший 8 тыс. грн. взятки за проведение операции» -/У врачей зарплата - копейки /зарплату им сначала нормальную платите, а потом арестовывайте./Так сажать же надо больше половины всех врачей и 100% хирургов. А кто будет работать? Да, коррупция, на ведь за очень тяжелый труд./ Иван Петрович Сидоров как всегда конструктивен.Раз взяткодательство и взяткополучательство победить нельзя, их надо узаконить под названием бакшиш (подарок).Верхнюю границу ненаказуемого бакшиша пересмотривать в соответствие с изменениями минимальной зарплаты.
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За прошлый год ГП вернула в бюджет 53 млрд. Какой год бюджет ГП?
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разоблачили и принудительно зачислили в ряды БПП

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Шота за бриллиантовых молчит. Борец с коррупцией х.ев.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа прошлой неделе были разоблачены 14 взяточников. Размер неправомерной выгоды колебался от 500 гривен до 10 тыс. долларов, - Лысенко. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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