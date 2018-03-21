 На прошлой неделе были разоблачены 14 взяточников. Размер неправомерной выгоды колебался от 500 гривен до 10 тыс. долларов, - Лысенко. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Так, по его словам, среди задержанных взяточников - архитектор, лесничий, врач, чиновники местного самоуправления, миграционной, таможенной службы, полицейский, военнослужащий, педагог и представители службы эксплуатации подземных газопроводов.

"Размер взяток в рамках расследования этих уголовных производств колебался в пределах - от 500 грн до 10 тыс. долларов США", - сообщил Лысенко.

Кроме того, он отметил, что в период с 14 по 20 марта в собственность государства и территориальных общин из незаконного использования удалось вернуть 4299 гектаров земель общей стоимостью более 79,8 млн грн.: "В списке - земли сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения, общины города, жилой застройки, а также земли обороны. География расположения их широкая. Достаточно сказать, что над этим успешно поработали прокуратуры Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Сумской, Хмельницкой областей и Военная прокуратура Центрального региона Украины. Решение о возвращении этих земель приняты судебными инстанциями, где прокуратура должным образом отстояла интересы государства".

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Вместе стем, Лысенко подчеркнул, что отдельным участком работы было возвращение государству имущества и средств: "В поддержку позиции прокуратуры в судах были приняты и выполнены решения об изъятии этого добра на сумму более 50 млн. грн. Имущество и средства вернули из сферы земельных отношений, сельхозпроизводства, страхования, бюджета, аренды и рынка ценных бумаг. В этом процессе отличились прокуратуры города Киева, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Днепропетровской областей, Военные прокуратуры Центрального и Западного регионов Украины".

Инфографика: Лысенко / Facebook