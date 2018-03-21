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Все про:Россия (68539) Сенат США (50) Портман Роберт (1)

 Украина - основное направление российских усилий по разрушению ведущей роли США, - сенатор Портман

"Украина - это основное направление российских усилий по разрушению ведущей роли Америки и попыток остановить распространение самоопределения и демократии на территории бывшего Советского Союза и стран Восточного блока".

Об этом заявил сенатор Роб Портман во время встречи с Движением американских национальностей в Кливленде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Сенатор заверил общественность в том, что он продолжит усилия по оказанию помощи Украине.

"Как соучредитель и сопредседатель Группы поддержки Украины в Сенате, я продолжу работать над привлечением внимания к действиям России и оказанием поддержки нашим украинским союзникам", - заявил Портман по результатам встречи.

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Он также подчеркнул важность борьбы с пропагандой и дезинформацией.

"Я стал автором закона о противостояния иностранной пропаганде и дезинформации. Закон, поддержанный обеими партиями, помогает США противостоять одному из ключевых методов запугивания и агрессии со стороны России - пропаганде и дезинформации", - отметил Портман.

Читайте: В оборонном бюджете США предусмотрена поддержка украинского флота, пострадавшего после оккупации Крыма, - сенатор Портман

Источник: https://censor.net.ua/n3056881
 
 
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Україна - головний напрямок російських зусиль, а шпигун Лоліта - головний механізм цих зусиль
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, , позволю себе не согласиться с портмане-бумажником , , рашка ставит палка в колеса американцам повсюду , , в том числе - сирия , , , ближний восток в целом , , сев корея , китай , , и так далее ,,,
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина - основное направление российских усилий по разрушению ведущей роли США, - сенатор Портман
 
 
 
 
 
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