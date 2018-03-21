 Украина - основное направление российских усилий по разрушению ведущей роли США, - сенатор Портман

Об этом заявил сенатор Роб Портман во время встречи с Движением американских национальностей в Кливленде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Сенатор заверил общественность в том, что он продолжит усилия по оказанию помощи Украине.

"Как соучредитель и сопредседатель Группы поддержки Украины в Сенате, я продолжу работать над привлечением внимания к действиям России и оказанием поддержки нашим украинским союзникам", - заявил Портман по результатам встречи.

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Он также подчеркнул важность борьбы с пропагандой и дезинформацией.

"Я стал автором закона о противостояния иностранной пропаганде и дезинформации. Закон, поддержанный обеими партиями, помогает США противостоять одному из ключевых методов запугивания и агрессии со стороны России - пропаганде и дезинформации", - отметил Портман.

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