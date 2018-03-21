 Запрет Украины на эксгумацию польских жертв войн затрудняет ведение диалога между Киевом и Варшавой, - глава МИД Чапутович

Об этом во время представления в Сейме приоритетов внешней политики Польши на 2018 год заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам сложно понять запрет Украины на эксгумацию польских жертв войн и конфликтов, что, подчеркиваю, затрудняет ведение диалога. Мы надеемся, что в ближайшее время он будет отменен", - заявил глава МИД Польши.
Он обратил внимание, что на этот год "приходится 100-летие независимости Польши и Украины", а также 75-летие массовых преступлений, "совершенных против поляков на Волыни".
"Эти годовщины несут сильные эмоциональные нагрузки. Мы должны написать общий сценарий чествования этих исторических событий", - подчеркнул глава польской дипломатии.
В Польше годовщина Волынской трагедии отмечается 11 июля.
Как известно, Украина наложила запрет на поисково-эксгумационные работы поляков в Украине в апреле 2017 года после разрушения польскими националистами украинского места памяти в селе Грушовичи вблизи границы с Украиной.
Но отвечать на него запретом на эксгумацию ЖЕРТВ войны тоже неправильно.
Нужно иметь уважение к мертвым, кто бы они ни были.
Это уже не очередные вандалы, в балаклавах на кладбище кремлёвское бабло отрабатывают ! Это официальная политика местных властей ! Кстати, после этого ультиматума Вятровича, погромы украинских памятников резко сократились.
вот только давайте пройдёмся по всему комплексу проблем