 Запрет Украины на эксгумацию польских жертв войн затрудняет ведение диалога между Киевом и Варшавой, - глава МИД Чапутович

Об этом во время представления в Сейме приоритетов внешней политики Польши на 2018 год заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам сложно понять запрет Украины на эксгумацию польских жертв войн и конфликтов, что, подчеркиваю, затрудняет ведение диалога. Мы надеемся, что в ближайшее время он будет отменен", - заявил глава МИД Польши.

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Он обратил внимание, что на этот год "приходится 100-летие независимости Польши и Украины", а также 75-летие массовых преступлений, "совершенных против поляков на Волыни".

"Эти годовщины несут сильные эмоциональные нагрузки. Мы должны написать общий сценарий чествования этих исторических событий", - подчеркнул глава польской дипломатии.

В Польше годовщина Волынской трагедии отмечается 11 июля.

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Как известно, Украина наложила запрет на поисково-эксгумационные работы поляков в Украине в апреле 2017 года после разрушения польскими националистами украинского места памяти в селе Грушовичи вблизи границы с Украиной.