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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:история (1408) памятник (1744) память (725) Польша (4248) эксгумация (46) Волынская трагедия (96) Чапутович (15)

 Запрет Украины на эксгумацию польских жертв войн затрудняет ведение диалога между Киевом и Варшавой, - глава МИД Чапутович

Польша надеется, что Украина не будет медлить с решением об отмене запрета на эксгумацию польских жертв в Украине.

Об этом во время представления в Сейме приоритетов внешней политики Польши на 2018 год заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам сложно понять запрет Украины на эксгумацию польских жертв войн и конфликтов, что, подчеркиваю, затрудняет ведение диалога. Мы надеемся, что в ближайшее время он будет отменен", - заявил глава МИД Польши.

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Он обратил внимание, что на этот год "приходится 100-летие независимости Польши и Украины", а также 75-летие массовых преступлений, "совершенных против поляков на Волыни".

"Эти годовщины несут сильные эмоциональные нагрузки. Мы должны написать общий сценарий чествования этих исторических событий", - подчеркнул глава польской дипломатии.

В Польше годовщина Волынской трагедии отмечается 11 июля. 

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Как известно, Украина наложила запрет на поисково-эксгумационные работы поляков в Украине в апреле 2017 года после разрушения польскими националистами украинского места памяти в селе Грушовичи вблизи границы с Украиной. 

Источник: https://censor.net.ua/n3056874
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
а когда "антибандеровский" Закон принимали - жопой думали???
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Як гукнулось, так i вiдгукнулось. Бо якась дивна дружба ляхiв. Наче то Пiлсудський в украiнський в'язницi сидiв. Краще б у хуйла спитали, хто Владiслава Ciкорського вбив Запрет Украины на эксгумацию польских жертв войн затрудняет ведение диалога между Киевом и Варшавой, - глава МИД Чапутович - Цензор.НЕТ 6657.
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"Антибандеровский закон" - сволочизм помноженный на дебилизм.
Но отвечать на него запретом на эксгумацию ЖЕРТВ войны тоже неправильно.
Нужно иметь уважение к мертвым, кто бы они ни были.
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Ти або не знав або збрехав. Заборона ексгумації вийшла опісля руйнування українських пам'ятників у Польщі. "Нужно иметь уважение к мертвым, кто бы они ни были." (с)
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шантажировать Польшу ее павшими солдатами это уже не дно,а днище и чем тогда Украина отличается от рашки,которая не выдает части сбитого самолета Качинского?
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Сцуко... Какие там битвы были в 17-м веке в годы фошызда Хмельницкого? Тех солдат эксгумацию Польша не желает провести?
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ты хоть историю выучи перед тем как свой умный коммент писать,битвы были в 1918 году и торговать павшими солдатами это признак конченного БЫДЛА
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признак кончєнного бидла - це ставати на бік ворога у міждержавних суперечностях..... що в тебе достатньо добре виходить
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если Польша для тебя враг,то ты не просто быдло,ты россиянское быдло,так как для Украины Польша союзник,которая всегда поддерживает Украину в борьбе с РФ,иди трупами торгуй,не забудь цену приличную выставить поляками
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якщо для тебе пілсудський герой, то звали нах.. з українського сайту і переписуйся на форумах з рідними бзденеками..... А міняти віртуальну підтримку польщі на память про предків-героїв, ніколи не буду
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А показывать в прямом эфире по местному ТВ как под восторженные вопли сносится украинский памятник , это признак чего?
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такие же купленные,как и ты и сносили
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Мозги свои приведи в порядок или, что там у тебя вместо их!
Это уже не очередные вандалы, в балаклавах на кладбище кремлёвское бабло отрабатывают ! Это официальная политика местных властей ! Кстати, после этого ультиматума Вятровича, погромы украинских памятников резко сократились.
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Походу там навіть цей хр#н чапутович куплений (окрім Сейму, уряду і преза). Наші чітко сказали - дозвіл ПІСЛЯ відновлення зруйнованих українських пам"ятників у Польщі. А вони все роблять вигляд що не розуміють "доколє"...
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придурок...тоді викопай усих ляхів по всьому світу. А взагаоі, не треба турбувати мертвих.
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так що, на 75-річницю "валинской рєзні" дискотеки не буде?
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всё норм, нет базара
вот только давайте пройдёмся по всему комплексу проблем
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Не,ну блин,как топтать флаг,так можно,сцуко,пшеки,пошли вы на хуй.
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То, что этот запрет ещё не снят, без восстановления того памятника - свидетельствует о том, что Украина пока ещё не полностью сдаёт свои интересы.
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Вони так, суки, всю Волинь перекопають..... ще , можливо і кістки польських мамонтів знайдуть Заборона України на ексгумацію польських жертв воєн ускладнює ведення діалогу між Києвом і Варшавою, - глава МЗС Чапутович - Цензор.НЕТ 8349
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапрет Украины на эксгумацию польских жертв войн затрудняет ведение диалога между Киевом и Варшавой, - глава МИД Чапутович
 
 
 
 
 
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