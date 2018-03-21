 На сегодняшний день по Украине есть тысячи вакансий, где заработная плата превышает 15 тысяч гривен, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"По информации Государственной службы занятости, на сегодня есть тысячи вакансий по Украине, где заработная плата превышает 15 000 гривен. Причем это не только Киев. Это и Полтавская и Днепропетровская область, и Одесса, и Тернопольская и Запорожская области. То есть в целом по Украине только через службы занятости спокойно можно найти работу на такую ​​зарплату. В частных агентствах по трудоустройству, убежден, также есть достаточно широкий выбор вакансий с достойными условиями оплаты труда", - сказал он.

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Вице-премьер-министр отметил, что параллельно с вопросом повышения заработных плат, правительство работает и над улучшением условий труда.

"Рядом с вопросом повышения зарплат, над чем, безусловно, сегодня работает правительство, стоит вопрос и улучшения условий труда, так как европейские стандарты должны применяться не только в оплате труда, но и в условиях, в которых работает работник. И здесь, безусловно, речь идет и о мобильности рабочей силы, и об улучшении инфраструктуры, и о расширении возможности предоставлять работниками пакеты социальных услуг. Это должна быть комплексная реформа и мы работаем по каждому этому направлению", - подчеркнул Розенко.

Он также добавил, что средняя заработная плата по Украине может достичь 10 тыс. грн уже в октябре-ноябре этого года.