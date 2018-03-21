 "Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины будут совместимыми с ССО НАТО", - Муженко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на своей странице в Facebook.

"Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины будут совместимыми с ССО НАТО. С командующим ССО Североатлантического альянса вице-адмиралом Колином Килрейном договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию отечественных ССО", - написал он.







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