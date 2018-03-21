 "Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины будут совместимыми с ССО НАТО", - Муженко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на своей странице в Facebook.
"Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины будут совместимыми с ССО НАТО. С командующим ССО Североатлантического альянса вице-адмиралом Колином Килрейном договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию отечественных ССО", - написал он.
Меня умиляет слово "будет" и только ССО.
ССО - 12 15 тысяч человек. Слово будет это еще от года до бесконечности. Будем оптимистами возьмем год.
Математика (Численость ВС 250 тыс. - 15 тыс. ССО \т.к. их уже обучили\ делим на 15 тыс и умножает на 5 лет
Т.е. такими темпами все ВС Украины приведут к "совместимости" (правда еще надо узнать что это означает ) где то лет через 70-80......