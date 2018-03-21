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 Политика Украины
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Все про:армия (6808) НАТО (5705) Муженко (267) ССО (69)

 "Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины будут совместимыми с ССО НАТО", - Муженко

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины будут совместимы с ССО Североатлантического альянса (НАТО).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на своей странице в Facebook.

"Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины будут совместимыми с ССО НАТО. С командующим ССО Североатлантического альянса вице-адмиралом Колином Килрейном договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию отечественных ССО", - написал он.

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины будут совместимыми с ССО НАТО, - Муженко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главные отличия операции Объединенных сил от АТО - в подчиненности, - Наев

Источник: https://censor.net.ua/n3056871
 
 
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Це брехня, Муженко не розуміє що таке ССО НАТО, а це в першу чергу чітка комунікація та координація дій. В нас немає супутникового зв'язку, щоб наші спецпідрозділи мали зв'язок зі штабом з любої точки України чи за межами України! Без зв'язку немає армії, а є лише група озброєних чоловіків та жінок які не можуть між собою координувати дії!
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то добре, шо з цим штабом немає зв'язку
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Але тоді втрачається сенс існування ССО! Навіщо закидати розвідників чи диверсантів в глибокий тил, якщо неможливо оперативно отримувати від них розвіддані і ставити їм завдання по диверсіям??? Тобто ССО в нас є, а використовувати за призначенням ми його не можемо, бо космічна Україна за 4 роки війни не купила жодного військового супутника і не вивела його на орбіту! В Україні вже агрохолдінги мають власні супутники, а армія не має! Тому що Косюки отримують мільярди з бюджету, а в армії не можуть навіть виконати бюджет і 10 млрд грн повертається в казначейство в кінці року через дебілізм міноборони!
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Каждый шаг 4 года?
Меня умиляет слово "будет" и только ССО.
ССО - 12 15 тысяч человек. Слово будет это еще от года до бесконечности. Будем оптимистами возьмем год.
Математика (Численость ВС 250 тыс. - 15 тыс. ССО \т.к. их уже обучили\ делим на 15 тыс и умножает на 5 лет
Т.е. такими темпами все ВС Украины приведут к "совместимости" (правда еще надо узнать что это означает ) где то лет через 70-80......
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"смешалісь в кучу кони-люди и залпи тисячи..... пердаков"! Математик )(уйловськийДля чого ти людей ділиш на роки і отримуєш знову роки? А на виході у тебе темп!! Премію )(уйла тобі терміново у розмірі 11.80+11.80
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Розрахунки правильні. За 4 роки військових реформ на харчування по стандартам НАТО перевели 3% підрозділів, тепер ще 130 років і ми будемо мати стандарти НАТО в харчуванні армії!
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Бояра таку математику не потягне, цей сидить на аргентинській диппошті.
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А що там у нас зараз? Війна не оголошена, АТО порох вже скасував. "Завершив". Території анексовані, окуповані, а війни немає. А що тоді в нас відбувається? А відбувається в нас війна ворів за рабів, руками самих же рабів і за гроші, які в них вкрали.
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пиши большими .а то я без очков не вижу.ты хоть не муть какую то пишешь или как обычно?
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Кацап, давай конструктив. Що потрібно зробити на твою думку?
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"Рыба гниёт с головы"...Если поменять армейскую обувь, на современную натовскую, а остальную верхнюю часть униформы, оставить совковой? А самое главное, совковые головы , то не меняются....
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(((сколько тролли не будут писать тута и в любом другом месте - но народ знайте - ССО у нас уже есть и противник это знает и хорошо знает - боится до смены штанов, в прямом смысле слова)))
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цей акт несе в собі наступне, при виконанні завдань ССО України кацапам та їх прихвостням потрібно буде вгадати які саме ССО виконали це завдання.
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а Муженко колись стане "сумісним" з генералами НАТО?!
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Обізяни пишуть, що українське військо сьогодні тренують норвезькі інструктори. Я поцікавився у нашого інструктора з тактики, прапорщика Норріса. Каже - нормальнi пацани.
"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України будуть сумісними із ССО НАТО", - Муженко - Цензор.НЕТ 2116
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины будут совместимыми с ССО НАТО", - Муженко
 
 
 
 
 
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