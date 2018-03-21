 "74% граждан - это приматы. Купил селедочку на избирательном участке, водочку в магазине за углом и празднует", - российскую радиоведущую отстранили за высказывание о выборах. АУДИО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Камчатка-Информ, ведущая назвала избирательный процесс балаганом, а проголосовавших за Путина граждан РФ - приматами.

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"Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность. Так кажется вы это называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами. Такая стабильность восторжествовала. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74 процента граждан - это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас на Камчатке делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?", - сказала Буданс в эфире.

Росина Буданс. Фото Kasparov.ru

Краевой избирком потребовал от редакции извинений за ее слова. Редакция извинения принесла. Буданс признала, что вела себя непрофессионально и извинилась перед теми, кого задели ее слова, однако отметила, что не хотела кого-то оскорбить, а лишь жестко выразила собственное мнение.

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