 "74% граждан - это приматы. Купил селедочку на избирательном участке, водочку в магазине за углом и празднует", - российскую радиоведущую отстранили за высказывание о выборах. АУДИО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Камчатка-Информ, ведущая назвала избирательный процесс балаганом, а проголосовавших за Путина граждан РФ - приматами.
"Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность. Так кажется вы это называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами. Такая стабильность восторжествовала. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74 процента граждан - это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас на Камчатке делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?", - сказала Буданс в эфире.
Росина Буданс. Фото Kasparov.ru
Краевой избирком потребовал от редакции извинений за ее слова. Редакция извинения принесла. Буданс признала, что вела себя непрофессионально и извинилась перед теми, кого задели ее слова, однако отметила, что не хотела кого-то оскорбить, а лишь жестко выразила собственное мнение.
https://www.youtube.com/watch?v=pfHFxJqoTxc
Помните, за пару дней до завершения своего (недо)человеческого существования Шариков пытался привести в профессорскую квартиру какую-то свою гёрлфренд. Попытка провалилась... ну вы помните:
Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.
Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.
- Он сказал, негодяй, что ранен в боях, - рыдала барышня.
- Лжет, - непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал. - Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения… Детка, ведь это безобразие. Вот что… - Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.
- Я отравлюсь, - плакала барышня, - в столовке солонина каждый день… И угрожает… Говорит, что он красный командир… Со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире… Каждый день ананасы… Психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу… Он у меня кольцо на память взял…
- Ну, ну, ну, - психика добрая… "От Севильи до Гренады", - бормотал Филипп Филиппович, - нужно перетерпеть - вы еще так молоды…
Скрытый смысл этого эпизода: Шариков, падла, успел этой ТПшке вдуть.
Прошло 9 месяцев, и...
Полноценный человек оборудован собственным умственно-мыслительным мозгом, чтобы без участия Вятровича самостоятельно отделить зёрна от плевел.