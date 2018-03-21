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 Общество, За рубежом
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 "74% граждан - это приматы. Купил селедочку на избирательном участке, водочку в магазине за углом и празднует", - российскую радиоведущую отстранили за высказывание о выборах. АУДИО

Руководство камчатской радиостанции отстранило от эфира ведущую "Радио СВ" Росину Буданс за высказывания о прошедших выборах президента России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Камчатка-Информ, ведущая назвала избирательный процесс балаганом, а проголосовавших за Путина граждан РФ - приматами.

...

"Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность. Так кажется вы это называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами. Такая стабильность восторжествовала. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74 процента граждан - это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас на Камчатке делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?", - сказала Буданс в эфире.

74% граждан - это приматы. Купил селедочку на избирательном участке, водочку в магазине за углом и празднует, - российскую радиоведущую отстранили за высказывание о выборах 01

Росина Буданс. Фото Kasparov.ru

Краевой избирком потребовал от редакции извинений за ее слова. Редакция извинения принесла. Буданс признала, что вела себя непрофессионально и извинилась перед теми, кого задели ее слова, однако отметила, что не хотела кого-то оскорбить, а лишь жестко выразила собственное мнение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056870
 
 
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не приматов , а зверей ! и не 74 % а 99.9 % ...
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Безногий террорист ДНР Абдула поражается мощи Украинской Армии / Донбасс "74% громадян - це примати. Купив оселедець на виборчій дільниці, горілочку в магазині за рогом та й святкує", - російську радіоведучу відсторонили за висловлювання про вибори - Цензор.НЕТ 1679

https://www.youtube.com/watch?v=pfHFxJqoTxc



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74???? Це дуже позитивна оцінка.. Навіть занадто позитивна. Всі 95 % , а не 74.. Навіть ті з приматів, що не пішли голосувати - все одно примати.
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Ну так выходной был. Многие расслаблялись (пили-с водочку) не ходя на выборы. Поэтому только 74%
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В "Собачьем сердце" был эпизод, казалось бы, незначительный для сюжета.
Помните, за пару дней до завершения своего (недо)человеческого существования Шариков пытался привести в профессорскую квартиру какую-то свою гёрлфренд. Попытка провалилась... ну вы помните:

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.
Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.
- Он сказал, негодяй, что ранен в боях, - рыдала барышня.
- Лжет, - непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал. - Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения… Детка, ведь это безобразие. Вот что… - Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.
- Я отравлюсь, - плакала барышня, - в столовке солонина каждый день… И угрожает… Говорит, что он красный командир… Со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире… Каждый день ананасы… Психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу… Он у меня кольцо на память взял…
- Ну, ну, ну, - психика добрая… "От Севильи до Гренады", - бормотал Филипп Филиппович, - нужно перетерпеть - вы еще так молоды…

Скрытый смысл этого эпизода: Шариков, падла, успел этой ТПшке вдуть.
Прошло 9 месяцев, и...

"74% громадян - це примати. Купив оселедець на виборчій дільниці, горілочку в магазині за рогом та й святкує", - російську радіоведучу відсторонили за висловлювання про вибори - Цензор.НЕТ 3877
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Вятрович запретил Булгакова. Ты что дурак или ватан?
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Ты сам дурак и ватан (два-в-одном), если мыслишь согласно указке сверху - это как раз на росисе так принято.
Полноценный человек оборудован собственным умственно-мыслительным мозгом, чтобы без участия Вятровича самостоятельно отделить зёрна от плевел.
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Работа Вятровича очень хорошо оплачивается,такой себе украинский Киселев
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Это тлетворное влияние русского мира.
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Селедочка с водочкой это неплохой вариант. Походу я примат.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"74% граждан - это приматы. Купил селедочку на избирательном участке, водочку в магазине за углом и празднует", - российскую радиоведущую отстранили за высказывание о выборах. АУДИО
 
 
 
 
 
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