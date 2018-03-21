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 Политика Украины
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 Первого замглавы Госмиграции Пимахову уволили по собственному желанию, - Розенко

Кабинет министров Украины уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы (ГМС) Дину Пимахову.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пимахову уволили по собственному желанию", - сказал П.Розенко после заседания правительства в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обыски по делу Пимаховой проводились с целью поиска и изъятия денежных средств, вероятно полученных в качестве неправомерной выгоды, - НАБУ

Напомним, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой. НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ. А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

1 декабря ГПУ опубликовала видео с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с незаретушированными номерными знаками.

3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса.

Читайте также: Обыски по делу Пимаховой проводились с целью поиска и изъятия денежных средств, вероятно полученных в качестве неправомерной выгоды, - НАБУ

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что готов поддержать обвинение против первого замглавы Госмиграционной службы, если руководитель САП примет такое решение.

Источник: https://censor.net.ua/n3056869
 
 
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Украла всё что смогла. Вынуждена уволится
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подивись на цю кошерну морду....хіба своїх садять?
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с такими губками глотать должна отменно))
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на повышение пошла так сказать на вторую полку парилки))))
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- По рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль.
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- Эрнестуля! Хамишь!
- Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам!
- Шутите!
- Да, да. Вы живете не по средствам:
- Не учите меня жить!
- Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей:
- Мрак!
- Взяток не беру: Денег не краду и подделывать их не умею:
- Жуть!..(с)
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какое жестокое наказание. прям ужас какой-то.
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А нужно было посадить. И обязательно с конфискацией. Доказательств железные. Есть видеоролик, снятый НАБУ. И не один.
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Странно... Если она считает, что чиста перед законом и людьми "аки детская слеза", то почему уволилась? Тем более, что работала по призванию , а не принуждению. Если принципиальная и честная, то должна за свое имя бороться до конца. А если нет, то ей не место вообще на любой государственной должности.
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А ЧОМУ ссс...ку не посадили???
вже викупилася???
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А почему не по желанию Гройсмана? Ведь Пимахова по уши в дерьме и не только в дерьме.
А Гройсману все равно ... А как Цвяха уволить только потому, что кто-то что-то сказал на совещании - в один момент. И не только уволил, но и пригрозил посадить в тюрьму, хотя таких полномочий Гройсман не имеет. Но это и не удивительно, ведь у Гройсмана нет высшего образования .... Есть только опыт торговли трусами на Винницком рынке, который пригадлежал его папе.
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так і не навчилась маскуватись під бездоганного держслужбовця, скоріше не врубалась для чого то треба, кругом же такі самі, прості....Господи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервого замглавы Госмиграции Пимахову уволили по собственному желанию, - Розенко
 
 
 
 
 
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