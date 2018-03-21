 Первого замглавы Госмиграции Пимахову уволили по собственному желанию, - Розенко

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пимахову уволили по собственному желанию", - сказал П.Розенко после заседания правительства в среду.
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Напомним, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой. НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ. А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.
1 декабря ГПУ опубликовала видео с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с незаретушированными номерными знаками.
3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса.
Читайте также: Обыски по делу Пимаховой проводились с целью поиска и изъятия денежных средств, вероятно полученных в качестве неправомерной выгоды, - НАБУ
Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что готов поддержать обвинение против первого замглавы Госмиграционной службы, если руководитель САП примет такое решение.
- По рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль.
- Как?! Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил.
- Эрнестуля! Хамишь!
- Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам!
- Шутите!
- Да, да. Вы живете не по средствам:
- Не учите меня жить!
- Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей:
- Мрак!
- Взяток не беру: Денег не краду и подделывать их не умею:
- Жуть!..(с)
вже викупилася???
А Гройсману все равно ... А как Цвяха уволить только потому, что кто-то что-то сказал на совещании - в один момент. И не только уволил, но и пригрозил посадить в тюрьму, хотя таких полномочий Гройсман не имеет. Но это и не удивительно, ведь у Гройсмана нет высшего образования .... Есть только опыт торговли трусами на Винницком рынке, который пригадлежал его папе.