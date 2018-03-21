 Первого замглавы Госмиграции Пимахову уволили по собственному желанию, - Розенко

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пимахову уволили по собственному желанию", - сказал П.Розенко после заседания правительства в среду.

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Напомним, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой. НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ. А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

1 декабря ГПУ опубликовала видео с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с незаретушированными номерными знаками.

3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса.

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Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что готов поддержать обвинение против первого замглавы Госмиграционной службы, если руководитель САП примет такое решение.