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 Политика Украины
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Все про:Закарпатье (1314) Москаль (1776)

 В Закарпатской области запретили носить балаклавы на массовых мероприятиях

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль запретил участникам массовых акций закрывать лицо балаклавами или масками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба председателя Закарпатской ОГА.

 Так, Москаль подписал распоряжение "О запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий на территории Закарпатской области".

Документ рекомендует Главному управлению Нацполиции Украины в Закарпатской области принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица. Кроме того, с профилактической целью полиции поручено идентифицировать людей с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений.

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"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами. Для настоящих патриотов нет ни одного смысла прятать лицо, это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами", - сказал Москаль.

Источник: https://censor.net.ua/n3056865
 
 
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Какой-же националист без балаклавы. Это мусорской произвол!
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А националисты тут причем??? Клоуны в масках с прапорами до националистов имеют отношение точно таке ж, як хер до авторучки...
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18 марта в Украине был парад националистов. Все были в балаклавах.
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В Австралії зараз спека, чи вже попустило?
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Толку с того запрета. Будуть медицинские маски одевать, а зимой шарф на морду натягувать.
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"с использованием других средств маскировки лица"

как это вяжется с "медицинские маски одевать" ?

походу даже раскрашивать морду как футбольные фанаты нельзя
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Вот бы и на госуровне перестали ссать и приняли аналогичное решение
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Пусть сначала ментам запретят без идентиф. номеров работать.
А то менты без номеров в балаклавах, а митингующие должны лицом торговать.
Снос палаточного доказал - с Майдана у ментов ничего не поменялось. Также - избивших журналистов и митингующих определить не возможно.
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"Не видно морды- стреляй на поражение!" - Девиз полиции и нацгрардии. И быстро фраера дисциплинируются. Везде пора запретить. Майдан победил, от кого рожи прячете? От "злочинного януковоща"? Так от в Ростове...
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Тут важен не сам запрет..а наказание за нарушение ..
Если наказание это скота в маске сразу в буцигарню..это есть гуд...а если наказания нет...то грош цена этому запрету...
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А когда Янукович написал это в "законах 16 января", все кричали "диктатура" . . .
Заочное осуждение уже тоже предусмотрено - а оно тоже было в "законах 16 января".
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Ну и правильно. Совершенно согласен, с Москалем. Тока мне интересно, а как это сказал??? Предполагаю: "Это, бл... ненормальная ситуация, йо... ва... мать, когда, бл... одни украинцы собираются на массовые мероприятия, йооо... в рот, и прячут свои лица на...й от других украинцев,на...й, прикрываясь при этом, бл..., патриотическими лозунгами, бл....(с) Так?
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Юрисдикция Маскаля на космонавтов распространяется? Реинкарнированный Беркут Авакова-берии работает по гражданам Украины без индентификации и только в балаклавах.Внесудебные расправы и правовой нигилизм присущ правящей правящей верхушке,как никогда.
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Я вважаю, що ніякий Москаль не має права дозволяти чи забороняти людям вдягатися так, як їм заманеться. Не його собаче діло це що в мене на обличчі.
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Правильно. Никаких балаклав. Тем, кто за мадярщину или парашу в Закарпатье вместо балаклав носить вот это: У Закарпатській області заборонили носити балаклави на масових заходах - Цензор.НЕТ 7430
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Закарпатской области запретили носить балаклавы на массовых мероприятиях
 
 
 
 
 
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