 В Закарпатской области запретили носить балаклавы на массовых мероприятиях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба председателя Закарпатской ОГА.

Так, Москаль подписал распоряжение "О запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий на территории Закарпатской области".

Документ рекомендует Главному управлению Нацполиции Украины в Закарпатской области принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица. Кроме того, с профилактической целью полиции поручено идентифицировать людей с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений.

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"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами. Для настоящих патриотов нет ни одного смысла прятать лицо, это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами", - сказал Москаль.