 В Закарпатской области запретили носить балаклавы на массовых мероприятиях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба председателя Закарпатской ОГА.
Так, Москаль подписал распоряжение "О запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий на территории Закарпатской области".
Документ рекомендует Главному управлению Нацполиции Украины в Закарпатской области принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица. Кроме того, с профилактической целью полиции поручено идентифицировать людей с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений.
"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами. Для настоящих патриотов нет ни одного смысла прятать лицо, это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами", - сказал Москаль.
как это вяжется с "медицинские маски одевать" ?
походу даже раскрашивать морду как футбольные фанаты нельзя
А то менты без номеров в балаклавах, а митингующие должны лицом торговать.
Снос палаточного доказал - с Майдана у ментов ничего не поменялось. Также - избивших журналистов и митингующих определить не возможно.
Если наказание это скота в маске сразу в буцигарню..это есть гуд...а если наказания нет...то грош цена этому запрету...
Заочное осуждение уже тоже предусмотрено - а оно тоже было в "законах 16 января".