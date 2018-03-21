 Польша солидарна с Украиной в условиях агрессии России, - глава МИД Чапутович

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович во время представления в Сейме приоритетов внешней политики Польши на 2018 год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Драматические испытания Украины в результате российской вооруженной агрессии вызывают в Польше естественное чувство солидарности с народом, который борется за свободу, целостность и независимость. Мы убеждены, что польско-украинское партнерство является продолжительным и таким должно остаться", - подчеркнул глава МИД Польши.

Чапутович обратил внимание на интенсивную военное сотрудничество и сотрудничество в сфере ВПК двух стран, активное развитие железнодорожного и авиасообщения.

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По словам министра, вскоре польский авиаперевозчик LOT откроет авиасообщение уже с шестым аэропортом в Украине.

"Мы демонстрируем энергетическую солидарность с Украиной в свете решения "Газпрома" о прекращении поставок газа в Украину, поставляя свой газ через узел "Германовице", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Чапутович также обратил внимание, что в прошлом году польские консульства выдали украинцам 1,2 млн виз, в польских вузах обучается более 35 тыс. студентов.

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