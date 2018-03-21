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Все про:беженцы (944) Польша (4248) убежище (210) украинцы (2829)

 300 граждан Украины и 2,1 тыс. граждан РФ обратились за предоставлением убежища в Польше в 2017 году, - Евростат

За предоставление убежища в Польше в прошлом году обратились 300 украинцев и более 2 тысяч россиян.

Об этом говорится в докладе социологической службы ЕС - Евростата - относительно искателей убежища на территории стран-членов в 2017 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше всего в 2017 году к властям Польши за предоставлении убежища обратилось российских граждан - 2120. Вторыми были украинцы - 300. Третье место заняли представители Таджикистана - 85.

Также украинцы обращались об убежище в Чехии (295 человек), Эстонии (10) и Португалии (125).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня в Украине зарегистрировано более 3 тыс. беженцев, - МВД

Всего, по данным Евростата, в 2017 о предоставлении международной защиты в странах ЕС обратились 650 тыс. граждан третьих стран. Это вдвое меньше, чем зарегистрировано в 2016 году.

Больше всего ищущих убежища было из Сирии (102,4 тыс.), Ирака (47,5 тыс.) и Афганистана (43,6 тыс.).

Также читайте: Из-за войны на Донбассе в Беларусь приехало 160 тыс. украинских беженцев и хлынул поток оружия, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/n3056861
 
 
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Семь Рацеян к одному Украинцу??? Неплохая пропорция об уровне жизни..... 300 граждан Украины и 2,1 тыс. граждан РФ обратились за предоставлением убежища в Польше в 2017 году, - Евростат - Цензор.НЕТ 3026
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накуй эти россияне в Польше нужны,уверен что по большинству будет отказ,как и не нужны там черные
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что это за 300 украинцев,которые не захотели получать рабочую визу и работать и жить в Польше,а сразу подали на беженство
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Скорее всего обитатели ОРДИЛО или прифронтовых населённых пунктов. Им легче всего получить статус беженца.
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Вот это поворот!
КАацы! А шотакое?
На месте поляков я бы напрягся...Ща лапти пообвыкнуться и начнут строить "всрусский мир"...
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в Польше россияшкам рога быстро обломают,только пукнут заберут все документы и отправят на родину
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А тем временем французская полиция вторые сутки сношает друга путлера Колю Саркози. 300 граждан Украины и 2,1 тыс. граждан РФ обратились за предоставлением убежища в Польше в 2017 году, - Евростат - Цензор.НЕТ 6865
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интересно бы увидеть скольких лишнехромосомных Польша приняла из этих двух тысяч.
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где ты в католической Польше видел геев?
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Каци кілька років верещали що в Гейропі живуть геї і раптом тікають до них.
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Потім вони будуть кричати" пуцін ввєді!" !
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Венгрия сознательно замалчивает издевательства в трудовых лагерях над украинцами, которые происходили в 1939-1944 годах.
Только весной 1942 года с Закарпатья отправили на принудительные работы вглубь Венгрии более 14 000 человек, пишет журналист Александр Гаврош, передает "Радио Свобода".
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а почему нацистская Германия в буденовке?😁
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это указано, где была опубликована данная картинка.
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Десятки российских бизнесменов и членов их семей оформили мальтийское гражданство за последние три года. Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Мальты, гражданами страны, входящей с 2004 года в Евросоюз, стали более 730 человек. Россияне получили мальтийские паспорта, став участниками программы «Гражданство в обмен на инвестиции», действующей на Мальте с конца 2013 года. Как следует из условий участия в программе, минимальная сумма инвестиций, необходимая для получения гражданства Мальты, - €880 тыс. без учета комиссий и сборов. http://www.yugopolis.ru/news/bolee-700-rossijskih-biznesmenov-i-milliarderov-kupili-pasporta-mal-ty-108830
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Задорнов, ярый нелюбитель всего западного, купил на Мальте дом для дочери. Странно, что не Сызрани? Короче, лицемерие зашкаливает.
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ой, как же так? кацапы бегут жить в Гейропку? 300 громадян України і 2,1 тис. громадян РФ звернулися по надання притулку в Польщі в 2017 році, - Євростат - Цензор.НЕТ 557
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То есть 2,1 тысяча козломордых хочет сидеть в Польше за деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКОВ. А 2 млн украинцев , которые едут туда работать , будут оплачивать содержание этих кацапов из налогов.
А кацапы в это время будут организовывать всякие гадости польско- украинским отношениям.
Лихо
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом300 граждан Украины и 2,1 тыс. граждан РФ обратились за предоставлением убежища в Польше в 2017 году, - Евростат
 
 
 
 
 
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