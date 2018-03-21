 300 граждан Украины и 2,1 тыс. граждан РФ обратились за предоставлением убежища в Польше в 2017 году, - Евростат

Об этом говорится в докладе социологической службы ЕС - Евростата - относительно искателей убежища на территории стран-членов в 2017 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Больше всего в 2017 году к властям Польши за предоставлении убежища обратилось российских граждан - 2120. Вторыми были украинцы - 300. Третье место заняли представители Таджикистана - 85.
Также украинцы обращались об убежище в Чехии (295 человек), Эстонии (10) и Португалии (125).
Всего, по данным Евростата, в 2017 о предоставлении международной защиты в странах ЕС обратились 650 тыс. граждан третьих стран. Это вдвое меньше, чем зарегистрировано в 2016 году.
Больше всего ищущих убежища было из Сирии (102,4 тыс.), Ирака (47,5 тыс.) и Афганистана (43,6 тыс.).
КАацы! А шотакое?
На месте поляков я бы напрягся...Ща лапти пообвыкнуться и начнут строить "всрусский мир"...
Только весной 1942 года с Закарпатья отправили на принудительные работы вглубь Венгрии более 14 000 человек, пишет журналист Александр Гаврош, передает "Радио Свобода".
А кацапы в это время будут организовывать всякие гадости польско- украинским отношениям.
Лихо