 300 граждан Украины и 2,1 тыс. граждан РФ обратились за предоставлением убежища в Польше в 2017 году, - Евростат

Об этом говорится в докладе социологической службы ЕС - Евростата - относительно искателей убежища на территории стран-членов в 2017 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше всего в 2017 году к властям Польши за предоставлении убежища обратилось российских граждан - 2120. Вторыми были украинцы - 300. Третье место заняли представители Таджикистана - 85.

Также украинцы обращались об убежище в Чехии (295 человек), Эстонии (10) и Португалии (125).

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Всего, по данным Евростата, в 2017 о предоставлении международной защиты в странах ЕС обратились 650 тыс. граждан третьих стран. Это вдвое меньше, чем зарегистрировано в 2016 году.

Больше всего ищущих убежища было из Сирии (102,4 тыс.), Ирака (47,5 тыс.) и Афганистана (43,6 тыс.).

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