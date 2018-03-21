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 Общество
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Все про:армия (6808) Кабмин (10349) призыв (437)

 На срочную службу в апреле-мае призовут более 15 тысяч человек

Кабинет Министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в апреле-мае 2018 года, в количестве 15 тысяч 190 человек и выделил на эти цели 54,9 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", из общего числа призывников 8 тысяч 990 человек будут направлены в Вооруженные Силы Украины, 4 тысячи - в Национальную гвардию, 1,2 тысячи - в Государственную пограничную службу и еще одна тысяча - в Государственную специальную службу транспорта.

На проведение весеннего призыва Кабмин выделил 54,94 млн грн, из которых 32,5 млн грн – на проведение призыва в ВСУ, 14,4 млн грн - в Нацгвардию, 4,3 млн грн - в Госпогранслужбу и 3,6 млн грн - в Госспецтрансслужбу.

Объем расходов на одного призывника составляет 3 тыс. 617,13 грн, из них: 3,5 тыс. грн - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

Также читайте: Суд оштрафовал на 5 тыс. грн военкома на Львовщине за публикацию в Facebook списков 15 тысяч "уклонистов"

Источник: https://censor.net.ua/n3056860
 
 
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не забудьте найти Друщатика,Гыгнутого,13331333
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а сам то как сплоховал или молодец против овец...
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Строковий призов на час війни потрібно припинити - це повний ідіотизм! Гроші, бронетехніка та казарми потрібні для контрактників, які мають захищати Україну в АТО, а в призов будемо гратись після війни!
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Казарми стоять пусті - військові частини на сході. Строковий призов - це посилення резерву на випадок повномасштабних дій. Так що, ти або не подумав, або ворог.
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В казармах мають жити контрактники, які готуються до ротації в АТО. Строковиків в АТО не посилають, найух вони взагалі потрібні! Немає грошей забезпечити навіть діючу армію сучасною зброєю та бронетехнікою, а тут ще потрібно бавитись в солдатики з дітьми! Жодного призову до кінця війни не має бути! Все військове майно має використовуватись тільки для контрактників, для їх якісної підготовки та підвищення кваліфікації! Досить вже будувати потешні війська, потрібні війська які вбивають ворога насмерть, швидко, ефективно та дешево!
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Расскажи еще про голых-босых-голодных-безоружных солдат. Сдается мне, ты дочь офицера?
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на 15 тыс 55 лямов? Раньше это была почётная обязанность и денег не платили
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valentyna 7f6f0f14 сплоховала как раз ты,овца немытая)))свалила в германию тянуть социалку
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Весенний призыв: На срочную службу в апреле-мае призовут более 15 тысяч человек

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Нормально!
Кто в армии не служил-тот латентный гомосек..
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гомосек - это круто, можно убежише в ЕС получить по притеснению.
по теме не наберут, все уже в Польше.
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А те хто служив типо уже не латентные, а опробованые и подтвержденные???
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Да пошли вы нах. Нема дурных. Как всегда словят только хромого слепого и горбатого потому что здоровые и смекалистые убегут от вас.

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каким-то не тем патриотизмом пробздело...
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Патриотизм придумали евреи и шоветском шоюзе чтобы не платить людям зарплату. А мое мнение что я не обязан отдавать свое здоровье за барыгу и его заводы. Да и не вижу смысла воевать за страну где человеческая жизнь ничего не стоит, и человек не имеет права на самозащиту и защиту своего дома и родных.
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ты имеешь полное право на такую точку зрения.

но какого хрена, спрашивается, ты тут пыжишься тогда из себя патриота разыгрывать ?
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Нормально, будем вас, уродов, уничтожать.
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И сколько из этих 15 000 женщин? У нас же равноправие?
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А представьте акцию протеста феменисток, что бы забрали не 15 000 мужчин, а по 7 500 женщин и мужчин. Представили? Вот и я тоже нет. Требования феменисток заканчиваются на вопросе обязательного призыва в армию.
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Дак женщины у нас только за равноправие чтобы мужик половину заработанного отдавал ей, а лучше все. По мнению женщин, мужик только тот который отдает всю зарплату бабе а себе оставляет только на проезд иначе он не мужик. А когда наравне таскать мешки так бабы сразу включают дурочку и правила етикета.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа срочную службу в апреле-мае призовут более 15 тысяч человек
 
 
 
 
 
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