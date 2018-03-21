 "Повышенные пенсии военнослужащим начнут выплачиваться в апреле, с учетом сумм с января по март", - Рева

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 21 марта, на заседании Кабинета министров Украины министр соцполитики Андрей Рева доложил о ходе пенсионных реформ в части пересмотра пенсий военнослужащим.
"Принятие постановления КМ №103 позволило начать первый этап перерасчета пенсий силовикам", - напомнил он.
Ввоеннослужащим перерасчет пенсий будет осуществляться по трем факторам: оклад, звание и надбавка выслугу лет.
Для милиционеров-пенсионеров пенсии также пересмотрят с января текущего года.
Правительство предусмотрело механизм выравнивания начисления пенсий для всех силовиков.
"Не смотря на способы повышения пенсий, размер повышения у военнослужащих и милиционеров практически идентичны", - сказал министр.
На первом этапе пенсии для силовиков повышаются на 1500 грн с 1 января 2018 года. В течение же двух лет пенсионное обеспечение выростет почти вдвое.
Нерешенным, по словам Ревы, остается только вопрос надбавок к пенсии за службу в АТО и других надбавок за особые условия службы.
В апреле правительство начнет выплату повышенных пенсий воинам с учетом сумм, которые должны были быть выплачены с января по март.
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Спасибо тебе чинуша.
Теперь буду не экономить...
-А пусть он сам за вас похлопочет, а мы рассмотрим.
- А что сыграть-то?
- Мурку!!! (с)
***
він що жартує?
Давно из окопа, кстати?
Кстати, поц, в Украине не дяревни, а села
с конституции начни)))