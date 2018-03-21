 "Повышенные пенсии военнослужащим начнут выплачиваться в апреле, с учетом сумм с января по март", - Рева

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 21 марта, на заседании Кабинета министров Украины министр соцполитики Андрей Рева доложил о ходе пенсионных реформ в части пересмотра пенсий военнослужащим.

"Принятие постановления КМ №103 позволило начать первый этап перерасчета пенсий силовикам", - напомнил он.

Ввоеннослужащим перерасчет пенсий будет осуществляться по трем факторам: оклад, звание и надбавка выслугу лет.

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Для милиционеров-пенсионеров пенсии также пересмотрят с января текущего года.

Правительство предусмотрело механизм выравнивания начисления пенсий для всех силовиков.

"Не смотря на способы повышения пенсий, размер повышения у военнослужащих и милиционеров практически идентичны", - сказал министр.

На первом этапе пенсии для силовиков повышаются на 1500 грн с 1 января 2018 года. В течение же двух лет пенсионное обеспечение выростет почти вдвое.

Нерешенным, по словам Ревы, остается только вопрос надбавок к пенсии за службу в АТО и других надбавок за особые условия службы.

В апреле правительство начнет выплату повышенных пенсий воинам с учетом сумм, которые должны были быть выплачены с января по март.