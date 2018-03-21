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 Политика Украины
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Все про:пенсионная реформа (1050) пенсия (1707) военнослужащие (3518) Рева (347)

 "Повышенные пенсии военнослужащим начнут выплачиваться в апреле, с учетом сумм с января по март", - Рева

Нерешенным остался только вопрос надбавок за службу в зоне Антитеррористической операции.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 21 марта, на заседании Кабинета министров Украины министр соцполитики Андрей Рева доложил о ходе пенсионных реформ в части пересмотра пенсий военнослужащим.

"Принятие постановления КМ №103 позволило начать первый этап перерасчета пенсий силовикам", - напомнил он. 

Ввоеннослужащим перерасчет пенсий будет осуществляться по трем факторам: оклад, звание и надбавка выслугу лет.

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Для милиционеров-пенсионеров пенсии также пересмотрят с января текущего года.

Правительство предусмотрело механизм выравнивания начисления пенсий для всех силовиков.

"Не смотря на способы повышения пенсий, размер повышения у военнослужащих и милиционеров практически идентичны", - сказал министр.

На первом этапе пенсии для силовиков повышаются на 1500 грн с 1 января 2018 года. В течение же двух лет пенсионное обеспечение выростет почти вдвое.

Нерешенным, по словам Ревы, остается только вопрос надбавок к пенсии за службу в АТО и других надбавок за особые условия службы.

В апреле правительство начнет выплату повышенных пенсий воинам с учетом сумм, которые должны были быть выплачены с января по март.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056858
 
 
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"Повышенные пенсии военнослужащим начнут выплачиваться в апреле, с учетом сумм с января по март"

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Спасибо тебе чинуша.
Теперь буду не экономить...
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Повышенные пенсии военнослужащим начнут выплачиваться в, январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, ..... Басня эта тянется еще с осени 2017-го... "Повышенные пенсии военнослужащим начнут выплачиваться в апреле, с учетом сумм с января по март", - Рева - Цензор.НЕТ 7716
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-А мусорка своего отдашь нам на съедение?
-А пусть он сам за вас похлопочет, а мы рассмотрим.
- А что сыграть-то?
- Мурку!!! (с)
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Любимая тема пенсов с цензора. А таких здесь 95%. Монитор сильно не заплюй "Підвищені пенсії військовослужбовцям почнуть виплачувати у квітні, з урахуванням сум із січня по березень", - Рева - Цензор.НЕТ 3464
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ну, пенсы на ЦН сидят, бо на пенсии. Ты же чем промышляешь, что в рабочее время здесь околачиваешься? "Підвищені пенсії військовослужбовцям почнуть виплачувати у квітні, з урахуванням сум із січня по березень", - Рева - Цензор.НЕТ 7790
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Тебе стока не заработать. Ты за свою пенсию переживай.
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понятно, очередной олигарх. Так тебе ж тогда по штату пресс-секретарь положен, чего сам по клаве лупишь?
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Повышенные пенсии кому? Тем кто ни разу не воевал за Украину а сидели на шее у народа на своих складах и саунах распродавали военное имущество? А когда пришло время воевать то Турчинов не смог собрать 5тыс. солдат чтобы хоть как то границу защитить от сепаратистов.
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а ты на чьей шее сидишь? "Повышенные пенсии военнослужащим начнут выплачиваться в апреле, с учетом сумм с января по март", - Рева - Цензор.НЕТ 2067
Давно из окопа, кстати?
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Вот из-за такого отношения к армии как у тебя носов, мы и получили то Шо получили в 2014-м. Причем тут воевал или не воевал? А как быть с теми кто уже не может воевать или угробил свое здоровье в армии? Бредятину не неси!
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угробил свое здоровье в армии? Каким образом? Мешки тяжелые через забор части перекидывал и грыжу получил или в сауне с бл*дями угорел?
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сына, расскажи про свой боевой путь, где там тебя в шинель ранили?
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Мудила ты недоделанный! Ты думаешь почему в совковые времена младших офицеров выпирали на пенсию в 40 лет? Да потому, что он уже не может наравне с 20-тилетними солдатами бегать по полигонах, ночевать в железных кузовах, есть сухпай со своей язвой, прыгать с праршютом в полной экиперовке и т.д. и т.п. Видно Шо тебя маманя в свое время отмазала от армии купив у продажного военкома тебе липовую язву. Или ты думашь, что здоровье можно угробить только мешки тягая?
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Меньше нужно бухать и нажираться. Посмотри на американских 60-ти летних генералов и посмотри на наших 40-ка летних хряков, которые телом как советская повариха а развитием сравнимы с американским сержантом.у
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Если у тебя среди знакомых одни военные алкаши, тогда понятно... Среди моих знакомых таких нет.
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И где же вы все были в 2014 году? С гемороем на больничке сидели нервно прислушиваясь к шорохам за дверью?
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да он в каждом высере всех на фронт отправляет, военком диванный
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Да я тебе говорю факты. Страну защитили те кто даже в армии не служил, добровольцы и студенты со стариками. Армия же как и мусора разбежалась при первом же выстреле или еще хуже перешли на сторону врага. Или уже забыли как такая гордая 25-я десантная бригада сдала троим хромым сепаратистам 6 БПМ и Нону и личное оружие и с гордо поднятой головой вернулись в часть босиком?
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Брешеш, Носов, як останнє ху"ло, брешеш. Армія не розбіглась. Бігати було нема кому. До вторгнення паРаші в Україну армія практично була знищена. Бойова підготовка була зведена на нуль. Кадрова робота була зорієнтована на користь ворога. Міністром Оборони був росіянин. Про, що можна казати далі. Якщо у вас мають бути запитання, то не до тих зараз є ветеранами і пенсіонерами, а до тих, хто був на конкретних посадах. І перше за все ваші питання стосуються діяльності наших бувших ГК ГК ЗСУ та їх Міністрів. Чомусь у вас немає запитань по розмірам іх пенсій і не тільки.
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Если у нас небыло армии откуда у нас 550 тысяч военных пенсионеров? Да буквально недели две назад наблюдал как ети лет 40-ка пенсионеры с мордами что в двери маршрутки не влазит митинговали чтобы им пенсию повысили. Да меня аж злость взяла пристрелить ублюдков на месте. Деды старые добровольцами на фронте сейчас в окопах сидят, а ети в дубленках хряки что аж кожа на морде трещит от сала пенсионеры оказались.
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Ситуации бывают разные. Это не кино по телевизору, а реальная жизнь. Армию разваливали все годы независимости. Во первых ничего не обновлялось ни техника ни вооружение. Второе, зарплату платили копеешную, только для того, что бы офицер или солдат мог физически существовать, жилищные условия вообще никакие. А когда пришел на трон хряк бЄглый так вообще ускорил развал в разы. В 2014 не то, что не было чем заправить танк или БТР, аккумуляторов на них не было, я не говорю уже о боевой подготовке личного состава. С таким отношением к армии чего ты хотел от нее ожидать? Шли туда служить зачастую и не те которые должны служить в армии. Но не подняв пенсии военнослужащим этим мы нанесем еще больше морального удара армии потому как нынешний военнослужащий есть потенциальным пенсионером. И должен быть уверен, что в случае утраты здоровья он будет обеспечен материально. Тогда и стимул служить и защищать Родину будет.
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О, начались отмазки. зарплату не платили, армию развалили, не обеспечивали старость... все то о чем я и говорил... Стимула вам небыло Родину защищать? А то что добровольцы с деревянными дубинками и охотничьими ружьями вышли совсем бесплатно защищать страну ето ниочем не говорит? Да и добровольцы почему то не задумывались ни о материальном обеспечении ни о своем здоровье ни о том что его убьют и семья останется без кормильца. А вы как говорится обосрались, молча стойте и обтекайте, ждите пока высохнет.
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эт с какой стороны посмотреть - "беркута" тоже "служили"...а нынешние вертухаи из национальной гвардии, что разгоняют митинги и демонстрации, кому "служат"????
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А где разгоняют митинги и демонстрации сейчас? Ты случаем 2013-й с 2018-м не перепутал?
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а не далее как три дня назад, вертухаи из полиции и "гвардии" блокировали все дороги к "будке" порошенки - забыл соевый???? тогда же, в Киеве бандиты в форме полицейских и нацгвардии совершили вооруженный грабеж(!) и УКРАЛИ машину со...сценой для ЗАКОННОГО митинга - запамятовал порохосос??? а КАК эти бандюки проводят "СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ", с разбитыми головами и РАЗГРОМЛЕННЫМИ полаточными городками, видела вся страна - у одних у вас, рошеновский непотреб, ПОВЫЛАЗИЛО??!!!
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а КАКОЕ "отношение" должно быть к военным, что стояли в Крыму?????
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Так, а им никто и не собирается что-то добавлять или платить. Они продались хуйлу, пусть у него и просят.
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Вот и не пошли воевать из-за того, что государство плевало на них все 25 лет независимости.
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Хлебало завали. Если тебе, дегенерату, не известно, то в 2014 году произошел третий по счету, начиная с 1991 года, вооруженный конфликт с РФ за территорию Украины. После второго конфликта русня решила развалить армию Украины через кадры, что она и сделала за 10 лет
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Стране нужны только бывшие военные и мусора?А кто вас хлебушком кормить будет? Уколы в попу делать ?В дневнике писать что пиво пили в спортзале? Будки для жилья строить ? Петя что ли с Гросей?
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Да выплачивайте уже, с октября трындите про эти пенсии, всех уже достало...
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какие нах пенсии - налогов нет - субсидии в жо.... "Підвищені пенсії військовослужбовцям почнуть виплачувати у квітні, з урахуванням сум із січня по березень", - Рева - Цензор.НЕТ 8511
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уууу, сколько здесь прапорщиков с одним погоном обиженных собралось.
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х*** тебе. Будешь отжимать сопляков деревенских. А если надо я больше тебя отожмусь. А ты хоть раз прижмешься к земле или как мяч по земле катаешься?
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если такой упитанный спортом, чё сепаров не гоняешь? Или занят борьбой с монитором?
Кстати, поц, в Украине не дяревни, а села
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Так сепары сейчас в погонах и в палиции и нацхвартии служал. А в 2014 гонял еще как и фронту помогал. Но в 2015 друзья вернулись с фронта, рвссказали что там творит власть, про контрабанду, про предательства, про мусоров которые ближе чем на 30 км к фронту не подезжают а стоят на блокпостах грабят и фурами домой награбленное отправляют где ихние жены продают на рынках и в своих магазинах, плюнув на ету страну сказали что делать там нечего.
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наверно на Мальдивах не сезон .Земля ближе к Солнцу - жара
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103 постанова это схема кабмина но любое решение не можеть быть выше Закона Украины
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у нас стока законов что все их и выполнить нереально
с конституции начни)))
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ЗАКОН УКРАЇНИПро пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 29, ст.399){Статтю 43 доповнено частиною згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015}У разі якщо на момент призначення або виплати пенсії відбулася зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення та/або були введені для зазначених категорій осіб нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, встановлених законодавством, пенсія призначається з урахуванням таких змін та/або нововведень, а призначена пенсія підлягає невідкладному перерахунку.{Статтю 43 доповнено частиною згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 900-VIII від 23.12.2015}{Стаття 43 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3946-12 від 04.02.94, № 126/95-ВР від 06.04.95, № 103/96-ВР від 25.03.96, № 1519-IV від 19.02.2004,
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Нормальные пенсии украинцы начнут получать после смены этой власти на выборах. Если конечно Надюха не прикончит их всех раньше минометами. Лично я готов к любому повороту событий. И если мы наших слуг народа в один день потеряем, то я с удовольствием их всех помяну.Вместе с реформами. "Підвищені пенсії військовослужбовцям почнуть виплачувати у квітні, з урахуванням сум із січня по березень", - Рева - Цензор.НЕТ 5585
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Повышенные пенсии военнослужащим начнут выплачиваться в апреле, с учетом сумм с января по март", - Рева
 
 
 
 
 
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