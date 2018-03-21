 В ночь с субботы на воскресенье Украина переходит на летнее время

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"В ночь с субботы на воскресенье часовую стрелку нужно перевести на 1 (один) час вперед", - сказано в сообщении.
Как известно, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, Кабмин постановил ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.
Уже депутаты Европарламента обратились к предсе-лю,чтоб это отменить.
Ответить. Перемога.Раз какцапчики жалуются: Татьяна 17.02.2018 в 14:53 Верните летнее время. Екатеринбург. Вячеслав 19.03.2018 в 11:17.-Верните перевод времени. Я из Липецка.- Перевод на летнее время в России 2018.
Бабака, що пророкував ранню весну, викликано в СБУ для дачі пояснень