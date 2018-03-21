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 Общество
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Все про:время (118) Кабмин (10349)

 В ночь с субботы на воскресенье Украина переходит на летнее время

25 марта 2018 в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"В ночь с субботы на воскресенье часовую стрелку нужно перевести на 1 (один) час вперед", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продажа билетов на даты после 25 марта приостановлена в связи с переходом на летнее время, - "Укрзализныця"

Как известно, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, Кабмин постановил ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.

Источник: https://censor.net.ua/n3056854
 
 
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Перейти на летнее время последний раз и хватит издеваться...
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А что тебя в этом так напрягает..?? Головка бо-бо..??
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...просто непонятно, це зрада чи перемога? В ночь с субботы на воскресенье Украина переходит на летнее время - Цензор.НЕТ 1611 В ночь с субботы на воскресенье Украина переходит на летнее время - Цензор.НЕТ 763
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Рашка, Казахстан та Киргизія скасували перехід ліиній час, ваті заважає по расеє час виставляти на годинниках.
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Летнее время. То снег, то мороз. Даже коты какие-то прибитые. Помню единственный солнечный день, в марте.
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Солнце вручную по небу гоняют, безбожники коммуняки.
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Вот ВООБЩЕ не понятен этот трах мозга и организма с переводом времени!!!!!!!!!
Уже депутаты Европарламента обратились к предсе-лю,чтоб это отменить.
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И правильно обратились! А турки так просто сделали: ба-бах и прекратили этот идиотизм. А я- понятия не имел... и в ноябре, прилетев в Стамбул, чуть не опоздал на самолет в Гану, бо привык, что у нас с ними- одинаково... Было дело. 6-)
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Хорошо, вы теперь будете вместе с нами, не надо будет Цензора ждать целый час когда проснётся...
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та ваши мокшанские братья здесь с шести утра по-нашему. и кой чёрт их так рано на работу гонит?
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А хорошо звучит: летнее время...Хоть это в морозный снежный день радует. （это без учета самого того идиотизма спереводом стрелок часов туда-сюда, эффект от которого толком никто обьяснить не может）. В ночь с субботы на воскресенье Украина переходит на летнее время - Цензор.НЕТ 404
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Треба ще законом провести перехід на літню погоду. А то щось порушення за порушенням...
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перевод стрелки на 1 час вперед ./Зрада.В Липецке-там где рошен Порошенко-«Перевод на летнее время в России 2018.- Не предвидится.»
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...просто непонятно, це зрада чи перемога?21.03.2018 12:17
Ответить. Перемога.Раз какцапчики жалуются: Татьяна 17.02.2018 в 14:53 Верните летнее время. Екатеринбург. Вячеслав 19.03.2018 в 11:17.-Верните перевод времени. Я из Липецка.- Перевод на летнее время в России 2018.
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Господе! Да вразуми же, наконец, этих идиотов ! Сколько можно издеваться над людьми? Пользы -ложка,вреда -бочка!
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после деня рождения...на больную голову, не выспавшись...на работу
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Вы уже задрали весь народ с вашими переводами.Шкурники!
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Ура !!!! еле дождался надо еще 1 марта было ПЕРЕВОДИТЬ !!!! СОЛНЫШКО уже на МАКУШКЕ а на часах только 8 утра !!!! правильно ДЕЛАЕМ что переводим !!!
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сколько ТУПЫХ коментов ???!!! народ , неделю и вы все ПРИВЫКНИТЕ , а сон при ДНЕВНОМ свете это ГРЕХ !!!! кто РАНО встает, тому Бог дает !!!
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из сети

Бабака, що пророкував ранню весну, викликано в СБУ для дачі пояснень
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ ночь с субботы на воскресенье Украина переходит на летнее время
 
 
 
 
 
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