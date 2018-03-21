 В ночь с субботы на воскресенье Украина переходит на летнее время

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"В ночь с субботы на воскресенье часовую стрелку нужно перевести на 1 (один) час вперед", - сказано в сообщении.

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Как известно, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, Кабмин постановил ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.