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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2200) охрана (556) Курченко (440)

 НАБУ подтвердило наличие в штате бывшего охранника Курченко. ДОКУМЕНТ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили, что у них в штате работает Владимир Гончар, который ранее работал в охране беглого олигарха Сергея Курченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Українських Новин".

"Гончар является оперативным сотрудником НАБУ, назначен в ряды бюро по результатам конкурсного отбора, который был проведен на общих основаниях. По результатам тестов и собеседования с Гончаром, конкурсная комиссия, в состав которой входят представители общественности, члены Совета общественного контроля при НАБУ, признала его победителем конкурса и рекомендовала к назначению", - говорится в ответе.

НАБУ подтвердило наличие в штате бывшего охранника Курченко 01

Перед назначением Гончар успешно прошел специальную проверку согласно требованиям закона.

14 декабря 2017 года он был назначен на оперативную должность в бюро. 

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Ранее в СМИ сообщили, что в НАБУ работает человек, приближенный к беглому олигарху Сергею Курченко.

Оперативный сотрудник первого отдела управления специальных операций НАБУ Владимир Гончар работал до 2014 года личным охранником олигарха Сергея Курченко.

Якобы по данным Государственной пограничной службы, он только в 2013 году более 15 раз пересекал границу Украины в частном самолете вместе с Сергеем Курченко. Перед самым Майданом он постоянно был пассажиром частных самолетов, которые летали из киевских Жулян в Москву. Во всех полетах он сопровождал Курченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3056852
 
 
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Свой среди чужих, чужой среди своих? Вот не могут до конца провести люстрацию .
Хороший Человек- это не профессия
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Можем только догадываться где теперь работает Голубан
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Если он классный опер, почему бы ему не работать в НАБУ. Можно подумать он у Курченко работал чисто за "рыговскую идею", а не за бабки.
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Ну и что? Он просто охранник. ПАП тоже работал у Януковича, но далеко не охранником. Так что?
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100% , то что основатель рыгов страной рулит , ни кого не настораживает ...но вот помоями в сторону НАБУ плеснуть - это задача номер один для провластных сми
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Понятно теперь почему дело Злочевского НАБУ закрыло и почему по просьбе защитников януковича те устраивали обыски, стараясь помочь ему вернуть конфискованные 1,5 млрд.
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президентом у нас работает министр Януковича - это никого не смущает? охранник Курченко - это не диагноз, а вот министр...
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Украина иногда похожа на девочку подростка, напялившей на себя все мамино золото, запихнувшая в рюкзачок все папино бабло и полетевшая потусить на пати, скушать пирожок выпить с горла бутылочку оболонского в 2 часа ночи на Троещине
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Лучшая люстрация - пеньковая верёвка. И не было бы ни каких Голубанов-Пошонок-Гончаров.
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Не такие ли гончары установили прослушку в кабинете Холодницкого? Вот и получается, что враг узнает государственные тайны порой раньше некоторых официальных органов, а подозреваемые успевают вовремя уничтожить следы противоправной деятельности или ретироваться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ подтвердило наличие в штате бывшего охранника Курченко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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