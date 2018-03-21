 НАБУ подтвердило наличие в штате бывшего охранника Курченко. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Українських Новин".

"Гончар является оперативным сотрудником НАБУ, назначен в ряды бюро по результатам конкурсного отбора, который был проведен на общих основаниях. По результатам тестов и собеседования с Гончаром, конкурсная комиссия, в состав которой входят представители общественности, члены Совета общественного контроля при НАБУ, признала его победителем конкурса и рекомендовала к назначению", - говорится в ответе.

Перед назначением Гончар успешно прошел специальную проверку согласно требованиям закона.

14 декабря 2017 года он был назначен на оперативную должность в бюро.

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Ранее в СМИ сообщили, что в НАБУ работает человек, приближенный к беглому олигарху Сергею Курченко.

Оперативный сотрудник первого отдела управления специальных операций НАБУ Владимир Гончар работал до 2014 года личным охранником олигарха Сергея Курченко.

Якобы по данным Государственной пограничной службы, он только в 2013 году более 15 раз пересекал границу Украины в частном самолете вместе с Сергеем Курченко. Перед самым Майданом он постоянно был пассажиром частных самолетов, которые летали из киевских Жулян в Москву. Во всех полетах он сопровождал Курченко.