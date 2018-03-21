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 Политика Украины
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 МИД требует от России освободить похищенного спецслужбами Гриба, - Беца

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить похищенного в Беларуси украинца Павла Гриба, которого продолжают удерживать в российском СИЗО.

Об этом в своем Твиттере сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

"20.03 российский суд оставил политзаключенного П.Гриба под стражей до 4.05. Вопреки законам не допустили мать навестить сына. Требуем освободить Гриба", - заявила Беца.

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МИД требует от России освободить похищенного спецслужбами Гриба, - Беца 01

Напомним, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. 11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.

12 октября отец П.Гриба И.Гриб сообщил, что российская сторона отказала украинским врачам в допуске к его сыну. "Все попытки попасть в СИЗО-5 г. Краснодар были отклонены, без ответа российской стороны", - рассказал он.

18 октября Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил содержание под стражей Павла Гриба до 4 января 2018 года.

В Государственной пограничной службе Украины выразили возмущение таким решением российского суда. В ведомстве напомнили, что ноту протеста выразило Министерство иностранных дел Украины, поскольку "безосновательное содержание Павла Гриба под стражей в СИЗО г.Краснодара по сфабрикованному обвинению является очередным свидетельством политического характера дела".

20 ноября украинский консул посетил Павла Гриба, встреча длилась семь минут. По результатам этой встречи отец парня Игорь Гриб сообщил, что состояние здоровья Павла ухудшается, его тело обсыпано язвами. Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил содержание под стражей П.Гриба до 4 марта 2018 года.

1 февраля 2018 года И.Гриб сообщил о неудовлетворительном состоянии здоровья сына и отсутствии необходимой медицинской помощи. По его словам, профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нет и никто не сможет оказать необходимую медицинскую помощь.

Он также сообщил, что 1 февраля состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения, причем адвокат узнала о заседании случайно. "1 февраля, в нарушение всех сроков, состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения удержания Павла. Адвокат о судебном заседании случайно узнала за сутки. Все было сделано так, чтобы родители не успели приехать", - уточнил И.Гриб.

Источник: https://censor.net.ua/n3056851
 
 
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Мерветчука надо сначала поймать! Как ты его поймаеш, если он прячется?!?
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Пора призвать ООН, ОБСЕ и другие организации , в которые ЖАЛУЕТСЯ на Украину КАЗЛОМОРДИЯ . Пусть помагают освобождать СВОРОВАННЫХ (!!!) украинцев.
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ПУЦЬКИНУ - Ти, президент, чорт мокшанський, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Якiй тив чорта президент, лицар і говнокомандувач, коли голою сра*ою ежака не вбєш?! Чорт ти, вис*ана твоя морда. Пітух ти навозний, Гамбурзький і Якутський! Hе будешь ти, су*iн син, синiв україннських пiд собой мати, твойого вiйська ми не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно*об твою мать! Вавилоньский ти жихась, Македонський колесник, Iєрусалимський бравирник, Александрiйський козолуп, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Сирійський кат, випердок хімічний, у всего свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида онук, а нашего х*я крюк. Свиняча ти морда, кобиляча с*ака, рiзницька собака, нехрещений лоб, ну и мать твою й*б. От так тобi Українці видказали, плюгавче. Не будеш ти i свиней християнських пасти і собак до смерті паплюжити. Тепер кінчаємо, бо числа не знаємо i календаря не маємо, мiсяц у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй в ср*аку нас!..
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Это вы по типу Запорожцы пишут письмо султану?
Вот не ссорились бы с турками 300 лет назад - были бы сейчас в нато😀😀😀😀 а теперь одни от кацапов отбиваемось . Европа даже оружие не дает
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А на біса він туди їхав? Може нехай посидить пару років щоб бути за приклад для инших?
Бо вже набридли всі ці "викрадені" за власним бажанням. А тепер я, як платник податків, маю оплачувати всі заходи щодо "визволення"? Визволяти треба полонених. А не "грибів".
Бачив якось на ТБ його батька. Щось не видно великого суму за сином.
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США защищает каждого своего гражданина. Надо учиться у великих
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А почему к бацьке и Белорусии нет вопросов и претензий???
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МИД требует от России освободить похищенного спецслужбами Гриба, - Беца - Цензор.НЕТ 9448 Евгений Калашников забудь БАТЬКУ МИД требует от России освободить похищенного спецслужбами Гриба, - Беца - Цензор.НЕТ 9448 и Белоруссия, нет батьки и Белорусии ...

Есть диктатор пуйлы и есть БЕЛАРУСЬ...
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Кто его арестовал, тот и виноват, виноват лука, и нех гнать на кацапов. Они его взяли из Беларуси, значит лука виноват во всех грехах.
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"и нех гнать на кацапов"
Почему же? они с Лукой соучастники преступления, скорее всего его инициаторы, и именно кацапы держат парня в тюрьме.
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а чего он вообще туда поперся...знал же чем грозит...а теперь сидеть придется...
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Ну он же не знал что тут в Беларуси -кацапия рулит...
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Посидить років з 5 -- дізнається. Буде йому на користь. І иншим наука.
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Павел без лечения 5 лет не проживёт, тем более в тюрьме. Не забывайте, он инвалид детства.
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Позор бацьке, шестёрка у ихтамнетов. Ещё он хотел быть миротворцем- х@ёрцем! МЗС вимагає від Росії звільнити викраденого спецслужбами Гриба, - Беца - Цензор.НЕТ 2000
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Требывать от Рашки что либо полный обсурд - это ебанутая страна - Мордор Статанинский ...
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Естественный отбор в действии. Зачем этот даун Украине? У него кровь циркулирует по малому кругу- голова- головка. Забыть о нем хай ему на крытке простату разминают. Чмо недоношеное.
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Лукашенко - подхуйловник. В настоящее время Беларусь - не дружественное нам государство. А паРаша - мерзкое мафиозное квазигосударственное образование, населённое глупым, трусливым и подлым населением. И Беларусь и паРашка - враги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД требует от России освободить похищенного спецслужбами Гриба, - Беца
 
 
 
 
 
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