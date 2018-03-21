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 Совфед России призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить Украину за недопуск россиян в дипучреждения для голосования на выборах президента РФ

Совет Федерации России на пленарном заседании 21 марта принял заявление с призывом к ООН, международным парламентским объединениям и парламентам европейских стран осудить действия украинских властей, которые не обеспечили доступ граждан России на избирательные участки для голосования на выборах президента РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Совет Федерации призывает ООН, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и парламенты государств-участников ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Европарламент осудить действия властей Украины, нарушающие избирательные права граждан России и общепризнанные нормы и принципы международного права", – говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС получил от Украины список из 140 человек, причастных к проведению незаконных выборов президента РФ в Крыму

Российские парламентарии считают что это противоречит всем международным обязательствам Украины, в частности, Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенциии о консульских сношениях, а также Консульской конвенции между Россией и Украиной 1993 года.

Напоминаем, 16 марта МВД Украины сообщило, что в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств в Украине граждане России допускаться не будут, за исключением лиц с дипломатическим статусом.

Глава МИД Украины Павел Климкин еще 23 февраля сообщал, что украинская сторона направила ноту в МИД России, в которой выразила "решительный протест против выборов президента России на территории оккупированного Крыма", также Украина предостерегла от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса и подчеркнула, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве России в Украине "без полного выполнения первых двух условий".

Также читайте: Более 90% крымских татар на полуострове "абсолютно проигнорировали" выборы президента РФ, - Чубаров

В России и оккупированном ею Крыму 18 марта прошло голосование на выборах президента. Избирательные участки на материковой части Украины были заблокированы.

Источник: https://censor.net.ua/n3056850
 
 
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Пора в рашу высылать психиатров .
Это уже диагноз
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Негашеная известь, кислота и массовые расстрелы - вот спасение рассии.
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Заборона дусту призвела що масових смертей ув Африці. Ініціаторку цієї заборони вважають такою, що перевершила Гітлера...
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Дуст запрещен во всем мире. а поподробнее нельзя про Африку?
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Та почитайте бодай вікі "ДДТ".
Можна це:
ДДТ
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Так. Але спочатку до України. Бо якби на початку війни було розірвано дип. стосунки, то проблеми "голосування" кцпів в Україні не було б через відсутність дип. установ. Тепер кцпи висувають цілком законні вимоги: забезпечте функціонування дип. установ. Я не здивуюся, якщо вони ще звернуться до якогось суду і він винесе вирок на їх користь.
Тобто: або ми не маємо дип. стосунків зі всіма наслідками, або ми виконуємо взяті на себе зобов'язання щодо забезпечення роботи дип. установ.
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Клин клином вышибают. На хрена Украине заморачиваться этой парашей? Есть гаранты будапештского меморандума - пусть дают раше в глаз . И попутно вернут украинский арсенал ЯО
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росія теж "ґарант". Рада Федерації Росії закликала ООН, ОБСЄ та ПАРЄ засудити Україну за недопуск росіян у дипустанови для голосування на виборах президента РФ - Цензор.НЕТ 5831

Нехай сама себе, як кажуть американці Рада Федерації Росії закликала ООН, ОБСЄ та ПАРЄ засудити Україну за недопуск росіян у дипустанови для голосування на виборах президента РФ - Цензор.НЕТ 5831

Щодо "нехай повернуть ЯЗ". А Ви розумієте скільки коштує утримання ЯЗ в розкраденій країні? А Ви пам'ятаєте, як на початку цієї війни автомобілі й БТР-и не могли завестися, бо було розікрадено акумулятори? І цим патентованим злодіям ЯЗ?
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Вам дебилам ватным уже Европа ответила "это не наша проблема".
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Лучше звучит, хуйло после подсчета голосов Совфед России призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить Украину за недопуск россиян в дипучреждения для голосования на выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 1077
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Какой недопуск? Это была инсценировка русской народной сказки "Кощей Бессменный".
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Какой недопуск? Все желающие кивали телевизору и их голоса защитаны.
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Та шо самое интересное - в этих Конвенциях и слова нету ни про допуск ни про выборы Совфед России призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить Украину за недопуск россиян в дипучреждения для голосования на выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 9862
самая подходящая статья
Статья 25
Государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства.Но и она раком тулится, потому как Посо́льство - дипломатическое представительство (орган аккредитующего государства, учрежденный на территории государства пребывания для поддержания дипломатических отношений между ними
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Вот просто интересно, а где наш Софред Украины? Почему он не призывает ООН.ОБСЕ,ПАСЕ осудить РФ за беспредел, который делается в украинском Крыму! Почему от наших властей ничего не слышно по этому поводу,что Оккупанты увольняют крымских татар с работы за то, что они не пошли на "выборы", - адвокат Курбединов. Это как понять?
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...а слабо всю статью прочитать целиком? Совфед России призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить Украину за недопуск россиян в дипучреждения для голосования на выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 9723
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Верховная Рада на пленарном заседании 1 марта поддержала проект постановления№7546 «Об обращении к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов президента РФ на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя».01 Марта 2018

Shuha

Вот просто интересно, а где наш Софред Украины? Почему он не призывает ООН.ОБСЕ,ПАСЕ осудить РФ за беспредел, который делается в украинском Крыму! Почему от наших властей ничего не слышно по этому поводу,что Оккупанты увольняют крымских татар с работы за то, что они не пошли на "выборы", - адвокат Курбединов. Это как понять?
Проект поддержали 255 нардепов, голосовавших против не было.
«Продолжая дерзко нарушать Устав ООН, основополагающие нормы международного права, российские власти планируют провести 18 марта 2018 г. выборы президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Сознательно выбранная дата 18 марта показательно подчеркивает циничный, реваншистский и агрессивный настрой Кремля
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Вы еще пожалуйтесь в ООН, что ваши пропагандонские СМИ никто не смотрит ! ))
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гавнарилія гнобить по тюрмах безліч українцев за брехливими звинуваченнями, а фашисти - то все одно українці, бо не дали козлорилим за хуйла проголосувати
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А я что то и не видел толпы желающих под посольствами пидорашки. При том в Украине из общаги выселить не могут, и с работы выгнать из за ху@ла тоже никак не получится...
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Это внутреннее дело Украины что делать с мокшанскими утырками пускать или нет . Вероятно лучшим вариантом при сегодняшней агрессии Путина против Украины - закрыть расейские посольства до лучших времен...
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Проблем нет закрыть посольство. Вот только с таким количеством проблем посольство Швейцарии не справится. СМ. Общение Грузии с РФ осуществляется через посольство Швейцарии.
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странно, а где скрепная угроза дать "симметричный ответ"? Надо выразить крайнюю озабоченность.
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А наглость высокодуховных беспредельна...
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А не пора ли запретить продавать в Украине российские товары ( бытовую технику, лекарства, бытовую химию) ? Шоб не ябедничали. Пусть сидят без зарплаты
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_Глумятся людоеды над Западом, куражатся. Харкают в лицо, в глаза ничтожествам беззубым целятся. Это только цветочки пока. Ягодки, сдается мне, вот-вот будут... горькие.
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У каСАБов со вчерашнего дня висят новости Шо Трамп поздравил хуйла
Не снимают, Шо бы вся вата увидела Совфед России призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить Украину за недопуск россиян в дипучреждения для голосования на выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 7434

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Зрада Педерації забула додати в список Лігу сексуальних меншин.
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ПУЦЬК1 - Ти, ПРЕЗИК, чорт мокшанський, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Якiй тив чорта президент, лицар і г1мнокомандувач, коли голою срак*ою 1жака не вбєш?! Чорт ти, виср*ана твоя морда. Пітух ти навозний, Гамбурзький і Якутський! Hе будешь ти, сук*iн син, синiв україннських пiд собой мати, твойого вiйська ми не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно*1б твою мать! Вавилоньский ти жихась, Македонський колесник, Iєрусалимський бравирник, Александрiйський козолуп, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Сирійський кат, випердок хімічний, у всего свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида онук, а нашего ху*я крюк. Свиняча ти морда, кобиляча ср*ака, рiзницька собака, нехрещений лоб, ну и мать твою йо*б. От так тобi Українці видказали, плюгавче. Не будеш ти i свиней християнських пасти і собак до смерті паплюжити. Тепер кінчаємо, бо числа не знаємо i календаря не маємо, мiсяц у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй в ср*аку нас!.. Ам1нь!!!
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В ответ на это заявление Украина просто обязана выслать 50 росиянских дипломатов, с намёком о выборах в аннексированном Крыму.
А будут вякать, выслать ещё 50.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовфед России призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить Украину за недопуск россиян в дипучреждения для голосования на выборах президента РФ
 
 
 
 
 
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