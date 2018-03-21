 Совфед России призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить Украину за недопуск россиян в дипучреждения для голосования на выборах президента РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Совет Федерации призывает ООН, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и парламенты государств-участников ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Европарламент осудить действия властей Украины, нарушающие избирательные права граждан России и общепризнанные нормы и принципы международного права", – говорится в заявлении.

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Российские парламентарии считают что это противоречит всем международным обязательствам Украины, в частности, Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенциии о консульских сношениях, а также Консульской конвенции между Россией и Украиной 1993 года.

Напоминаем, 16 марта МВД Украины сообщило, что в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств в Украине граждане России допускаться не будут, за исключением лиц с дипломатическим статусом.

Глава МИД Украины Павел Климкин еще 23 февраля сообщал, что украинская сторона направила ноту в МИД России, в которой выразила "решительный протест против выборов президента России на территории оккупированного Крыма", также Украина предостерегла от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса и подчеркнула, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве России в Украине "без полного выполнения первых двух условий".

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В России и оккупированном ею Крыму 18 марта прошло голосование на выборах президента. Избирательные участки на материковой части Украины были заблокированы.