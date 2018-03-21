 Совфед России призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить Украину за недопуск россиян в дипучреждения для голосования на выборах президента РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Совет Федерации призывает ООН, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и парламенты государств-участников ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Европарламент осудить действия властей Украины, нарушающие избирательные права граждан России и общепризнанные нормы и принципы международного права", – говорится в заявлении.
Российские парламентарии считают что это противоречит всем международным обязательствам Украины, в частности, Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенциии о консульских сношениях, а также Консульской конвенции между Россией и Украиной 1993 года.
Напоминаем, 16 марта МВД Украины сообщило, что в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств в Украине граждане России допускаться не будут, за исключением лиц с дипломатическим статусом.
Глава МИД Украины Павел Климкин еще 23 февраля сообщал, что украинская сторона направила ноту в МИД России, в которой выразила "решительный протест против выборов президента России на территории оккупированного Крыма", также Украина предостерегла от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса и подчеркнула, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве России в Украине "без полного выполнения первых двух условий".
В России и оккупированном ею Крыму 18 марта прошло голосование на выборах президента. Избирательные участки на материковой части Украины были заблокированы.
Это уже диагноз
Можна це:
ДДТ
Тобто: або ми не маємо дип. стосунків зі всіма наслідками, або ми виконуємо взяті на себе зобов'язання щодо забезпечення роботи дип. установ.
Нехай сама себе, як кажуть американці
Щодо "нехай повернуть ЯЗ". А Ви розумієте скільки коштує утримання ЯЗ в розкраденій країні? А Ви пам'ятаєте, як на початку цієї війни автомобілі й БТР-и не могли завестися, бо було розікрадено акумулятори? І цим патентованим злодіям ЯЗ?
самая подходящая статья
Статья 25
Государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства.Но и она раком тулится, потому как Посо́льство - дипломатическое представительство (орган аккредитующего государства, учрежденный на территории государства пребывания для поддержания дипломатических отношений между ними
Shuha
Вот просто интересно, а где наш Софред Украины? Почему он не призывает ООН.ОБСЕ,ПАСЕ осудить РФ за беспредел, который делается в украинском Крыму! Почему от наших властей ничего не слышно по этому поводу,что Оккупанты увольняют крымских татар с работы за то, что они не пошли на "выборы", - адвокат Курбединов. Это как понять?
Проект поддержали 255 нардепов, голосовавших против не было.
«Продолжая дерзко нарушать Устав ООН, основополагающие нормы международного права, российские власти планируют провести 18 марта 2018 г. выборы президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Сознательно выбранная дата 18 марта показательно подчеркивает циничный, реваншистский и агрессивный настрой Кремля
Не снимают, Шо бы вся вата увидела
А будут вякать, выслать ещё 50.