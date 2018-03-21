 Состояние здоровья Сенцова ухудшилось. МИД Украины направил РФ ноту. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "5 каналу" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

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Отмечается, что каком именно состоянии сейчас Сенцов - неизвестно, ведь к нему никого не пускают. О том, что ему плохо, украинец сообщил лично в письме к сестре.

"За весь период, почти 4 года пребывания за решеткой, будучи незаконно осужденным, мы не получили доступа нашего консула к политзаключенным. Поэтому вся информация идет или через правозащитников, или через его адвоката", - пояснила Беца.

Она отметила: "Нам известно на данный момент, что состояние его здоровья ухудшилось. Мы срочно направили ноту в РФ, чтобы получить доступ, и если необходимо, предоставить доступ украинским врачам".

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Напоминаем, 16 марта Каплан сообщила, что брат в письме рассказал об ухудшении состояния здоровья. В частности, у него крошатся зубы и выпадают волосы.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".