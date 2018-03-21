EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Судебная реформа Расследование преступлений на Майдане Снос палаточного городка Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1635  8
Материалы по теме:
Все про:МИД (4460) МИД РФ (1100) Сенцов (393)

 Состояние здоровья Сенцова ухудшилось. МИД Украины направил РФ ноту. ВИДЕО

МИД Украины направил ноту российскому МИД в связи с ухудшением состояния здоровья незаконно заключенного украинца Олега Сенцова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "5 каналу" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

...

Отмечается, что каком именно состоянии сейчас Сенцов - неизвестно, ведь к нему никого не пускают. О том, что ему плохо, украинец сообщил лично в письме к сестре.

"За весь период, почти 4 года пребывания за решеткой, будучи незаконно осужденным, мы не получили доступа нашего консула к политзаключенным. Поэтому вся информация идет или через правозащитников, или через его адвоката", - пояснила Беца.

Она отметила: "Нам известно на данный момент, что состояние его здоровья ухудшилось. Мы срочно направили ноту в РФ, чтобы получить доступ, и если необходимо, предоставить доступ украинским врачам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отсутствие солнца и "мертвое" питание повлияли на здоровье Сенцова, - сестра режиссера

Напоминаем, 16 марта Каплан сообщила, что брат в письме рассказал об ухудшении состояния здоровья. В частности, у него крошатся зубы и выпадают волосы.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/n3056848
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Документы в Гаагу на хуло уже подали или никто никуда не торопится?
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а есть в Украине КОМИТЕТ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ХУЛА В ГААГУ. Или все об этом только говорят
 показать весь комментарий
 
Против него лично не подавали. Как можно на него жаловаться, если он сам в последнем интервью американской журналистке сказал, что вообще не знает, что делается в стране. Ему даже не доложили, что в Украине идет война.
Он подчеркнул, что только в штате администрации числится две тысячи человек. «Неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» - заметил президент.
 показать весь комментарий
 
ПЕРВОЕ ЛИЦО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕХ И ЗА ВСЕ . И какое дело украинцам , что он говорит? Дело Украины - подать в суд на президента страны окупанта. Он президент- пусть отвечает
 показать весь комментарий
 
Лутшеб Сенцова на грушников выменяли чем гадю сявченко.
 показать весь комментарий
 
 
а ты уверен что этот герой не будет завербован ФСБ и не станет таким как НаДЮХА наЛЁТЧИЦА которая хотела воплотить в жизньтрёхгодичную МЕЧТУ десятков миллионов украинцев а именно-обстрелять из миномётов 450 ПРЕДАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ и добить их из автоматов а потом взяться за .. главного ЗРАДНИКА-липецкого пособника оккупантов ???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСостояние здоровья Сенцова ухудшилось. МИД Украины направил РФ ноту. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх