 Савченко - завербованный агент. Мы проголосуем за снятие с нее неприкосновенности, - Бурбак. ВИДЕО

Об этом в кулуарах Рады рассказал глава фракции НФ Максим Бурбак, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Мы рассматривали этот вопрос (снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. – Ред.). Есть четкая позиция голосовать за снятие неприкосновенности. У фракции "Народного фронта" четкая позиция – мы голосовали в первом чтении за изменения в Конституцию относительно снятия неприкосновенности со всего депутатского корпуса. … Нет необходимости прятаться за депутатской неприкосновенностью", - рассказал Бурбак.

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"Я убежден, что Надежда Савченко является завербованным агентом. Вижу, что все тезисы, которые она освещает на своих пресс-конференциях, - это те тезисы, которые передаются из Кремля через пособника Путина Медведчука", - отметил нардеп.

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".