 Савченко - завербованный агент. Мы проголосуем за снятие с нее неприкосновенности, - Бурбак. ВИДЕО

Об этом в кулуарах Рады рассказал глава фракции НФ Максим Бурбак, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы рассматривали этот вопрос (снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. – Ред.). Есть четкая позиция голосовать за снятие неприкосновенности. У фракции "Народного фронта" четкая позиция – мы голосовали в первом чтении за изменения в Конституцию относительно снятия неприкосновенности со всего депутатского корпуса. … Нет необходимости прятаться за депутатской неприкосновенностью", - рассказал Бурбак.
"Я убежден, что Надежда Савченко является завербованным агентом. Вижу, что все тезисы, которые она освещает на своих пресс-конференциях, - это те тезисы, которые передаются из Кремля через пособника Путина Медведчука", - отметил нардеп.
Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".
Кто от ОПГ, кто от барыги, кто от кули, кто от юли, кто от торговца труселями....
Вот еще одни грабли на наш лоб.
Зрелище СЮР, когда мамашка Савченко с сестрой Веруней пришли в Киевраду требовать лучший участок земли, чем тот, что был им выделен. Это происходило в момент голодовки Надії, когда казалось - какая земля?! доча в тюрьме умирает! Семейка Адамсов. Люди разные попадают в плен.
По неосторожности, глупости, пьяни, денежку захотели. Они наши, пусть потом с ними разбираются, но домой надо помочь им вернуться.
Хероиню нашу освобождали, награждали, «мы тебя, Шарик, нашли, вымыли от грязи, а ты нам фиг-вам рисуешь».
Для всех нас это урок, юмор в этом помогает, не всегда же камни бросать !!
...
Значить Надя молодець!
перевербованные агенты голосуют против свежезавербованных агентов)))
А теперь смотрите.
Ее кладут в стационар, в нормальное отделение для тихих наполеонов (Медведчук постарается), кормят витаминами, а не аминазином, и выходит она оттуда через несколько месяцев, румяная и жопастая как никогда.
Но что самое главное: она выходит оттуда неподсудной.
Хорошо, если выйдет с пометкой "недееспособна" после судебно-психиатрической экспертизы.
А если нарисуют "здорова"?.
Тогда снова прямой наводкой чухает в Раду.
Еще и в новую каденцию попадет, люмпену она очень нравится.
Так что никаких психушек, только тюрьма. !!