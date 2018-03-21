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 Политика Украины
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Все про:ВР (21779) неприкосновенность (807) Савченко (2619) Бурбак (285)

 Савченко - завербованный агент. Мы проголосуем за снятие с нее неприкосновенности, - Бурбак. ВИДЕО

"Народный фронт" поддержит снятие неприкосновенности с Надежды Савченко (внефракционная).

Об этом в кулуарах Рады рассказал глава фракции НФ Максим Бурбак, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...

"Мы рассматривали этот вопрос (снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. – Ред.). Есть четкая позиция голосовать за снятие неприкосновенности. У фракции "Народного фронта" четкая позиция – мы голосовали в первом чтении за изменения в Конституцию относительно снятия неприкосновенности со всего депутатского корпуса. … Нет необходимости прятаться за депутатской неприкосновенностью", - рассказал Бурбак.

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"Я убежден, что Надежда Савченко является завербованным агентом. Вижу, что все тезисы, которые она освещает на своих пресс-конференциях, - это те тезисы, которые передаются из Кремля через пособника Путина Медведчука", - отметил нардеп.

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Источник: https://censor.net.ua/n3056847
 
 
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Я склонен больше считать, что не знали. Риторика ее поменялась на противоположную уже по приезду в Украину.
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Жаль, что нет опроса граждан Украины: Как бы Вы отнеслись к тому, если бы, не дай Бог, всех депутатов ВР, Министров, Премье-министра и Президента расстреляли? Я, конечно же, категорически против радикальных действий, но вот интересно, что бы ответило большинство украинцев.
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Гадя грає роль яку сама не розуміє. З Гадею у влади цугцванг. Залишити на свободі - її прибере ФСБ та будуть по усьому світу показувати по рашаЗМІ як укр влада позбавляється ворогів. Закрити у буцигарні - влада врятує одну дуркувату голову, але отримає тиск з усіх сторін відносно політв язнів. Тікати з України вона не буде, їй просто це не дозволить )(уйло. Ця консерва від )(уйла не така проста як здавалось. Зараз починається її основна місія.
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Если Надя и "завербована", то все эти "патриоты" - ПЕРЕЗАВЕРБОВАННЫЕ агенты!
Кто от ОПГ, кто от барыги, кто от кули, кто от юли, кто от торговца труселями....
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«Не сотвори себе кумира»…
Вот еще одни грабли на наш лоб.
Зрелище СЮР, когда мамашка Савченко с сестрой Веруней пришли в Киевраду требовать лучший участок земли, чем тот, что был им выделен. Это происходило в момент голодовки Надії, когда казалось - какая земля?! доча в тюрьме умирает! Семейка Адамсов. Люди разные попадают в плен.
По неосторожности, глупости, пьяни, денежку захотели. Они наши, пусть потом с ними разбираются, но домой надо помочь им вернуться.
Хероиню нашу освобождали, награждали, «мы тебя, Шарик, нашли, вымыли от грязи, а ты нам фиг-вам рисуешь».
Для всех нас это урок, юмор в этом помогает, не всегда же камни бросать !!
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це самий вірний варіант, нажаль немає такого закону. Хіба тільки таким методом як ви показали! )))
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Посадит её Петя. Слишком неугомонная.
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Думаю, что нет. Скорее как Саакашвили выдавят из страны. Ему сие выгодней. Можно что угодно разгонять потом и Медведчука трогать не придется.
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Сааку как ни крути, весь мир знал. Это могло выйти ему боком. А соратников его, он все таки посадил. Куда он её выдавит? Он не знает ничего кроме как пытаться заткнуть, любыми методами. С Савченко этот номер не пройдет.
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Ну в любом случае мы будем зрителями очередной Санта Барбары. Гыдко сие все. Вместо того, чтобы рубить гидру хуйловскую носятся с пациентами клиники як біс з писаною торбою. Гадя это дурочка с переулоска - безмозглая кукла. А вто кукловода почему-то трогать боятся.
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не вся, кацапе, далеко не вся, навіть не більшість. Але трохи є ваших
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так а что мертвечук когда его посадят? а то только гадя
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А я хочу Бурбаку в глаз плюнуть.
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Хоть бы в один, но смачно. Что бы сопля на нос Бурбаку свесилась. Разве плохо?
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у меня вопрос к кондитеру и его окружению, кто ,когда ,и как ответит ЗА..........ПРОВЕРКУ НА ПРЕДМЕТ КРЫТОГО АГЕНТА ГАДИ---- героя Украины? Кто ответит ЗА ПРОВЕРКУ консультанта ГРОСИ?
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да, у президента проблема с кадрами, факт
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Не так давно был лозунг Наде -волю !! Тепеоь если ее посадят в Украине в России будут кричать -Наде врлю!! Как Вам такое --(ничего удивительного--Это у нас возможно)
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Какой, плять, агент, Джеймс Бонд?))) Обосрались по полной и подняли наверх тупую кизду. Все там отметились и бздюлька, и пэцька и тот самый народный фронт. Лишите ее депутатской недоторканости и оставьте в покое. Щас снег растает и пускай после Пасхи идет и бараболю садит. С нее такой же террорист как и депутат, то есть никакой. Простая ограниченная мамзель с отсутствием базовых знаний и с черноротым языком с программой "шо вижу то пою". Там половина таких в Раде, так шо могут наугад половину выгнать и просто на остановке где нибудь на Борщаге или Трое вечером от балды пипла набрать, качество Рады даже намного повысится.
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З усім згоден, крім одного -- не половина Ради, а мінімум 7/8.
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усі соєві раби уже взбудоражилися проти Савченко!
Значить Надя молодець!
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савченко провалилась, ай как не профессионально, плохо подготовили ее товарищи, плохо.
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Бурбак на депутатську зарплату таку пику наїв? З такою ряхою і досі на волі?Нема на вас,паразитів, справжньої генпрокуратури і справжніх судів.От тоді б ви покукурікали,півники!
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та ладно тебе Савченко - завербований агент. Ми проголосуємо за зняття з неї недоторканності, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6829 ...смотри какой красно-мордатый милаха Савченко - завербований агент. Ми проголосуємо за зняття з неї недоторканності, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6829 ....с поганым языком.
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Бурбачелу осенило ... Бурбачело сказал фсёёё, аХент! Расстрелять.
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это Бурбак который в декларации указал ВАЗ -2109 и ГАЗ-52 ...ну такому человеку можно верить
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вы все- вместе с барыгой агенты кремля
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Что сделали с прогульщиками во фракции за прошлый месяц??? Премировали на 100% ???
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Савченко - завербованный агент. Мы проголосуем за снятие с нее неприкосновенности, - Бурбак.

перевербованные агенты голосуют против свежезавербованных агентов)))
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Бурбак клеїть дурня. Весь такий незайманий і довірливий, акі шіснадцятка. "В грєческом залє, в грєческом залє...". А де він був всі два роки, коли Гадя збирала аншлаг у сєпарів? Бухала з Захаром? Закликала українців вибачатись у Самсунга і Гіркіна? А то прям "правидний гнів"....
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..насрать на надьку!ну думкы у нее правильные!порохобздятина налетай на коммент! а рожа у бурдолака реально уж ожиревшая-покращення наступыло!
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Шо , консерва , всралась сама , сучка эфэсбешная ?
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Для всех, кто радуется "ахахаха, Надя дурочка, попадет в психушку".

А теперь смотрите.
Ее кладут в стационар, в нормальное отделение для тихих наполеонов (Медведчук постарается), кормят витаминами, а не аминазином, и выходит она оттуда через несколько месяцев, румяная и жопастая как никогда.

Но что самое главное: она выходит оттуда неподсудной.
Хорошо, если выйдет с пометкой "недееспособна" после судебно-психиатрической экспертизы.
А если нарисуют "здорова"?.
Тогда снова прямой наводкой чухает в Раду.
Еще и в новую каденцию попадет, люмпену она очень нравится.

Так что никаких психушек, только тюрьма. !!
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Если сценарий Савченко произойдет, то последующая ВЛАСТЬ получила бы устойчивую прививку от бешенства на многие лета и вообще столько плюсов и по внешним долгам, которые набирали свиньи по мимо воли самого населения, не говоря уже об остальном
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко - завербованный агент. Мы проголосуем за снятие с нее неприкосновенности, - Бурбак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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