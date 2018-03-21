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 Политика Украины
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Все про:дороги (1586) Гройсман (3910) Новак Славомир (25)

 "Нам в стране халтура не нужна", - Гройсман о программе строительства дорог на 2018-2022 годы

Программу развития дорожной сети до 2022 года презентовал Славомир Новак.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 21 марта, на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман во вступительном слове напомнил, что страна требует строительства и ремонта дорог и правительство продолжает работу в этом направлении.

"Начиная с 2016 года мы решили кучу проблем, которые накапливались годами, и начали ремонт и стротиельство. Мы с вами четко видим,в каком состоянии находтся украинские дороги, миллионы людей ездят по сплошным ямам, - отметил премьер. - Сегодня мы презентуем результаты работы, которая уже была проведены и план реконструкции дорог на 18-22 голы будет презентован сегодня на заседании".

Для недобросовестных подрядчиков, которые выполнили строительство дорог и они уже имеют повреждения, будут вводиться соответствующие санкции. Они обязаны будут повторно провести ремонтные работы за собственные средства. Кроме того, подрядчики, которые в дальнейшем будут выполнять работы, обязаны будут давать пятилетнюю гарантию качества.

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"Нам в стране халтура не нужна", - заявил Гройсман.

Также он сообщил, что в этом году на восстановление и строительство дорог будут выделены рекордные суммы финансирования.

В свою очередь глава Госагентства автодорог Украины Славомир Новак презентовал программу развития автодорог на 18-22 год.

По словам Новака, дороги в стране будут строить и ремонтировать по маршрутному принципу, что поможет интегрировать Украину в международную автодорожную сеть и поднять уровень безопасности движения в стране.За время программы на 18-22 год качественными трассами объединят все областные центры.

На дороги государственною значения за время действия программы планируют потратить около 300 миллиардов гривен. До 22 года в стране могут отремонтировать около 50% дорог госзначения. А ямочный ремонт будет выполняться только аварийно и станет исключением.

Источник: https://censor.net.ua/n3056845
 
 
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маупщик-халтурщик....
всё начинается с процесса получения образования...
неуч...
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Халтура це ти! Бо як би не молов бред на камеру, а закатав в асфальт халтурну бригаду, то був би порядок. А так то все бла, бла, бла....
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На дороги государственною значения за время действия программы планируют потратить около 300 миллиардов гривен.

Оце жнива комусь. Вова, может ну его на хер? Пересаживай всех на вертолёты.
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Это он такими о2евшими глазами на свою зарплату смотрит или на дороги после ремонта?
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Йде цілеспрямований саботаж . Спочатку грузинських рефрматорів саботувал ,хоча тоді ж і європейських почали. Хіба він може контролювати все. Тим паче ,наскільки я пам'ятаю при Гройсмані відмінили європейський аудит побудованих доріг.

https://delo.ua/business/pochemu-ukravtodor-otkazalsja-ot-nezavisimogo-kontrolja-kachestv-322771/
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Ого. куда замахнулся, аж на 2022 год. а где дороги за 2014-2018.
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Разом зі снігом розтали.......ну, як завжди! "Нам в стране халтура не нужна", - Гройсман о программе строительства дорог на 2018-2022 годы - Цензор.НЕТ 6557
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Давно грося не пиздів. Скоро сніг зійде і це жидло свою звичну пісеньку про дороги завива.............а доріг як не було, так і нема.
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"стротиельство" , "находтся" . В статье халтура , а мы о хороших дорогах размечтались . "Нам в стране халтура не нужна", - Гройсман о программе строительства дорог на 2018-2022 годы - Цензор.НЕТ 5625
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во, гнойсман вылез дурака повключать. хорошо у него получается это дело, душевно. даже лучше, чем у сени кулявлоб и ВОНы.

зы дороги как делались по принципу хороший асфальт на дороге не валяется, так и делаются
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Чем мне "нравится" гройсман, так это тем, что он всегда рассказывает про то что надо сделать ,словно он в прошлом на передаче славика шустрого.
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Каховскую ГЭС по 20 раз на год латают за деньги налогоплательщиков вместо того , что-бы сделать один раз капитальный ремонт.
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Щось лоліток менше стало на форумі.По ходу на гілках про Савченко з репетузів вискакують. "Нам в стране халтура не нужна", - Гройсман о программе строительства дорог на 2018-2022 годы - Цензор.НЕТ 9218
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Гройсман предлагает отменить 50% откат когда входишь на тендер по ремонту дорог? Я только за. На данный момент если не заплатишь 50% от оборота заказ ты не получишь. Привет Кличку и компании тоже. Таким образом 50% от оборота откат процентов 30 резервирует фирма себе в заработок и налоги, а на 20% делают дорогу. Поэтому имеем что имеем.
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это же каким нужно быть отмороженным поддонком чтобы блеять что дороги ремонтируются. Одна особь украинской реформаторской национальности блеяла про строительство стены плача с мордвой вторая мычит о строительстве дорог.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нам в стране халтура не нужна", - Гройсман о программе строительства дорог на 2018-2022 годы
 
 
 
 
 
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