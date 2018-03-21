 "Нам в стране халтура не нужна", - Гройсман о программе строительства дорог на 2018-2022 годы

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 21 марта, на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман во вступительном слове напомнил, что страна требует строительства и ремонта дорог и правительство продолжает работу в этом направлении.

"Начиная с 2016 года мы решили кучу проблем, которые накапливались годами, и начали ремонт и стротиельство. Мы с вами четко видим,в каком состоянии находтся украинские дороги, миллионы людей ездят по сплошным ямам, - отметил премьер. - Сегодня мы презентуем результаты работы, которая уже была проведены и план реконструкции дорог на 18-22 голы будет презентован сегодня на заседании".

Для недобросовестных подрядчиков, которые выполнили строительство дорог и они уже имеют повреждения, будут вводиться соответствующие санкции. Они обязаны будут повторно провести ремонтные работы за собственные средства. Кроме того, подрядчики, которые в дальнейшем будут выполнять работы, обязаны будут давать пятилетнюю гарантию качества.

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"Нам в стране халтура не нужна", - заявил Гройсман.

Также он сообщил, что в этом году на восстановление и строительство дорог будут выделены рекордные суммы финансирования.

В свою очередь глава Госагентства автодорог Украины Славомир Новак презентовал программу развития автодорог на 18-22 год.

По словам Новака, дороги в стране будут строить и ремонтировать по маршрутному принципу, что поможет интегрировать Украину в международную автодорожную сеть и поднять уровень безопасности движения в стране.За время программы на 18-22 год качественными трассами объединят все областные центры.

На дороги государственною значения за время действия программы планируют потратить около 300 миллиардов гривен. До 22 года в стране могут отремонтировать около 50% дорог госзначения. А ямочный ремонт будет выполняться только аварийно и станет исключением.