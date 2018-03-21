 На уроке физкультуры в школе на Донетчине умер ученик 5-го класса, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в среду, 21 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Димитровский отдел Красноармейской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели ученика одной из общеобразовательных школ Мирнограда", – сказано в сообщении.

Отмечается, что происшествие случилось 20 марта, примерно в 14 часов.

"На уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней № 8 Мирноградского городского совета 11-летнему ученику 5 класса внезапно стало плохо. Медики бригады скорой помощи констатировали смерть парня и доставили тело в терапевтическое отделение Мирноградской центральной городской больницы. Также установлено, что у парня было диагностировано тяжелое заболевание – злокачественная феохромоцитома 3 категории", – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти школьника. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления – п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (с пометкой естественная смерть).

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