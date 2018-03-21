EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  4317  16
Все про:УПК (75) смерть (4735) Харьков (3791)

 В связи с "поправками Лозового" затягиваются сроки захоронения людей, умерших на выходных

В Харькове в связи с изменениями в УПК, известными как "поправки Лозового", возникают трудности со сроками захоронения людей, умерших на выходных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил сын умершего в воскресенье человека Алексей Кушка.

Читайте также: "Поправки Лозового" в УПК вступили в силу

Его 69-летний отец Анатолий Кушка, умер в Харькове дома у сына в воскресенье, 18 марта. Несколько недель назад у него диагностировали рак желудка четвертой стадии. Накануне ему сделали операцию, но спасти мужчину не удалось. Как уверяют родственники, они имели выписку из больницы и результаты анализов. Отца успели поставить на учет у терапевта, онколога районной поликлиники и вскоре должны были поставить на учет в областном онкодиспансере.

"Мы позвонили 103, приехали врачи и вызвали полицию, так положено. Пока мы ее ждали, с нами начали связываться из похоронных бюро. Впоследствии приехал следователь, сказал, если нам не дадут справку о смерти из поликлиники, то нужно везти в морг, затем делать в суд запрос на проведение судмедэкспертизы, и только потом мы получим справку о причине смерти, которая дает право на захоронение. А поскольку отец умер в воскресенье, то пришлось ждать до понедельника. Следователь получила расписанное на нее дело только в понедельник, в 10:15 утра. Документы в суд пришли после 12:00. Судьи мы вообще не видели, только к концу дня судья рассмотрел запрос следователя. Вчера получили справку о смерти, чтобы подать ее на кладбище. А для выдачи тела из морга нужно было получить разрешение в прокуратуре. Это поставлено на поток, справку в прокуратуре мы получили за 10 минут", - сказал он, добавив, что речь идет об управлении полиции, прокуратуры и райсуда Московского района Харькова.

По словам сына, в морг тело забрали в день смерти, в воскресенье. Экспертиза проводилась за счет родственников умершего, стоит 1500 грн, при этом чек о стоимости экспертизы и услуги ритуальной службы родственникам умершего не выдавали.

"Мы такие не одни, потому что многие люди из-за того, что родные умерли на выходных, потеряли сутки. Поэтому все ждали назначения экспертиз судьями", - добавил он.

При этом Кушка заверил, что не было никаких намеков на коррупцию со стороны следователя, прокурора и судьи.

Читайте также: Правила захоронения в Украине не изменились, изменился субъект, назначающий экспертизу только в случае насильственной смерти, - разъяснения суда

Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУ НП Харьковщины в комментарии Цензор.НЕТ объяснил, что в данном случае следователь обратился в суд с ходатайством о назначении экспертизы законно, поскольку Кушка умер не у себя дома. Уголовно-процессуальный кодекс трактует это как неочевидные условия смерти.

"Я считаю, что в данном случае следователем решение было принято законно. В данном случае человек умер в условиях неочевидности, поскольку находился дома у своего сына. Для того, чтобы опровергнуть факт насильственной смерти, необходимо внести сведения в ЕРДР, чтобы провести расследование", - сказал он.

Начальник следственного управления рассказал, какова процедура, если человек умирает в условиях неочевидности:

"В целях установления, почему человек находился именно там, мы вносим в Единый реестр досудебных расследований, и проводим расследование для того, чтобы доказать или опровергнуть характер смерти. В случае получения сообщения о смерти человека, независимо где это было, или в домашних условиях или в больнице, или в условиях неочевидности, обязательно выезжает следственно-оперативная группа и проводит осмотр места происшествия. Если причина смерти непонятна, то немедленно вносятся сведения в Единый реестр досудебных расследований на територии юрисдикции, где это сделаю но. Далее следователь вносит ходатайство в районный суд, к следственному судье о проведении судебно-медицинской экспертизы. После рассмотрения следственным судьей данного вызова следователь немедленно лично везет данное решение суда в бюро судебно-медицинской экспертизы. Немедленно проводится вскрытие трупа судебно-медицинским экспертом и составляется заключение о причине смерти. Если причина смерти не является уголовно наказуемым деянием, а, скажем, это болезнь, то данный вывод следователем направляется в прокуратуру и прокурор дает разрешение на выдачу трупа родственникам для соответствующего захоронения".

Кроме того, Чиж сообщил, что в связи с дополнительной нагрузкой на правоохранительную систему, работу следствия в Харьковской области перевели на круглосуточный режим работы.

"После вступления в действие с 16 марта изменений действующего законодательства в Уголовно-процессуальный кодекс Украины мы как исполнительная ветвь власти выполняем действующее законодательство. Мне пришлось перевести следствие на круглосуточный режим работы. Я понимаю, что рано или поздно следователи зададут вопросы: а когда нам физически отдыхать?", - подытожил он.

Любые способы обойти УПК Чиж назвал незаконными.

"Есть Уголовно-процессуальный кодекс, в котором выписана законная процедура. Я поставил задачу следователям действовать исключительно в рамках действующего УПК", - добавил глава следственного управления.

Напомним, 3 октября 2017 года Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).

Одним из побочных эффектов, который могут иметь "поправки Лозового" и который вызвал резонанс в обществе, является усложнение похоронной процедуры. Со вступлением поправок в силу следователь, который ранее после констатации смерти врачом открывал дело и выписывал постановление о судебно-медицинской экспертизе, не сможет теперь сам назначить экспертизу, а должен будет обращаться за этим к следственному судье. И тоже не сам, а через прокурора. После этого у судьи будет 72 часа, чтобы назначить экспертизу.

Источник: https://censor.net.ua/n3056843
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надо покойников свозить к жилищу Лозового,От уже падло,так падло.....Сидят суки в ВР и думу думают,какую же пакость очередную сделать своему народу.Ненавижу.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо. Ему хватит венков и гроб. Желательно его туда положить.
 показать весь комментарий
 
Это ещё не беда,ведь зимой умер,а что говорить, если кто то умер летом,в жару.Вот когда надо везти к этому скоту,лозовому. Пусть тварь надышится в волю.
 показать весь комментарий
 
 
так от в чому суть цих дебільних нововведень....1500 грн за експертизу оплачують родичі покійника В связи с "поправками Лозового" затягиваются сроки захоронения людей, умерших на выходных - Цензор.НЕТ 2691 сука, лозовий, щоб тебе, гниду, півроку тримали на верхній полиці в морзі
 показать весь комментарий
 
 
"Умирать в выходные и праздничные дни запрещаю!"
Небесная канцелярия/Бог.
 показать весь комментарий
 
 
Это уже не в какие ворота не лезет. А что в жару летом людям в селе делать?
Сушить мумии! Что только гады не прыдумывают, что бы нард помучить.
 показать весь комментарий
 
 
Повесить за мошонки всех этих "реформаторов" тупорылых. Лучше бы вообще ничего не делали и на работу не ходили в ВР и КМУ...
 показать весь комментарий
 
 
А где этот "страдалец и радетель за народ", вечно озабоченный проблемами людей Олег Валерьевич? Как надо, так его нет. Выведи это чмо Лозовое и дай ему то, что он заслужил.
 показать весь комментарий
 
 
Надо срочно похоронить автора такой поправки. А заодно и всех, кто за нее проголосовал. Суки.
 показать весь комментарий
 
 
Документы в суд пришли после 12:00. Судьи мы вообще не видели, только к концу дня судья рассмотрел запрос следователя.Источник: https://censor.net.ua/n3056843

Получается следаки работают 24/7 (Чиж - мАлАдеС), а судьи hуем груши околачивают...
 показать весь комментарий
 
 
у суддів засідання розписані на півроку вперед, і ці клопотання можуть розглядатися лише у перервах між справжніми засіданнями
 показать весь комментарий
 
"...следователь, который ранее после констатации смерти врачом открывал дело и выписывал постановление о судебно-медицинской экспертизе, не сможет теперь сам назначить экспертизу, а должен будет обращаться за этим к следственному судье. И тоже не сам, а через прокурора. После этого у судьи будет 72 часа, чтобы назначить экспертизу...".

А вам не кажется, что это - "тупой саботаж", в прямом смысле слова? Судебно-медицинская экспертиза - следственное действие, которое может быть назначено лишь после возбуждения уголовного дела... Его кто теперь возбуждает? Судья? Или следователь, на основании документов (в том числе, и сообщения медика, констатирующего смерть?) Все следственные действия проводятся от лица государства (в лице следователя или судьи), и за счёт государства... Я смотрю, намутили такого, в попытке переложить ответственность на чужие плечи, что теперь "концы вместе не сведут"...
 показать весь комментарий
 
Даже умереть спокойно уже нельзя. Сраные ахметовские ляшковцы ...
 показать весь комментарий
 
Ну и раньше, если тело забирали в морг - были проблемы. Этого желательно не допускать в случае естественной смерти.
 показать весь комментарий
 
Все помнят визг порохоботов "ничего не будет, не раскачивайте зраду!" перед принятием этого закона.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ связи с "поправками Лозового" затягиваются сроки захоронения людей, умерших на выходных
 
 
 
 
 
 вверх