 В связи с "поправками Лозового" затягиваются сроки захоронения людей, умерших на выходных

Об этом Цензор.НЕТ сообщил сын умершего в воскресенье человека Алексей Кушка.

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Его 69-летний отец Анатолий Кушка, умер в Харькове дома у сына в воскресенье, 18 марта. Несколько недель назад у него диагностировали рак желудка четвертой стадии. Накануне ему сделали операцию, но спасти мужчину не удалось. Как уверяют родственники, они имели выписку из больницы и результаты анализов. Отца успели поставить на учет у терапевта, онколога районной поликлиники и вскоре должны были поставить на учет в областном онкодиспансере.

"Мы позвонили 103, приехали врачи и вызвали полицию, так положено. Пока мы ее ждали, с нами начали связываться из похоронных бюро. Впоследствии приехал следователь, сказал, если нам не дадут справку о смерти из поликлиники, то нужно везти в морг, затем делать в суд запрос на проведение судмедэкспертизы, и только потом мы получим справку о причине смерти, которая дает право на захоронение. А поскольку отец умер в воскресенье, то пришлось ждать до понедельника. Следователь получила расписанное на нее дело только в понедельник, в 10:15 утра. Документы в суд пришли после 12:00. Судьи мы вообще не видели, только к концу дня судья рассмотрел запрос следователя. Вчера получили справку о смерти, чтобы подать ее на кладбище. А для выдачи тела из морга нужно было получить разрешение в прокуратуре. Это поставлено на поток, справку в прокуратуре мы получили за 10 минут", - сказал он, добавив, что речь идет об управлении полиции, прокуратуры и райсуда Московского района Харькова.

По словам сына, в морг тело забрали в день смерти, в воскресенье. Экспертиза проводилась за счет родственников умершего, стоит 1500 грн, при этом чек о стоимости экспертизы и услуги ритуальной службы родственникам умершего не выдавали.

"Мы такие не одни, потому что многие люди из-за того, что родные умерли на выходных, потеряли сутки. Поэтому все ждали назначения экспертиз судьями", - добавил он.

При этом Кушка заверил, что не было никаких намеков на коррупцию со стороны следователя, прокурора и судьи.

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Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУ НП Харьковщины в комментарии Цензор.НЕТ объяснил, что в данном случае следователь обратился в суд с ходатайством о назначении экспертизы законно, поскольку Кушка умер не у себя дома. Уголовно-процессуальный кодекс трактует это как неочевидные условия смерти.

"Я считаю, что в данном случае следователем решение было принято законно. В данном случае человек умер в условиях неочевидности, поскольку находился дома у своего сына. Для того, чтобы опровергнуть факт насильственной смерти, необходимо внести сведения в ЕРДР, чтобы провести расследование", - сказал он.

Начальник следственного управления рассказал, какова процедура, если человек умирает в условиях неочевидности:

"В целях установления, почему человек находился именно там, мы вносим в Единый реестр досудебных расследований, и проводим расследование для того, чтобы доказать или опровергнуть характер смерти. В случае получения сообщения о смерти человека, независимо где это было, или в домашних условиях или в больнице, или в условиях неочевидности, обязательно выезжает следственно-оперативная группа и проводит осмотр места происшествия. Если причина смерти непонятна, то немедленно вносятся сведения в Единый реестр досудебных расследований на територии юрисдикции, где это сделаю но. Далее следователь вносит ходатайство в районный суд, к следственному судье о проведении судебно-медицинской экспертизы. После рассмотрения следственным судьей данного вызова следователь немедленно лично везет данное решение суда в бюро судебно-медицинской экспертизы. Немедленно проводится вскрытие трупа судебно-медицинским экспертом и составляется заключение о причине смерти. Если причина смерти не является уголовно наказуемым деянием, а, скажем, это болезнь, то данный вывод следователем направляется в прокуратуру и прокурор дает разрешение на выдачу трупа родственникам для соответствующего захоронения".

Кроме того, Чиж сообщил, что в связи с дополнительной нагрузкой на правоохранительную систему, работу следствия в Харьковской области перевели на круглосуточный режим работы.

"После вступления в действие с 16 марта изменений действующего законодательства в Уголовно-процессуальный кодекс Украины мы как исполнительная ветвь власти выполняем действующее законодательство. Мне пришлось перевести следствие на круглосуточный режим работы. Я понимаю, что рано или поздно следователи зададут вопросы: а когда нам физически отдыхать?", - подытожил он.

Любые способы обойти УПК Чиж назвал незаконными.

"Есть Уголовно-процессуальный кодекс, в котором выписана законная процедура. Я поставил задачу следователям действовать исключительно в рамках действующего УПК", - добавил глава следственного управления.

Напомним, 3 октября 2017 года Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).

Одним из побочных эффектов, который могут иметь "поправки Лозового" и который вызвал резонанс в обществе, является усложнение похоронной процедуры. Со вступлением поправок в силу следователь, который ранее после констатации смерти врачом открывал дело и выписывал постановление о судебно-медицинской экспертизе, не сможет теперь сам назначить экспертизу, а должен будет обращаться за этим к следственному судье. И тоже не сам, а через прокурора. После этого у судьи будет 72 часа, чтобы назначить экспертизу.