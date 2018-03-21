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 Политика Украины, Общество
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Все про:голосование (1129) Крым (19717) крымские татары (1763)

 "Вы получаете зарплату! Пользуетесь всеми благами! Живете в России! Вы обязаны", - крымской татарке Нурлаевой грозит увольнение из-за отказа прийти на "выборы". АУДИО

Крымской татарке Лилии Иргашевне Нурлаевой, учителю русского языка и литературы грозит увольнение за отказ участвовать в незаконном голосовании в Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, в день "голосования" Нурлаевой позвонила её начальница - директор Почётненского УВК (Крым, Красноперекопский район) Елена Владимировна Братусина. Причина звонка - Нурлаева не отзвонилась директрисе о том, что "проголосовала".

Братусина всячески пыталась уговорить учительницу пойти и проголосовать на "выборах". 

"Лилия Иргашевна, я еще раз вам говорю, вы работаете в нашей школе. Поэтому вы будете это где-то там в другом месте говорить! Вы получаете заработную плату! Вы пользуетесь всеми благами, вы живете в России! Я еще раз говорю, вы обязаны прийти и проголосовать. Против всех, против кого угодно. Вы должны прийти на выборы, все, это точка. С меня будут спрашивать, спрашиваю с вас. Это не мое требование, вы работаете в нашей школе, поэтому, смотрите, я сейчас должна дать ответ", - заявила она в телефонном разговоре.

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3056839
 
 
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Когда немецкие оккупанты в 1942 году были в Крыму,то таких требований к местному населению не было "Вы получаете зарплату! Пользуетесь всеми благами! Живете в России! Вы обязаны", - крымской татарке Нурлаевой грозит увольнение из-за отказа прийти на "выборы" - Цензор.НЕТ 7378
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це просто дикість якась! такого ,мабудь,не було навіть при нелюді сраліне. а шо на це скажуть ватні школорічні "екзперди" по Україні ?
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Ошибаетесь, уважаемый, это дело общественное. Вы своими разводами резко снижаете наши показатели. (с)
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виборче право - це обов'язок!
велкам ту зе сисисипи 2,0!
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Це як Мордюкова у совковій комедії: "управдом - друг человека! Позор алколикам и тунеядцам! Не пойдёте голосовать - отключим газ!"
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Крымская татарка- учитель русского языка и литературы ? Почему она не голосовала за путло ? Вырабы в Крыму .
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Татари - настоящіє патріоти України,євреї - настоящіє націоналісти України,росіяни - настоящіє сєпари України...і тільки українці якісь нєнастоящіє у цій самій Україні...Враження штучності,несправжності,керованості,легковірності - національні риси щирого українця...І завжди щось бракує...Чесній Савченко бракує розуму,а розумній Тимошенко бракує чесності....
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Храбрая женщина,дай ей Б-Г здоровья! Уверен,что она не просила, чтобы её переселяли в рассею.И ничего она оккупантам не должна.
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Ну всегда можно уехать в Украину. Там, правда, за инакомыслие и сесть можно,это не Крым.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вы получаете зарплату! Пользуетесь всеми благами! Живете в России! Вы обязаны", - крымской татарке Нурлаевой грозит увольнение из-за отказа прийти на "выборы". АУДИО
 
 
 
 
 
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