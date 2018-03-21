 "Вы получаете зарплату! Пользуетесь всеми благами! Живете в России! Вы обязаны", - крымской татарке Нурлаевой грозит увольнение из-за отказа прийти на "выборы". АУДИО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, в день "голосования" Нурлаевой позвонила её начальница - директор Почётненского УВК (Крым, Красноперекопский район) Елена Владимировна Братусина. Причина звонка - Нурлаева не отзвонилась директрисе о том, что "проголосовала".

Братусина всячески пыталась уговорить учительницу пойти и проголосовать на "выборах".

"Лилия Иргашевна, я еще раз вам говорю, вы работаете в нашей школе. Поэтому вы будете это где-то там в другом месте говорить! Вы получаете заработную плату! Вы пользуетесь всеми благами, вы живете в России! Я еще раз говорю, вы обязаны прийти и проголосовать. Против всех, против кого угодно. Вы должны прийти на выборы, все, это точка. С меня будут спрашивать, спрашиваю с вас. Это не мое требование, вы работаете в нашей школе, поэтому, смотрите, я сейчас должна дать ответ", - заявила она в телефонном разговоре.

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