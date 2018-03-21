 Ложкин инвестировал в строительство жилкомплекса в Германии

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Deutsche Welle.

Liwon Hilden GmbH была создана в июле прошлого года. 51% акций компании принадлежит немецкому девелоперу Liwon Real Estate GmbH, 49% вскоре после создания приобрела инвесткомпания Ложкина. Исполнительным директором Liwon Hilden, согласно немецкому торговому реестру, является бизнес-партнер Ложкина Андрей Пивоварский.

Liwon Real Estate GmbH - один из крупнейших немецких застройщиков. Компания реализует проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости по всей Германии, покупает под них земельные участки и согласовывает проекты с местными властями. Для финансирования самого строительства привлекаются инвесторы.

Ensitar Limited - компания-владелец инвестиционного фонда "Самаан капитал", конечным бенефициаром которого является Борис Ложкин, руководителем - Андрей Пивоварский. Ложкин создал компанию после ухода с должности главы Администрации Президента Украины, когда он заявил, что возвращается в бизнес. С весны 2017 года "Самаан капитал", по словам Ложкина и Пивоварского, занимался поиском проектов в Украине и за рубежом.

По данным издания, завершение строительства жилого комплекса в Хильдене запланировано до конца 2019 года. Инфраструктура объекта включает 115 квартир с магазинами и подземным паркингом. Комплекс появится на месте старого торгового центра, снос которого запланирован на ближайшее время.