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 За рубежом
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Все про:Германия (2972) строительство (1503) Ложкин (143)

 Ложкин инвестировал в строительство жилкомплекса в Германии

Кипрская Ensitar Limited, принадлежащая бизнесмену Борису Ложкину, приобрела у немецкого девелопера Liwon Real Estate GmbH 49% акций в компании-застройщике жилого комплекса в Хильдене, городе-спутнике Дюссельдорфа (Германия).

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Deutsche Welle.

Liwon Hilden GmbH была создана в июле прошлого года. 51% акций компании принадлежит немецкому девелоперу Liwon Real Estate GmbH, 49% вскоре после создания приобрела инвесткомпания Ложкина. Исполнительным директором Liwon Hilden, согласно немецкому торговому реестру, является бизнес-партнер Ложкина Андрей Пивоварский.

Liwon Real Estate GmbH - один из крупнейших немецких застройщиков. Компания реализует проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости по всей Германии, покупает под них земельные участки и согласовывает проекты с местными властями. Для финансирования самого строительства привлекаются инвесторы. 

Ensitar Limited - компания-владелец инвестиционного фонда "Самаан капитал", конечным бенефициаром которого является Борис Ложкин, руководителем - Андрей Пивоварский. Ложкин создал компанию после ухода с должности главы Администрации Президента Украины, когда он заявил, что возвращается в бизнес. С весны 2017 года "Самаан капитал", по словам Ложкина и Пивоварского, занимался поиском проектов в Украине и за рубежом. 

По данным издания, завершение строительства жилого комплекса в Хильдене запланировано до конца 2019 года. Инфраструктура объекта включает 115 квартир с магазинами и подземным паркингом. Комплекс появится на месте старого торгового центра, снос которого запланирован на ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3056837
 
 
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Немцы не хотят проверить откуда деньги у чиновника？
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А им ето на руку. Половина европейских стран только и живет благодаря тому что к ним вывозят награбленное бабло из отсталых стран. Швейцария например поднялась только засчет того что фашисты и Гитлер свозили туда золото из окупированных стран и золотые коронки из узников концлагерей..
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А зачем? Они коррупцию видят только в Украине. Двойные стандарты это называется! Один шредер путинский, чего стоит,ну они этого не видят!
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А им пох№й! Главное что бы ихняя страна богатела и процветала. И их можно понять. Не могу понять наших тварей!
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Хм...это тот ублюдок, который типа инвестиции должен привлекать в Украину?! Каськив Номер 2!
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лётчик... готовит аэродром... в Германию ближе чем в Панаму...
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Вот это да. Я думал он в Бердичев вложится.
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Жашків теж обманули в очікуванні інвестицій )
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ахаха, вот это называется "жытыпоновому".Вкладывай бабки в германию. учи детей в лондоне, храни бабки в панаме, отдыхай на мальдивах
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а воруй, грабь, кради в Украине...и будет тебе счастье.
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Ось це і є "любов" до України одного з членів шоколадної банди!!!
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не... не "одного" а всех из Блока Патриотов Панамы...
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Він зробив це під дулом міномета Рубана)
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Да .
Во всех бедах виноваты Рубан и Савченко . И немножко Саакашвили .
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ещё Сакварелидзе у луцика в ГП брилиянтовых прокуроров выловил...
за это петралексеич его гражданства украинского лишаеть....
во какой он "гаранбаран, петралексеич"...
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Кацап, твоя Гадя та хРубан і цей ложкін, для українця - це різні вороги не плутай. Ті пнеш за терористів та зрадників батьківщини, а Ложкін - просто корумпований кацап з українським паспортом. Він можливо еконмічний злочинець, але на цілісність країни поки не зазіхає.
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Как мило ! И у немцев нет вопросов,что им ивестируют украденные у нищих граждан Украины деньги ?
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немцы нам, украинцам, близкий народ...
а вот панамские папуасы? этопиздетскакдалеко...
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Ложкинд - отнюдь не дурак .
Да и где вы видели дураков среди ложкиндов ???
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ну, например, гнойсман чего-то пока тупит! може притворяется и снова в Винницу на рыной вернётся??? или поумнеет всё-таки...????
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Мародеры грабят обескровленную Украину, а бабло переправляют на Запад под укорительным взглядом еврочиновников, которые все надеются уговорить наших керамичей воровать хоть немножко меньше - НЕ ДОЖДУТСЯ, не для того они пролезли во власть, что бы жить по законам.
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А те дают кредиты, и думают что Украинской землёй заберут....А хрен им. Кому давали и позволяли разворовывать у тех и забирайте, виллы, яхты, самолёты, счета в банках....Вы же всё знаете, где, у кого и сколько и когда. Ложкін інвестував у будівництво житлового комплексу в Німеччині - Цензор.НЕТ 9858
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У Гнойсмана давно уже денег на небольшую страну .
Нахрен ему тот базар ???
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так ведь под простого торговца с базара-то косит...
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незабаром і поляк з ж/д і новак з дорожного ,почнуть інвестувати у Польщу,Чехію іт.д
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Зачем же врать, что Ложкинд после увольнения из Будки ушел в бизнес?! Ложкін інвестував у будівництво житлового комплексу в Німеччині - Цензор.НЕТ 9272
ПОРОШЕНКО НАЗНАЧИЛ ЛОЖКИНА ГЛАВОЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА

Вот так офшорные кадры и работают по "привлечению инвестиций"
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Это ж какие надо создать условия для бизнеса, что бы самому от них сваливать?
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Завжди, коли чую прізвище "ложкін", згадую відомий анекдот про "вовочЬку" Ложкін інвестував у будівництво житлового комплексу в Німеччині - Цензор.НЕТ 8918
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Все в сад! В сад! Все инвестиции в сад! Или в зад? Ну там по списку выберите нужное.
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навіть ложкын не хоче довірити свої гроші під
юрисдикцію шоколадних судів
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Ложкін інвестував у будівництво житлового комплексу в Німеччині(с)

Завданням Ложкіна як секретаря Національної інвестиційної ради, за словами Порошенка, стане перетворення Національної інвестиційної ради в потужний інструмент формування інвестиційної політики держави опля

чіткий сигнал партнерам України, куди потрібно інвестувати....більше промовисто навряд чи можна було "показати" інвестиційну привабливість України(((

браво - 151 "рішуча реформа"
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вот пристали к "человеку"(( ну негде уже строить собачьи будки в Украине.
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Щось вигляд у ложКіна нездоровий.....капець насуівється??
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МВФ, дайте денег несчастным украинцам! Помогите патриоту Майдана пЛожкину, инвестировать эти деньги в Европе и ещё получать % по редитам с Украины.
Кто ж откажется - "дурних нема"
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Порошенко во время войны грабит Украину

- Почему нет уголовных дел на Бориса Ложкина, например?
- Боря Ложкин заработал президенту предвыборную сумасшедшую сумму. А у президента дружба определяется деньгами. Кто больше ему заработал, тот больше друг. Поэтому он восхищался гениальностью Бориса Ложкина.
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Ложкінд виявився самим розумним серед соєвого оточення - недовіряє рилу,хоча і був його довіренною особою.Ложкінд і є преший щур якій втік з ліпецького"тітаніка"- інформація для тих,хто ще вірить в перемогу Лоліти в 2019 році.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛожкин инвестировал в строительство жилкомплекса в Германии
 
 
 
 
 
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