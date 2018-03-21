 Ложкин инвестировал в строительство жилкомплекса в Германии

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Deutsche Welle.
Liwon Hilden GmbH была создана в июле прошлого года. 51% акций компании принадлежит немецкому девелоперу Liwon Real Estate GmbH, 49% вскоре после создания приобрела инвесткомпания Ложкина. Исполнительным директором Liwon Hilden, согласно немецкому торговому реестру, является бизнес-партнер Ложкина Андрей Пивоварский.
Liwon Real Estate GmbH - один из крупнейших немецких застройщиков. Компания реализует проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости по всей Германии, покупает под них земельные участки и согласовывает проекты с местными властями. Для финансирования самого строительства привлекаются инвесторы.
Ensitar Limited - компания-владелец инвестиционного фонда "Самаан капитал", конечным бенефициаром которого является Борис Ложкин, руководителем - Андрей Пивоварский. Ложкин создал компанию после ухода с должности главы Администрации Президента Украины, когда он заявил, что возвращается в бизнес. С весны 2017 года "Самаан капитал", по словам Ложкина и Пивоварского, занимался поиском проектов в Украине и за рубежом.
По данным издания, завершение строительства жилого комплекса в Хильдене запланировано до конца 2019 года. Инфраструктура объекта включает 115 квартир с магазинами и подземным паркингом. Комплекс появится на месте старого торгового центра, снос которого запланирован на ближайшее время.
Во всех бедах виноваты Рубан и Савченко . И немножко Саакашвили .
за это петралексеич его гражданства украинского лишаеть....
во какой он "гаранбаран, петралексеич"...
а вот панамские папуасы? этопиздетскакдалеко...
Да и где вы видели дураков среди ложкиндов ???
Нахрен ему тот базар ???
ПОРОШЕНКО НАЗНАЧИЛ ЛОЖКИНА ГЛАВОЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА
Вот так офшорные кадры и работают по "привлечению инвестиций"
юрисдикцію шоколадних судів
Завданням Ложкіна як секретаря Національної інвестиційної ради, за словами Порошенка, стане перетворення Національної інвестиційної ради в потужний інструмент формування інвестиційної політики держави опля
чіткий сигнал партнерам України, куди потрібно інвестувати....більше промовисто навряд чи можна було "показати" інвестиційну привабливість України(((
браво - 151 "рішуча реформа"
Кто ж откажется - "дурних нема"
- Почему нет уголовных дел на Бориса Ложкина, например?
- Боря Ложкин заработал президенту предвыборную сумасшедшую сумму. А у президента дружба определяется деньгами. Кто больше ему заработал, тот больше друг. Поэтому он восхищался гениальностью Бориса Ложкина.