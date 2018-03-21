 Свалку с 4 тоннами опасных медицинских отходов и человеческими останками обнаружили в Запорожье. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

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В нем отмечается, что биоматериалы вместе с бинтами, ампулами и образцами анализов несколько месяцев хранились на заброшенных складах. Ужасный смрад там чувствовался даже при минусовой температуре, он и привел людей, которые работают рядом,к жуткой находке.

Они обнаружили, что в здании с выбитыми стеклами без всякой охраны хранились медицинские инструменты и человеческие останки.

"Видели руку, видели ногу – это то, что из пакетов выпало. Здесь бегают собаки, кошки – видно, это все разорвали", - предполагает жительница Запорожья Татьяна Крылова.

На место событий люди вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители опросили свидетелей – работников нескольких складов и небольших цехов рядом. Выяснилось, что территория принадлежит фирме, которая должна вывозить отходы из медицинских учреждений Днепра и Запорожья. По информации СБУ, всего на складе хранилось 4 тонны отходов.

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Среди находок – полторы тонны биологических отходов после операций, в частности, из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Еще 2,5 тонны – использованные медицинские инструменты. Среди них нашли и оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.

В компании клянутся, что давно бы вывезли отходы на утилизацию, но не могут, потому что накануне Нового года суд по представлению днепровских правоохранителей наложил арест на это имущество. Следовательно, отходы лежали здесь почти 2,5 месяца.

"Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что в течение двух месяцев мы ни подозреваемые, ни обвиняемые, ни свидетели – мы никто", - пояснил коммерческий директор "Муниципальной экологической компании" Владимир Андреев.

Теперь суд отменил свое решение, и мусор начали вывозить. Очистить склад обещают до конца месяца, но экоактивисты требуют от правоохранителей и властей объяснений, почему опасные отходы хранились в неприспособленном помещении и чем это грозит.

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"Для меня самое главное, чтобы в зоне открытого доступа не лежали остатки пациентов, потому что завтра это все будет в почве, в реках. Животные, собаки растаскивают это по ближайшим окрестностям, поэтому до весны мы можем в Запорожье ждать эпидемии", - предположила экологический активист Людмила Прит.

В облгосадминистрации уже пообещали проверку. Правоохранители от комментариев пока воздерживаются.