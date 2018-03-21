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 Происшествия, Общество
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Все про:Запорожье (1370) мусор (383) отходы (58)

 Свалку с 4 тоннами опасных медицинских отходов и человеческими останками обнаружили в Запорожье. ВИДЕО

В промышленной зоне Запорожья жители обнаружили свалку с опасными медицинскими отходами и человеческими останками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

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В нем отмечается, что биоматериалы вместе с бинтами, ампулами и образцами анализов несколько месяцев хранились на заброшенных складах. Ужасный смрад там чувствовался даже при минусовой температуре, он и привел людей, которые работают рядом,к жуткой находке.

Они обнаружили, что в здании с выбитыми стеклами без всякой охраны хранились медицинские инструменты и человеческие останки.

"Видели руку, видели ногу – это то, что из пакетов выпало. Здесь бегают собаки, кошки – видно, это все разорвали", - предполагает жительница Запорожья Татьяна Крылова.

На место событий люди вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители опросили свидетелей – работников нескольких складов и небольших цехов рядом. Выяснилось, что территория принадлежит фирме, которая должна вывозить отходы из медицинских учреждений Днепра и Запорожья. По информации СБУ, всего на складе хранилось 4 тонны отходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконная свалка медицинских отходов выявлена под Киевом, - Нацполиция. ФОТО

Среди находок – полторы тонны биологических отходов после операций, в частности, из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Еще 2,5 тонны – использованные медицинские инструменты. Среди них нашли и оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.

В компании клянутся, что давно бы вывезли отходы на утилизацию, но не могут, потому что накануне Нового года суд по представлению днепровских правоохранителей наложил арест на это имущество. Следовательно, отходы лежали здесь почти 2,5 месяца.

"Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что в течение двух месяцев мы ни подозреваемые, ни обвиняемые, ни свидетели – мы никто", - пояснил коммерческий директор "Муниципальной экологической компании" Владимир Андреев.

Теперь суд отменил свое решение, и мусор начали вывозить. Очистить склад обещают до конца месяца, но экоактивисты требуют от правоохранителей и властей объяснений, почему опасные отходы хранились в неприспособленном помещении и чем это грозит.

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"Для меня самое главное, чтобы в зоне открытого доступа не лежали остатки пациентов, потому что завтра это все будет в почве, в реках. Животные, собаки растаскивают это по ближайшим окрестностям, поэтому до весны мы можем в Запорожье ждать эпидемии", - предположила экологический активист Людмила Прит.

В облгосадминистрации уже пообещали проверку. Правоохранители от комментариев пока воздерживаются. 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056836
 
 
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"Следака" - "за сраку", в первую очередь...(и судью, который это дело санкционировал...)
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Эта свалка - показатель того, как власть и отдельно Минздрав с Супрун относятся к народу Украины.Не удивлюсь, когда такие свалки обнаружаться повсюду, а не только в Запорожье.
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П..ц! Сколько ещё таких свалок? И самое главное- крайних нет...
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Нас ждут в Европе ? Свалку с 4 тоннами опасных медицинских отходов и человеческими останками обнаружили в Запорожье - Цензор.НЕТ 158 Колбаса "останкинская" нас ждёт . Много "совка" в головах у людей .
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Я же говорю в Запорожье творится полный беспредел и бардак. Сюда надо пригласить все комиссии мира!!! Приедьте, спасите Запорожье от рук злыдней!!!
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И это при том, что Запорожье - центр индустриальной промышленности и исторического наследия в Украине, а ещё и туристический город. И вот такие страшные вещи происходят здесь.
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Сюда б рила держиморд з Кабміну та Адміністрації засунути, щоб на місці розказали людям про півтори сотні рехформ в Україні......
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це 199 реформа - хабарі від сміттєбіовідходів
- не захотіли давати - нехай люди труяться від небезпечних хвороб.
Коротше відкати понад усе!
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це Садовий, його почерк. Так перед виборами мають говорити.
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Напомнило анекдот, а может и реальную историю...

В порту Темрюк, что на Азовском море, одно ООО занималось сбором фекальных вод с пришедших в порт судов. Что оно далее с ними делало - неизвестно. Данный факт скоро стал объектом пристального внимания местных таможенников. Они потребовали от предпринимателей растаможить данный груз, который на момент проверки весил около 20 тонн. Ошеломленные предприниматели крепко задумались и в конце концов поместили свой товар под таможенный режим: "Отказ в пользу государства". Теперь настала очередь чесать затылок таможенникам. А государство крепко задумалось...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСвалку с 4 тоннами опасных медицинских отходов и человеческими останками обнаружили в Запорожье. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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