 Польша поддерживает заявление Госдепа США о санкциях против работающих над "Северным потоком-2" компаний

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом в своем аккаунте в Twitter написал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Я с удовольствием приветствую заявление госдепартамента США относительно санкций, с которыми могут столкнуться компании, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток-2", - подчеркнул он.
По словам Моравецкого, этот российский проект "размывает" европейскую энергетическую безопасность, что ведет к монополизации поставок газа и угрожает Украине.
Przyjmuję z zadowoleniem dzisiejsze oświadczenie @StateDept ws. sankcji, które mogą spotkać firmy zaangażowane w projekt Nord Stream II. Podmywa on europejskie bezpieczeństwo energetyczne prowadząc do monopolizacji dostaw gazu oraz zagraża Ukrainie - powinien zostać zatrzymany.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 20 марта 2018 г.
Надо....
Никакой разницы для европейской безопасности где будет проходить труба. Просто Польша и Украина хотят остаться транзитерами и иметь с этого немалые деньги. Они не хотят что Газпром променял их на Германию и Австрию. А Германия и Австрия хотят.
И на будущее всем ботам - твари, вас видно за версту. Уебки, кремлевские, как бы вы не тужились, Украина - страна здравомыслюющих людей. А ваши оскорбления и прочее оставьте, дебилоиды, вашему ублюдочному сцарю-путину.
А кто такие они, которые построят ?