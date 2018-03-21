 Польша поддерживает заявление Госдепа США о санкциях против работающих над "Северным потоком-2" компаний

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом в своем аккаунте в Twitter написал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Я с удовольствием приветствую заявление госдепартамента США относительно санкций, с которыми могут столкнуться компании, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток-2", - подчеркнул он.

По словам Моравецкого, этот российский проект "размывает" европейскую энергетическую безопасность, что ведет к монополизации поставок газа и угрожает Украине.

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