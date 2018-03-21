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Все про:Польша (4248) санкции (6605) США (13430) Северный поток (199) Моравецкий Матеуш (23)

 Польша поддерживает заявление Госдепа США о санкциях против работающих над "Северным потоком-2" компаний

Польские власти одобряют заявление Государственного департамента США относительно возможного введения санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом в своем аккаунте в Twitter написал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Я с удовольствием приветствую заявление госдепартамента США относительно санкций, с которыми могут столкнуться компании, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток-2", - подчеркнул он.

По словам Моравецкого, этот российский проект "размывает" европейскую энергетическую безопасность, что ведет к монополизации поставок газа и угрожает Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за отравления Скрипаля Германия должна пересмотреть планы по "Северному потоку-2", - МИД Польши

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056832
 
 
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Минировать польский форватер и экономическую зону польскую...
Надо....
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Лучше подложить по трубы первого потока "мины грызуны"
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Країна ведмідів Польща, кацапи своїх вбивають всіми засобами.
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Якось не задалося х-йлу царювання... Всі хочуть поцілити йому в спину... Польща підтримує заяву Держдепу США про санкції проти компаній, які працюють над "Північним потоком-2" - Цензор.НЕТ 6708
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Не ну так шоб зі старту за два дні стіки натовкли - такого ще не було.
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спроба 2 - дайте куйлу реанімацію і він вас всіх потім сжере
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российский проект "размывает" европейскую энергетическую безопасность, Источник: https://censor.net.ua/n3056832

Никакой разницы для европейской безопасности где будет проходить труба. Просто Польша и Украина хотят остаться транзитерами и иметь с этого немалые деньги. Они не хотят что Газпром променял их на Германию и Австрию. А Германия и Австрия хотят.
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Австрії з Німеччиною теж треба вступити в тайожний союз для цього? Просто кацапи непевні партнери, от люди і не хтять залежати від вірменських господарів Кремля.
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Певна рація в ваших словах є, але може краще знести антируську владу на московії?
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Назад к руським, це в Україну, шойгу, калантарян, сурков, кургінян, кадиров, симонян, які там в біса руські, вони там пригнічена меншість.
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Иди нах. Как задолбали кремлеботы. Но надеюсь недолго осталось. Логово шалупени пригожина закроется-логово инвалидов, дегенератов, даунов.
И на будущее всем ботам - твари, вас видно за версту. Уебки, кремлевские, как бы вы не тужились, Украина - страна здравомыслюющих людей. А ваши оскорбления и прочее оставьте, дебилоиды, вашему ублюдочному сцарю-путину.
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К великому счастью я не застал эту "тюрьму уродов".
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росиси нужен альтернативный трубопровод для того, чтобы не платить Украине. но это не главное. главная причина в том, что качая газ через Украину, кацапия не может развязать здесь полномасштабную войну - это ясно, как Божий день.
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Госдеп бесится. Столько бабла вложили в строительство терминала чтобы свой сжиженный газ в европу толкать, а тут такой облом в виде северного потока. Ну хоть уголёк алкашенко толкнуть смогли.
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І не кажи, ще Держдепу треба викопувати 500 км труб, чи це на Держдепу? Давай, розповідай, про економічну вигоду покласти спочатку 500 км труби, а потім викопати?
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Нічого не нагадує? Південий поток, Сила Сібіру.....
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Построят они свой газопровод в Европу. А мы свой на металлолом порежем. Вы же сами кричали на цензоре что нет кацапскому газу. Что теперь за разговоры я не пойму??
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Вы-то, кацапы, порежете.
А кто такие они, которые построят ?
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Порохобот-оборотень, не надейся что ваши слова забудут, которые вы здесь писали ещё несколько месяцев назад.
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А ми будемо нарощувати видобуток свого газу не зараз, а тоді коли россія протягне сев пот 2.
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США начнут испытывать возле Крыма, лазерное оружие установленное на истребителях и эсминцах - газета "Крымский Патрик" Польща підтримує заяву Держдепу США про санкції проти компаній, які працюють над "Північним потоком-2" - Цензор.НЕТ 7703
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Главные шакалы Европы (Черчилль так назвал поляков) тявкают на медведя.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша поддерживает заявление Госдепа США о санкциях против работающих над "Северным потоком-2" компаний
 
 
 
 
 
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