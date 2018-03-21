 Желание обменять Сущенко есть, переговоры продолжаются. Будем надеяться, что это закончится успешно где-то в мае, - Фейгин

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил адвокат украинца Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.



"12 томов дела – не такой большой объем, и, собственно говоря, четыре свидетеля, главный свидетель обвинения – один. С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении продолжаются. Привлечены ряд международных посредников. Будем надеяться, что это как-то будет синхронизировано с ходом суда, и все закончится успешно где-то в мае", – сказал Фейгин.

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Он также сообщил, что в марте Сущенко "передали часть писем из цензуры, всего около 40 штук, среди которых четыре письма уже покойного отца".

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".