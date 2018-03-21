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 Политика Украины
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 Желание обменять Сущенко есть, переговоры продолжаются. Будем надеяться, что это закончится успешно где-то в мае, - Фейгин

Рассмотрение дела украинского журналиста Романа Сущенко в российском суде может завершиться в мае, и тогда же под влиянием международных посредников Сущенко может быть освобожден.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил адвокат украинца Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.

"12 томов дела – не такой большой объем, и, собственно говоря, четыре свидетеля, главный свидетель обвинения – один. С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении продолжаются. Привлечены ряд международных посредников. Будем надеяться, что это как-то будет синхронизировано с ходом суда, и все закончится успешно где-то в мае", – сказал Фейгин.

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Он также сообщил, что в марте Сущенко "передали часть писем из цензуры, всего около 40 штук, среди которых четыре письма уже покойного отца".

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".

Источник: https://censor.net.ua/n3056831
 
 
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його треба звільнити, але не треба робити з нього нову надю!
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я как пап может это сделать? разве что на кума хуйловского медведчука обменять...
так медведчука ещё арестовать нада!!!!
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Семен, мертвя"чук це хуйло, як ти хуйла заарештуєш?!
і взагалі влада - це торгові партньори, а ти ахент кремля!
будку качаєш - віртуалка це все! Бажання обміняти Сущенка є, переговори тривають. Сподіватимемося, що це закінчиться успішно десь у травні, - Фейгін - Цензор.НЕТ 3570
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мертвя"чук це хуйло??? ні це старпон... а пап полюбляє мабуть так практику від хуйла...
кожному - своє...
на жаль...
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Почему речь идет только о Сущенко? А Сенченко? А другие?
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СЕНЦОВ гине в Якутії. І його схопили не за поїздку до брата. Спасіть!!!
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Обменять и сразу посадить у нас. Ему уже промыли мозги и завербовало фсб. Пример савченко. эта депутатов с автомата, а он на самого..
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Сенцова надо освобождать и Кольченко, а этот в Москве не пропадет, подождет, явно уже прошел курс по Савченко.
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Погоджуюся. Цей (Сущенко), маючи такий бекґраунд (колишній військовик), якогось біса під час війни поперся до москви "до родичів". Підозрюю, що він був завербований ще до цієї поїздки. І ще.
Фейґін для мене -- аґент ФСБ. Все, чого він торкається, переворюється на лайно.
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Чего то снова какие то предпочтения по непонятным признакам. Сенцов и другие потихоньку загибаются, а ничего, кроме словесных деклараций это не вызывает. А этот прямо гвоздь программы. Еще одна консерва? Фейгин уже одну страдалицу спас от голодной смерти.
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Наколько помню, Срущенко сам поехал на Рашку так пускай там и сидит до конца войны. У нас полно других пленных которых действительно нужно освобождать.
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Не розумію, чого така перевага Сущенко, він поперся туди в 2016 році, є Сенцов, Кольченко , їх міняйте.
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А на хера этого баклана, который добровольно поперся в маскву к своим ватным родственникам, на убийц наших воинов менять? Есть более достойные кандидатуры. Этого - в последнюю очередь, нехай щастить...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖелание обменять Сущенко есть, переговоры продолжаются. Будем надеяться, что это закончится успешно где-то в мае, - Фейгин
 
 
 
 
 
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