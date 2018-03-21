 Руководитель государственной нотариальной конторы задержана на Николаевщине на взятке 9 тыс. грн, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Государственный нотариус требовала от гражданина 8 900грн за оформление документов по вступлению в наследство и не создание препятствий в этом.

Непосредственно во время получения оговоренной суммы взятки указанное лицо было задержано правоохранительными органами в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.