 Руководитель государственной нотариальной конторы задержана на Николаевщине на взятке 9 тыс. грн, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Государственный нотариус требовала от гражданина 8 900грн за оформление документов по вступлению в наследство и не создание препятствий в этом.
Непосредственно во время получения оговоренной суммы взятки указанное лицо было задержано правоохранительными органами в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.
ОТКУДА "ЖИРОК" БУДЕТ?
юраик где "акулы"? где "киты" с восьминогами...???
а военный прокурор, матиос который - как известно альфонс и бессеребрянник...зачем ему "преступления в армии" - что с них взять? кроме вшей...