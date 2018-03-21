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 Руководитель государственной нотариальной конторы задержана на Николаевщине на взятке 9 тыс. грн, - военная прокуратура

Военной прокуратурой Николаевского гарнизона на взятке задержана руководитель Очаковской государственной нотариальной конторы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Государственный нотариус требовала от гражданина 8 900грн за оформление документов по вступлению в наследство и не создание препятствий в этом.

Непосредственно во время получения оговоренной суммы взятки указанное лицо было задержано правоохранительными органами в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Майор полиции задержан на Киевщине при получении 5 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3056829
 
 
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ТАК ЕСЛИ "ГЕНПРОКУРВОР" - НЕ ВСАМДЕЛИШНЫЙ
ОТКУДА "ЖИРОК" БУДЕТ?
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цензорнет тока стока по мелочам подкидывает "жуликов" - операция "ДЫМ"...
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а навіщо тоді нам цю інфу від ап - Цензор на вуха ципляє?
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здається мені, що цензорнет працює на ап та за вказівками ап...
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шото "плотвы" нам луценко юра кидает!!!!
юраик где "акулы"? где "киты" с восьминогами...???
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А что військова прокуратура уже раскрыла все преступления в армии что взялась за нотариусов
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"нотариусы" - с "жирком"...
а военный прокурор, матиос который - как известно альфонс и бессеребрянник...зачем ему "преступления в армии" - что с них взять? кроме вшей...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководитель государственной нотариальной конторы задержана на Николаевщине на взятке 9 тыс. грн, - военная прокуратура
 
 
 
 
 
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